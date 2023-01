Harrison Ford, el legendario actor de las franquicias de “Star Wars” e “Indiana Jones”, debuta en el mundos de las series en streaming con “Shrinking”, uno de los estrenos de Apple TV+ para enero del 2023. El ícono de Hollywood acompaña a Jason Segel delante de las cámaras para interpretar a dos “shrink(s)”, término en inglés para definir a los psiquiatras o ‘loqueros’, que viven en Pasadena, California, y son expertos escondiendo su dolor detrás del sarcasmo.

La serie inicia en la casa de Jimmy Laird (Jason Segel), un psiquiatra del Centro de Terapia de Cognitivo Conductual donde Paul T. Rhoades (Harrison Ford) es el especialista principal. Ya pasó un año desde la muerte de la esposa de Jimmy, pero su duelo no tiene fondo. Su hija Alice (Lukita Mawell) ya no soporta la indiferencia de su padre y Paul rechaza los nuevos métodos poco ortodoxos que utiliza con sus pacientes como, por ejemplo, decirle a una mujer que deje a su novio emocionalmente abusivo y rehaga su vida en Canadá.

La idea de hacer una serie de psiquiatras surgió en Londres durante una noche de tragos entre los amigos Bill Lawrence, creador de la comedia “Scrubs” (2002-2010), y Brett Goldstein, ganador del Premio Emmy 2021. Ese día, ellos conversaban sobre la salud de sus padres y el pesar de verlos sufrir de demencia con cuerpos de Lewy y de Parkinson, en cada caso. Con un sentimiento en común por la enfermedad de sus seres queridos, los productores acordaron escribir una historia basada en la incomodidad y el dolor. No tardaron mucho en considerar a Jason Segel y Harrison Ford para los roles principales de lo que sería una comedia.

“Siempre he amado a Jason”, explicó a Saltar Intro de El Comercio Brett Goldstein durante una conferencia virtual. “Todavía siento que todos deberían conocer a sus héroes, como yo, fue un sueño trabajar con él. Tiene lo que necesitábamos: el encanto natural, la sensibilidad y la inherente empatía. Puedes llevarlo a momentos tristes y hacer que haga cosas desagradables, pero a la audiencia le seguirá gustando”, dijo el actor de la producción que cuenta con Jason Segel también como productor ejecutivo.

Brett Goldstein es co-creador, productor ejecutivo y escritor de "Shrinking", la comedia de Apple TV+. El galardonado actor participó en la serie "Ted Lasso" en el rol del futbolista Roy Kent, un actuación que le valió un Premio Emmy en 2021, entre otras nominaciones por su trabajo.

“Siempre pensé que (Segel) era un tonto…”, dice Bill Lawrence delante de su colega durante otro momento de la rueda de prensa, y continúa: “Pero porque es muy buen comediante. Por suerte, estaba interesado en hacer comedia después de mucho tiempo, mientras alguien le ofreciera algo distinto y profundo”.

Bill Lawrence habló con Harrison Ford para interpretar a Paul. Aunque esperaba un “no” por respuesta, el actor respondió: “Suena interesante. ¿Quién es Jason Segel?”. “Le expliqué de quién estábamos hablando y enviamos algunas de sus películas”, comenta el productor de televisión durante una conferencia virtual con El Comercio. Las elegidas fueron “The End Of The Tour” (2015) y “Forgetting Sarah Marshall” (2008), donde el comediante tiene una escena de desnudo frontal. Después de verla, Ford dejó un mensaje en el celular que desató las risas: “y sus niños tendrán un gran pene”. “Creo que ese texto está enmarcado en la pared de Jason”, ríe Lawrence.

Bill Lawrence (derecha) es un reconocido productor de televisión. Su último éxito fue "Ted Lasso", de Apple TV+. La serie se llevó 11 Premios Emmy en 2022. En la imagen, Lawrence está acompañado de su esposa, la actriz Christa Miller, que también actúa en "Shrinking".

“¡Yo quiero un mensaje de texto de Harrison Ford que diga que le gusta mi cuerpo desnudo! Pero casi no hay forma de conseguir uno” Bill Lawrence, co-creador de "Shrinking", una comedia de Apple TV+

“Reconozco algo en Harrison Ford que creo que todos tenemos”, comparte Segel en una conferencia virtual con medios de la región. “Hay una pequeña parte de nosotros que el resto todavía no conoce y nosotros queremos que conozcan. Harrison Ford sabía que era gracioso, pero que no se le había dado esa oportunidad (en su carrera). En una escena, él describiría cómicamente cómo dar una vuelta. Cuando lo hizo, sintió las risas inesperadas detrás de la cámara. Y después del ‘corte’, se acercó a mí y me dijo en tono muy bajito: ‘yo sabía que yo era gracioso’”.

Harrison Ford y Jessica Williams interpretan a dos psiquiatras de un centro de terapia, Paul y Gaby, en "Shrinking".

TODOS EN TERAPIA

Para Lawrence, los médicos y terapeutas no tienen menos problemas que el resto de las personas. Por eso, basarse en la incomodidad y el sarcasmo para hacer chistes de la vida de un psiquiatra convulsionado por la muerte de su mujer es una forma de diferenciarse de otras series de televisión con historias repetitivas. “Quitarles a los médicos el estigma de ser perfectos utilizando la comedia es algo que realmente me atrae”, afirma Lawrence a El Comercio.

“Odio admitirlo, pero Bill sabe dirigir a todos hacia la misma historia”, dice a El Comercio la esposa del productor, Christa Miller, que también forma parte del elenco de “Shrinking” con el personaje de Liz, la vecina y amiga de la hija de Jimmy, Alice (Lukita Maxwell). La actriz también comentó que estuvo un poco nerviosa durante una escena donde tenía que interpretar un diálogo en el que le gritaba al personaje de Harrison Ford.

“Regáñalo como me regañas a mí”, le decía su esposo, a quien Miller ha apoyado en varios programas como supervisora musical. “Solo peleo con él en la música, porque tengo mejor gusto musical y se lo hago saber. Pero, en el set, lo defiendo en todo, por eso le encanta que yo no haya supervisado este año”, comenta Miller a El Comercio.

Christa Miller es Liz y Jessica Williams es Gaby en "Shrinking", una comedia de Apple TV+. / Beth Dubber

Otros actores de “Shrinking” son Michael Urie, Luke Tennie y Jessica Williams, quien interpreta a la tercera carismática psiquiatra del centro de Pasadena. Esta última se suma a los dos médicos principales del centro de terapia para formar el trío más importante de la trama: Jimmy, Paul y Gaby.

Jessica Williams es Gaby Evans, una psiquiatra a la que la actriz calificó como “muy cruel” durante una entrevista por Zoom. “Creo que ella está descubriendo cómo afrontar sus problemas, sabes, un día a la vez. Además, es una persona fácil de leer, como si supieras que no te dirá cómo se siente, porque cuando las cosas se ponen muy personales construye un muro alrededor de eso. Me identifico con ella”, dice Williams a El Comercio.

De alguna forma, “Shrinking” aligera el dolor y hace que sea más fácil entender y empatizar con los personajes que sufren. Hay capítulos que muestran espacios de sufrimiento al estilo del género trágico sin romper en el ridículo, pero en otros casos el buen sentido del humor de los que hablan en la mesa refresca las tensiones. Ese balance es interesante.

Jason Segel y Harrison Ford protagonizan "Shrinking" de Apple TV+.

Esta es una escena del primer capítulo donde Jimmy (Jason Segel) se dirige a su jefe Paul (Harrison Ford) y la psiquiatra Gaby Evans (Jessica Williams): “Nosotros sabemos lo que nuestros pacientes deben hacer. Sería muy jodidamente fácil decírselo cuando vienen llorando por algo. Sabemos las respuestas, entonces por qué no reforzamos sus decisiones”. A esto, Paul T. Rhoades (Harrison Ford) responde: “¡Gran idea! Entonces, simplemente les robamos su autonomía ante cualquier oportunidad que tengan de ayudarse a sí mismos, y así nos convertimos en… ¿qué? ¿agresores psicológicos?”. “Ok, adoro el sarcasmo, pero esto está muy jodido”, responde Gaby con una sonrisa.

