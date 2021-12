Conforme a los criterios de Saber más

Este 17 de diciembre, AppleTV+ emite el capítulo 9, el penúltimo de la temporada 3 y el que antecede al cierre de “Dickinson”, la serie que aborda la vida y obra de la poeta estadounidense Emily Dickinson y que protagoniza Hailee Steinfeld.

Denominado “El dolor es un ratón”, en este capítulo Emily toma medidas para asegurarse de que su familia no repita sus errores pasados. Como vimos en el capítulo 8, la poeta bajó hasta los infiernos y vivió muchas situaciones que la harán analizar qué está haciendo mal y qué no. Como se suele decir: “habría una luz de esperanza que podría ayudarla”.





Hailee Steinfeld y Jane Krakowski en la tercera temporada de “Dickinson”, que ahora se transmite en Apple TV +.

Por otro lado, cabe recordar que la relación entre Emily y Sue no anda nada bien, así como la que la poeta mantiene con su padre después que este haya decidido nombrar como único heredero de su fortuna a su hijo Austin.

A continuación, un pequeño adelanto del capítulo 9 en el que vemos a los hermanos Dickinson discutiendo sobre el tema.

Adrian Blake Enscoe y Anna Baryshnikov en la tercera temporada de “Dickinson”, disponible n Apple TV +.

Emily: ”Papá me pidió que sea la albacea de su testamento y resulta que le está dando todo a Austin, incluyéndonos a nosotras”.

Lavinia: “¿Qué quieres decir con incluirnos?”

Emily: “Que Austin se convierte en nuestro tutor como si fueras de su propiedad”.

Lavinia: “Bueno, pensándolo bien, al no tener marido y tampoco padre, pertenecer a tu hermano es parte de un patriarcado”.

Emily: “No permitiré que mi hermano tome el control de mi vida”

Austin: “No quiero tomar el control de tu vida, ni siquiera quiero ser parte de esta familia. Papá nos arruinó a todos y tengo mis manos ocupadas lidiando con mi propio trauma personal”.

“Dickinson” se estrenó en 2019 junto con series originales como “The Morning Show” y “See”. Además de Steinfeld, Toby Huss, Adrian Blake Enscoe, Anna Baryshnikov, Ella Hunt y Jane Krakowski, son parte del elenco, Amanda Warren, Chinaza Uche y Wiz Khalifa.

Mientras que Zosia Mamet como Louisa May Alcott y Will Pullen como Nobody regresan como artistas invitados para la tercera y última temporada.

Adrian Blake Enscoe y Anna Baryshnikov en la tercera temporada de “Dickinson”, disponible n Apple TV +.





