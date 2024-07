En la era del streaming, elegir la plataforma adecuada en casa puede ser una tarea abrumadora, debido a la vasta cantidad de opciones disponibles en el mercado, como Netflix, Prime Video, Max, Disney+, Pluto TV, etc. Desde las series más adictivas hasta las películas más aclamadas, cada servicio de entretenimiento ofrece algo único a un precio mayor o menor. Esta es la guía definitiva para saber cuál es la plataforma que se ajusta mejor a tu personalidad y preferencias de cine y series.

Por un lado, Netflix es el pionero en el mundo del streaming desde elevar sus niveles de popularidad tras el 2011, cuando llega a América Latina y el Caribe. Series como “Stranger Things”, “The Crown” y “Bridgerton” sorprendieron a la audiencia global y lo siguen haciendo con las últimas temporadas de las series más vistas. En el ámbito del cine, películas originales como “Roma”, “The Irishman” y “Bird Box” demostraron capacidad para competir en Hollywood y ganar Oscars.

Sobre Prime Video también hay mucho por decir. A un precio menor que Netflix, ofrece una biblioteca de películas y series que está marcando tendencia. Títulos como “The Marvelous Mrs. Maisel”, “The Boys” y “Fleabag” han recibido elogios de la crítica y del público. Además, Prime Video incluye la opción de alquilar o comprar contenido adicional, lo que aumenta su versatilidad.

Max, conocida por su contenido de Warner Bros, DC Comics y Studio Ghibli, alberga algunas de las series más aclamadas de la historia, como “Game of Thrones” y “House of the Dragon”, “Succession” y “Euphoria”. También ofrece la impresionante colección de películas de sagas importantes, como “Harry Potter” y “El Señor de los Anillos”.

Sin embargo, en el moderno abanico de contenidos en streaming, plataformas como Netflix, Prime Video y Max no son las únicas que, valgan verdades, está compitiendo fuerte con la señal abierta y de cable. Por ejemplo, Apple TV+ es una galería de series y películas que prioriza la calidad sobre la cantidad con series originales como “Ted Lasso”, “The Morning Show” y “For All Mankind”. Mientras que DGO (plataforma de DirecTV Go) combina la televisión en vivo con contenido a la carta.

En el siguiente especial interactivo preparado por Saltar Intro de El Comercio, cualquiera podrá jugar al oráculo de plataformas. Preparamos un cuestionario interactivo de cinco preguntas rápidas para descubrir cuál de las 10 plataformas seleccionadas y las más usadas en Perú es ideal para ti. Esto incluye una recomendación con data de precios.

Puedes ingresar a este enlace para comenzar.