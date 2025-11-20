En el marco de su gira por América Latina -que contará con una fecha en el Perú el 25 de noviembre-, la plataforma Universal+ estrenó el 1 de noviembre el especial de televisión “An Evening with Dua Lipa” o “Una noche con Dua Lipa”, un especial que registra el concierto ofrecido por la artista británica en el Royal Albert Hall.

La dirección del show, que se presenta ideal para los fans que se preparan para verla en vivo en el Estadio San Marcos, estuvo a cargo de Paul Dugdale, realizador que ha recibido premios Emmy y BAFTA por su trabajo retratando a artistas en formato de concierto.

El evento musical es un registro de la presentación en la que la cantante interpretó temas de su tercer álbum de estudio, “Radical Optimism”, en un ambiente de menor escala y más relajado.

En esta producción, la artista trabajó en el desarrollo de sonidos psicodélicos que ya se perfilaban en sus álbumes anteriores. El concierto, que se llevó a cabo el 17 de octubre de 2024, es considerado un momento de éxito en su carrera profesional, permitiendo a sus seguidores apreciar su propuesta musical.

¿Cómo ver?

“Una noche con Dua Lipa” se puede ver a través de Universal+ en este enlace oficial. También puedes acceder a Universal+ contratando el plan de DGO de DirecTV. Conoce más detalles en su web oficial.

El especial cuenta con momentos que incluyen un dueto con el músico Elton John, con quien la artista interpretó el tema “Cold Heart”. Además, los espectadores podrán escuchar nuevas versiones de temas populares como “Levitating” y “Love Again”.

Para estas adaptaciones, Dua Lipa estuvo acompañada por una orquesta de 53 músicos, bajo la dirección de Ben Foster.

La artista presentó un repertorio de 20 canciones que demuestran su versatilidad, incluyendo “Dance the Night”, tema que fue parte de la banda sonora de la película Barbie, y “Houdini”, uno de los temas más exitosos de su último álbum. Además de la música, el especial incluye segmentos emotivos, como el homenaje que la cantante rindió a su profesor de música, Ray, y la emisión de imágenes de su vida, que anticipaban su desarrollo como figura del pop y el dance.

Dua Lipa en Lima

La artista se presentará el 25 de noviembre en Lima. El concierto forma parte de la promoción del “Radical Optimism Tour”, gira que comenzó en Latinoamérica el 7 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.

Gracias a “El Comercio” y DirecTV tú podrás asistir al show, participando de nuestro sorteo:

La gira regional culminará el 5 de diciembre en la Ciudad de México. El especial “An Evening with Dua Lipa” y el resto del contenido de Universal+ se encuentran disponibles a través de los canales premium de la plataforma en los principales operadores de TV de pago de la región.