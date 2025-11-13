La cantante Dua Lipa volvió a cautivar al público chileno durante su segunda presentación en el Estadio Nacional de Santiago la noche del miércoles 12 de noviembre, como parte de su gira 'Radical Optimism Tour’.

Y es que, la artista británica-albanesa ofreció un momento inolvidable al interpretar una versión de “El Duelo”, tema icónico de la desintegrada banda La Ley.

Este acto es parte de una tradición que la estrella adoptó en su gira, donde incluye una canción sorpresa de un artista local en cada país que visita.

Dua lipa haciendo “El Duelo” de La Ley @ Chilepic.twitter.com/m9QNSgaW8K — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 13, 2025

¿Cómo fue su interpretación de ‘El Duelo’?

Antes de comenzar la interpretación, Dua Lipa se dirigió a los miles de asistentes para anunciar su elección, generando una ola de aplausos y euforia.

“Cada noche de mi tour cantó una canción sorpresa de un artista local. Y esta noche elegí una canción muy especial: El Duelo, de La Ley", expresó.

Beto Cuevas celebra interpretación de Dua Lipa de su tema 'El Duelo'

Al respecto, Beto Cuevas, exvocalista de La Ley, celebró el homenaje compartiendo un fragmento del video en Instagram. “El Duelo” pertenece al álbum 'Invisible’ (1995) del grupo.

Dua Lipa y su ‘cover’ de “Tu falta de querer”

Esta no fue la única sorpresa musical de Dua Lipa, ya que, el 11 de noviembre, en su primer concierto en Santiago, la cantante ya había emocionado a los fans al interpretar “Tu falta de querer” de Mon Laferte.

Laferte, al igual que Cuevas, reaccionó al homenaje de la británica. “Dua Lipa, te amo”, escribió Mon en su cuenta de X (anteriormente Twitter), compartiendo también la interpretación en sus historias de Instagram.

Dua Lipa continúa su gira Latinoamérica con parada en Lima

Dua Lipa se presentó en Santiago tras dos exitosos shows en Buenos Aires, Argentina, donde realizó covers de “De música ligera” de Soda Stereo y “Tu misterioso alguien” de Miranda!

Tras su paso por Chile, la artista continuará su gira sudamericana del Radical Optimism Tour con conciertos en Brasil, Colombia, México y Perú, incluido uno el 25 de noviembre en el Estadio San Marcos.

Las entradas para la presentación de Dua Lipa en Lima siguen disponibles en Ticketmaster, con precios que comienzan desde S/ 322 para Cancha 2.