La estrella británica Dua Lipa brindó su primer concierto en Chile el pasado martes 11 de noviembre, como parte de su esperada gira mundial Radical Optimism. El espectáculo, realizado en el Parque Estadio Nacional de Santiago, reunió a miles de fanáticos que corearon sus mayores éxitos.

“Chile, estamos aquí. Listos para dos noches increíbles con ustedes” , escribió la cantante en su cuenta de Instagram antes de subir al escenario. En su primera presentación, interpretó temas como Dance The Night, Cold Heart, One Kiss, Levitating, entre otros himnos que marcaron su carrera.

Lo que más emocionó al público fue la interpretación sorpresa de ‘Tu falta de querer’, el tema que catapultó a Mon Laferte a la fama en 2015. A través de videos difundidos por fanáticos y medios chilenos, se escuchó a Dua Lipa cantar con emoción el popular tema nacional.

Según informó el diario La Tercera, la canción fue elegida especialmente para la primera de sus dos noches en Chile. “ La escogida para el primero de sus dos conciertos en Chile fue Tu falta de querer, de Mon Laferte. Si estarás en el concierto, prepara tu garganta para cantarla con toda esta noche”, publicó el medio junto al video de la filtración.

Horas antes del concierto, se había filtrado la prueba de sonido donde se oía a la artista británica ensayando la canción de Mon Laferte. Tras la viralización del video, la cantante chilena reaccionó con un emoji de enojo en su cuenta de X (antes Twitter), lo que generó diversas interpretaciones entre los usuarios. Sin embargo, horas más tarde compartió un corto mensaje indicando: “Dua Lipa te amo”.

Vale resaltar que muchos interpretaron la publicación de Mon Laferte como una reacción espontánea ante la filtración del momento, más que una molestia hacia la cantante británica.

Dua Lipa y sus homenajes en Sudamérica

Esta no es la primera vez que Dua Lipa rinde homenaje a artistas locales durante su gira. En sus recientes presentaciones en Buenos Aires, Argentina, interpretó los temas ‘De música ligera’ de Soda Stereo y ‘Tu misterioso alguien’ de Miranda!, gesto que fue ampliamente aplaudido por el público.

La cantante británica Dua Lipa en una foto de archivo. (Foto: EFE)

Su concierto en Lima

En el caso de Perú, Dua Lipa se presentará el 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, donde ofrecerá un espectáculo con sus mayores éxitos, entre ellos ‘Levitating’, ‘Physical’ y ‘Don’t Start Now’, además de canciones de su nuevo álbum ‘Radical Optimism’. Será su primera actuación en suelo peruano, un evento muy esperado por sus seguidores locales.