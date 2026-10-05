Por Redacción EC

Shakira se ha convertido a lo largo de estos años en una de las artistas latinas más influyentes del mundo. De hecho, alcanzó reconocimiento internacional debido a sus éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever” y “Waka Waka”. Así, con su gira “Las mujeres ya no lloran”, la colombiana se acerca a consolidarse como un fenómeno de convocatoria y a posicionarse como la gira latina más taquillera de la historia. En ese sentido, este fin de semana la reconocida cantante sorprendió a sus seguidores con una inesperada aparición de Dua Lipa, con quien interpretó “Antología” durante su concierto en Madrid. Sin embargo, en medio de la presentación de la británica, varios han empezado a especular sobre una colaboración que se podría dar entre ambas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.