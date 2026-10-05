Shakira se ha convertido a lo largo de estos años en una de las artistas latinas más influyentes del mundo. De hecho, alcanzó reconocimiento internacional debido a sus éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever” y “Waka Waka”. Así, con su gira “Las mujeres ya no lloran”, la colombiana se acerca a consolidarse como un fenómeno de convocatoria y a posicionarse como la gira latina más taquillera de la historia. En ese sentido, este fin de semana la reconocida cantante sorprendió a sus seguidores con una inesperada aparición de Dua Lipa, con quien interpretó “Antología” durante su concierto en Madrid. Sin embargo, en medio de la presentación de la británica, varios han empezado a especular sobre una colaboración que se podría dar entre ambas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿SHAKIRA Y DUA LIPA PREPARAN UNA COLABORACIÓN DESPUÉS DE CANTAR JUNTAS “ANTOLOGÍA”?

En el marco de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, Shakira se presentó una vez más con sus seguidores para interpretar sus mejores éxitos musicales a lo largo de trayectoria artística. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue la aparición de la cantante británica Dua Lipa al subir al escenario para interpretar junto a la colombiana el emblemático tema “Antología” de 1995. “Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida”, dijo la barranquillera mientras la presentaba.

Y es que, como se recuerda, esta colaboración entre las dos de las figuras más influyentes del pop tuvo un antecedente en noviembre de 2025, cuando la compositora interpretó “Antología” durante su concierto en Bogotá. Ahora, ambas volvieron a encontrarse en la ciudad española para interpretar la emblemática canción, dejando abierta la posibilidad de una futura colaboración. Por su parte, Dua trabaja actualmente en la producción de su cuarto álbum de estudio, del que hasta ahora se conocen pocos detalles, conforme comparte Infobae.

¿CUÁL ES LA VERDADERA ESTATURA DE SHAKIRA?

Tras su destacada participación en la ceremonia de inauguración y clausura del Mundial 2026, donde interpretó el tema oficial “Dai Dai”, miles de seguidores comenzaron a interesarse por conocer cuál es la estatura real de Shakira. Sin embargo, de acuerdo con La República, hace tiempo la artista colombiana utilizó sus historias de Instagram para publicar una imagen de una gigantografía con su fotografía instalada en un edificio situado en la calle Sunset Boulevard en el Condado de Los Ángeles, California, como parte de la campaña publicitaria que protagonizó para la marca británica Burberry. En esa publicación, la popular cantante reveló su verdadera talla, generando sorpresas entre los internautas. “¡Qué! ¡Por favor no se olviden que solo mido 1,60 m!”, escribió.