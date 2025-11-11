El reconocido DJ y productor Ticher Dad anunció su llegada al Perú como parte de una nueva etapa de su carrera. El artista dominicano presentará su innovadora propuesta que fusiona la energía de la música electrónica con los ritmos del sonido urbano, una mezcla que lo ha convertido en una de las figuras emergentes más versátiles del Caribe y Latinoamérica.

Ticher Dad comenzó su carrera en la radio dominicana en 2010, donde descubrió su pasión por mezclar sonidos electrónicos con estilos urbanos. Con el tiempo, llevó esa visión a los escenarios, destacando por su habilidad para encender al público y crear experiencias sonoras únicas.

Su discografía refleja su evolución creativa. El EP Caribbean House marcó su debut como productor en la escena electrónico-tropical, mientras que AFRO HOUSE, Vol. 1 (2025) consolidó su dominio en los géneros afro-house y house, mostrando su versatilidad para moverse entre culturas y sonidos.

En su faceta urbana, ha colaborado con artistas como Yandel, Rauw Alejandro y Eladio Carrión, demostrando su capacidad de adaptación. “La música electrónica ya no es solo una pista de baile; hoy se mezcla con lo urbano, con lo afro, con lo caribeño. Esa fusión es el camino para sorprender y conquistar al público latino”, afirma el productor.

Ticher Dad, reconocido DJ dominicano, confirma su primer show en Perú. (Foto: Instagram)

“Estoy muy entusiasmado de presentar mi música en el Perú. Veo al público peruano como una audiencia auténtica, con ganas de conectar tanto con el beat como con la emoción del momento”, señala el DJ. Además, expresó su deseo de colaborar con talentos locales y aportar al crecimiento de la escena electrónica del país.

Con temas como “Nuevayol” (Afro House) y “South America”, Ticher Dad reafirma su proyección internacional y su compromiso con un sonido que combina ritmos afro, beats electrónicos y esencia caribeña.