La espera terminó. La banda estadounidense The Killers confirmó su regreso a Lima con un gran concierto el 23 de marzo de 2026 en Costa 21, San Miguel. El show promete ser una de las noches más memorables del año y contará con todos los grandes éxitos del grupo liderado por Brandon Flowers.

La preventa exclusiva de entradas se realizará los días 13 y 14 de noviembre a través de Teleticket, con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank. Tras esos días, se habilitará la venta general para todo el público.

Con más de dos décadas de trayectoria, The Killers se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock alternativo contemporáneo. Originarios de Las Vegas, alcanzaron fama mundial con su álbum debut Hot Fuss (2004), que incluye clásicos como “Mr. Brightside” y “Somebody Told Me”. Su potente sonido y letras emotivas los convirtieron en referentes del género.

The Killers vuelve a Perú para un esperado concierto en Costa 21, en 2026. (Foto: Instagram)

A lo largo de su carrera, el grupo ha lanzado discos icónicos como “Sam’s Town”, “Day & Age”, “Battle Born” y “Pressure Machine”, demostrando una evolución constante que mantiene su vigencia. En su concierto en Lima, la banda ha prometido ofrecer un recorrido completo por su repertorio, garantizando una experiencia cargada de energía, nostalgia y emoción.

El regreso de The Killers a los escenarios peruanos ha generado gran expectativa entre sus seguidores, que esperaron años para volver a verlos en vivo. Su última presentación dejó una marca profunda en el público local, que ahora se prepara para una noche inolvidable en la Costa Verde.

El show en Lima forma parte de la gira internacional 2026 de The Killers, que incluirá fechas en varios países de Latinoamérica y una presentación previa al Super Bowl LX, en San Francisco. Con esta visita, la agrupación reafirma su conexión con los fans peruanos y su lugar como una de las bandas más emblemáticas del rock moderno.