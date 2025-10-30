Los legendarios Megadeth volverán a Lima como parte de su gira mundial “This Was Our Life Tour”, que marcará la despedida definitiva de la banda de los escenarios. El concierto se llevará a cabo el 23 de abril de 2026 en el recinto Costa 21, en la Costa Verde de San Miguel, prometiendo una noche inolvidable para los fanáticos del metal.

La preventa de entradas se realizará los días 4 y 5 de noviembre a través de Teleticket, exclusiva para clientes con tarjetas Interbank, quienes podrán acceder a un 15% de descuento. A partir del 6 de noviembre, se abrirá la venta general, con distintas zonas y experiencias disponibles para disfrutar del espectáculo.

Bajo el liderazgo del icónico Dave Mustaine, Megadeth ofrecerá un show que repasará más de cuatro décadas de historia. En su repertorio figurarán himnos como “Symphony of Destruction”, “Peace Sells”, “Hangar 18” y “Holy Wars… The Punishment Due”, además de temas de su último álbum, “The Sick, The Dying… and The Dead!” (2022), celebrado por crítica y público.

La gira “This Was Our Life Tour” ha sido descrita por Mustaine como una celebración de la trayectoria del grupo y de su conexión con los fans de todo el mundo. “Es un recorrido por los años que crecimos junto a ellos y por la música que cambió nuestras vidas”, señaló el vocalista y guitarrista en declaraciones recientes.

Megadeth anuncia su último concierto en Perú como parte de su gira mundial. (Foto: Instagram)

Formados en 1983, Megadeth es una de las “cuatro grandes” bandas del thrash metal, junto a Metallica, Slayer y Anthrax. Con más de 40 millones de discos vendidos y álbumes emblemáticos como “Rust in Peace”, la agrupación estadounidense consolidó su legado gracias a su virtuosismo, velocidad y fuerza lírica.

El esperado concierto en Costa 21 promete ser uno de los eventos más potentes del 2026 en el Perú. Con producción de primer nivel, sonido de última generación y una puesta en escena impactante, Megadeth se despedirá del público peruano reafirmando por qué es una leyenda viva del metal.