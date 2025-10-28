El reggaetonero chileno Cris MJ, uno de los 10 artistas más escuchados en plataformas digitales, regresa a Lima este 13 de diciembre como parte de su gira “Apocalipsis Tour”, en el Arena Monumental.

De ese modo, el artista lanzó su nuevo álbum "Apocalipsis", una fusión de reggaetón clásico con melodías futuristas, ritmo y melancolía, así como una estética que mezcla la calle con influencias del arte antiguo y las mitologías apocalípticas.

Afiche oficial del concierto de Cris MJ en Lima | Foto: Difusión

El concepto se refleja en los visualizers y su estilo en el escenario. “Quiero que mis conciertos y videos tengan esa vibra apocalíptica. Más que el fin, es un nuevo comienzo. Es un nuevo yo”, comentó.

Este tercer disco incluye 18 temas inéditos, como “Vamos a bailotear” (número 1 en Spotify Chile), “Maybach”, “Braile”, “7 trompetas”, “Tercer Cielo” y “Frozen” (un homenaje a Michael Jackson), entre otros.

Conocido por sus hits “Gata Only”, “Diablona” y “Una noche en Medellín”, Cris MJ planea colaboraciones con Travis Scott y Anuel AA, y también le gustaría fusionar el pop con artistas como Central Cee, Tyler, The Creator y The Weeknd.

Las entradas para el concierto del cantante chileno están disponibles en Teleticket con un 20% de descuento.

Cabe destacar que el reggaetonero inicia su nueva gira con presentaciones confirmadas en el “Coca Cola Flow Fest” de México, el Movistar Arena de España, entre otras.

Cris MJ