Fede Vigevani regresará al Perú para reencontrarse con sus miles de seguidores en Lima. El cantante uruguayo y uno de los creadores de contenido en español más populares del mundo se presentará el próximo 19 de setiembre en Costa 21, en un espectáculo que combinará música en vivo, juegos y muchas sorpresas. La venta de entradas comenzará este jueves 13 y viernes 14 de agosto, a partir de las 10 a. m. a través de Teleticket.

Cabe recordar que en abril de 2025, Fede Vigevani logró un sold out en Costa 21, por lo que miles de seguidores no pudieron acceder al espectáculo. Desde entonces, sus fanáticos peruanos mantuvieron el pedido de una nueva fecha, que finalmente se concretará poco más de un año después.

Aunque su popularidad comenzó a consolidarse principalmente a través de las plataformas digitales, Fede Vigevani también ha desarrollado una carrera musical que ocupa un lugar importante en sus espectáculos. Desde 2018 trabaja como solista y canciones como “Más que un fan”, “Te Encontré” y “Árbol”, que acumulan millones de reproducciones y forman parte del repertorio que sus seguidores esperan escuchar en vivo.

Fede Vigevani regresará al Perú para reencontrarse con sus miles de seguidores el próximo 19 de setiembre. (Foto: Difusión)

Nacido en Montevideo, Uruguay, y radicado en México desde hace aproximadamente una década, Federico Augusto Vigevani de Arce ha construido una de las carreras digitales más destacadas del mundo hispanohablante. Su canal principal de YouTube supera los 70 millones de suscriptores, consolidándolo como una de las figuras de contenido en español con mayor alcance internacional.

Su regreso a Lima se suma a una trayectoria de presentaciones multitudinarias en distintos países de Latinoamérica. Argentina, México, Chile y otros mercados de la región han sido escenario de conciertos con localidades agotadas, en los que el artista combina canciones, humor, producción audiovisual e interacción directa con sus seguidores.

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La expectativa por su llegada a Lima ya se siente entre sus miles de seguidores peruanos, quienes durante años han acompañado su crecimiento artístico y ahora tendrán la oportunidad de disfrutar de un show cargado de emociones, sorpresas y energía.

Fede Vigevani anuncia esperado concierto en Lima tras agotar entradas en su última visita. (Foto: Difusión)

La venta de entradas comenzará este jueves 13 y viernes 14 de agosto a partir de las 10:00 a. m. a través de Teleticket, con una preventa exclusiva que ofrecerá hasta un 15% de descuento para los clientes de tarjetas Interbank.