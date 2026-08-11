Fede Vigevani regresará al Perú para reencontrarse con sus miles de seguidores el próximo 19 de setiembre. (Foto: Difusión)
Fede Vigevani regresará al Perú para reencontrarse con sus miles de seguidores el próximo 19 de setiembre. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Fede Vigevani regresará al Perú para reencontrarse con sus miles de seguidores en Lima. El cantante uruguayo y uno de los creadores de contenido en español más populares del mundo se presentará el próximo 19 de setiembre en Costa 21, en un espectáculo que combinará música en vivo, juegos y muchas sorpresas. La venta de entradas comenzará este jueves 13 y viernes 14 de agosto, a partir de las 10 a. m. a través de Teleticket.

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