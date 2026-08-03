Una Noche de Salsa 15, el evento salsero de mayor prestigio del país, se muda al estadio San Marcos este 27 de marzo de 2027.
Una Noche de Salsa 15, el evento salsero de mayor prestigio del país, se muda al estadio San Marcos este 27 de marzo de 2027.
Por Redacción EC

El festival “Una noche de salsa” anunció su edición número 15 con una importante novedad: por primera vez se realizará en el Estadio San Marcos. El evento, considerado uno de los más importantes del género en el país, se llevará a cabo el sábado 27 de marzo de 2027 y reunirá a reconocidas figuras de la música salsera.

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