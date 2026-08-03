El festival “Una noche de salsa” anunció su edición número 15 con una importante novedad: por primera vez se realizará en el Estadio San Marcos. El evento, considerado uno de los más importantes del género en el país, se llevará a cabo el sábado 27 de marzo de 2027 y reunirá a reconocidas figuras de la música salsera.

Tropimusic, empresa responsable del festival, anunció a los primeros artistas que formarán parte del cartel. Entre ellos destacan El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, La Sonora Ponceña y Adolescentes, agrupaciones que cuentan con una amplia trayectoria en la salsa internacional.

La edición 2027 también marcará el debut de Puerto Rican Power en “Una noche de salsa”. La agrupación se suma a una programación que aún tiene seis artistas por revelar, lo que mantiene la expectativa entre los seguidores del evento.

El Gran Combo de Puerto Rico

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La organización confirmó que la venta de entradas comenzará el martes 4 de agosto a las 10 a.m. a través de Teleticket. Además, se informó que los boletos contarán con precios accesibles para que más seguidores puedan disfrutar del espectáculo junto a familiares y amigos.

Los organizadores señalaron que el cambio de sede responde al crecimiento que ha experimentado el festival en los últimos años. Con su llegada al Estadio San Marcos, buscan ofrecer una experiencia de mayor capacidad y una producción acorde con la magnitud de los artistas.

Como se sabe, “Una noche de salsa” se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para la difusión del género en el Perú y la región. A lo largo de sus ediciones ha reunido a reconocidos exponentes del género en un solo escenario para convertir al Perú en la capital de la salsa.

Cabe resaltar que la preventa de entradas para “Una noche de salsa 15” contará con un descuento del 20% para compras realizadas con cualquier medio de pago. Esta promoción estará vigente del 4 hasta el 7 de agosto a través de Teleticket.