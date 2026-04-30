Resumen

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Alberto Barros y Caliope brillaron cantando 'Por retenerte' en el Costa 21
Alberto Barros y Caliope brillaron cantando 'Por retenerte' en el Costa 21
Por Redacción EC

Los colombianos Alberto Barros, legendario cantante de Los Titanes de Colombia, y la cantautora Caliope protagonizaron uno de los momentos más celebrados al compartir escenario e interpretar el clásico salsero “Por Retenerte”, composición del propio maestro en su concierto con Eddy Herrera en Costa 21.