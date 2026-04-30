Los colombianos Alberto Barros, legendario cantante de Los Titanes de Colombia, y la cantautora Caliope protagonizaron uno de los momentos más celebrados al compartir escenario e interpretar el clásico salsero “Por Retenerte”, composición del propio maestro en su concierto con Eddy Herrera en Costa 21.

La presentación elevó la energía del público desde los primeros acordes, logrando una conexión inmediata con los asistentes. La química entre ambos artistas se hizo evidente en escena, desatando una ovación sostenida que confirmó el impacto de este encuentro entre dos generaciones de la salsa colombiana.

Caliope no dudó en destacar el papel fundamental que Barros ha tenido en su desarrollo profesional y personal: “Alberto Barros es un maestro, gran mentor e inspiración en la salsa. Le agradezco que me tenga presente. Tenemos una amistad de años; desde hace 9 años mantenemos una grata comunicación en la que me ha enseñado muchas cosas sobre la música y la vida para enfrentar este camino”, señaló la cantante, evidenciando el respeto y admiración que los une, así como una complicidad que se refleja en cada presentación conjunta.

Su historia se remonta al inicio del proyecto Colombianas Salsa All Star, cuando Caliope daba sus primeros pasos tras su salida del programa La Voz Teens.

A pesar del tiempo y los distintos caminos profesionales, ambos mantuvieron siempre el contacto, fortaleciendo un vínculo que hoy trasciende lo artístico:

“Hoy por hoy, es mi padre musical y yo soy hija putativa, como me dice de cariño”, comentó. Esta es la segunda vez que la artista acompaña a Barros en una gira por Perú; en 2025 recorrieron ciudades como Ica, Arequipa y Mollendo, y este 2026 el maestro vuelve a convocarla para interpretar “Por Retenerte”, un tema emblemático que también forma parte del repertorio de la joven cantante.

Con una propuesta sólida, una voz potente y una presencia escénica que conecta con el público, Caliope se consolida como una de las artistas colombianas con mayor proyección en la escena salsera actual. Radicada en Lima, viene construyendo una carrera con identidad y visión internacional, sumando importantes escenarios y colaboraciones junto a referentes del género.

Su crecimiento sostenido y la confianza de figuras como Alberto Barros confirman que su nombre empieza a resonar con fuerza dentro y fuera del país.

SOBRE EL AUTOR