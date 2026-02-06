Salseate, el bar oculto de Miraflores que rinde tributo a la salsa

El lugar funciona como bar oculto desde hace ocho meses, pero la idea venía macerándose desde mucho antes. “Salseate ya cumple como bar hace ocho meses, pero nace aproximadamente hace cinco años como nombre”, cuenta a Somos Nelson Salcedo, gerente y uno de los socios, quien lidera el proyecto junto a Roy Guevara y Pedro Vela.

Durante años, Salcedo trabajó en conocidas salsotecas del cono norte, donde predominaban propuestas más comerciales. Ahí empezó a rondarle una inquietud: ¿por qué no existía un espacio dedicado a la salsa clásica, esa que se baila con memoria?

El juego de luces de la barra le da un toque especial al corazón de este speakeasy, ubicado en Miraflores. / Salseate

“Siempre me rondaba la inquietud de por qué no existía un lugar donde uno pueda escuchar salsa, especialmente en distritos que salían del circuito en el que trabajaba”, recuerda. Así, antes de existir como local físico, Salseate ya vivía en redes sociales, difundiendo videos y contenido de ese repertorio que marcó generaciones. La meta era clara: formar un público que no solo quisiera salir, sino viajar en el tiempo.

Esa idea se trasladó al espacio. El bar funciona como un speakeasy: desde que se cruza la entrada, la sensación es la de estar accediendo a algo casi secreto. La iluminación es cálida, íntima; predominan los detalles vintage y hay un rincón que concentra miradas: una colección de más de 50 vinilos que se ha convertido en punto obligado para fotos. “Siempre el concepto es vintage, tratar de recordarlo también con los vinilos”, explica Salcedo. La barra convive con una pista de baile y un pequeño escenario que se activa especialmente los sábados, cuando las orquestas en vivo toman el protagonismo.

Según explica Nelson Salcedo, uno de los fundadores, buscan darle un aspecto vintage al espacio, para permitir que el público disfrute de aquella salsa clásica que trae recuerdos. / Salseate

La apuesta no va por los nombres más comerciales, sino por el talento que ha sostenido la salsa desde hace años. “Tratamos de apoyar a orquestas que no son tan comerciales… hay mucho talento en esas agrupaciones”, dice Nelson. Ese enfoque, sumado a un servicio cercano, ha marcado la recepción del público. “Tratamos de que todos los clientes se sientan como en casa. Ese ambiente familiar que sentías antes al escuchar salsa en reuniones se sienta también aquí”. En pocos meses, el boca a boca ha hecho lo suyo: Salseate hoy convoca a melómanos, bailarines y curiosos que encuentran en la pista un terreno común.

Cada sábado, a la medianoche, el público puede disfrutar de interpretaciones en vivo gracias a orquestas locales. / Salseate

Cocteles que también cuentan canciones

Si la música es la columna vertebral del lugar, la barra es su traducción líquida. La carta de autor está compuesta por seis cocteles que llevan el nombre de canciones icónicas de la salsa. La idea, según Salcedo, es que cada trago dialogue con la historia y el espíritu del tema que lo inspira: “La propuesta es que dentro de los insumos se cuente parte de la historia de cada canción. Que al consumir el coctel, puedas recordar esa canción y los sabores”.

La coctelería de autor aprovecha insumos curiosos como el lulo, un fruto conocido en Colombia que se aprovecha en "Hazme olvidarla". / Salseate

En nuestra visita probamos tres que resumen bien el concepto. Sin tu cariño llega como un punch especiado y envolvente. Lleva pisco Huamaní Italia, amaro di angostura, cordial de maracuyá con curry y togarashi, y un mix de cítricos. Es de esos cocteles que empiezan frutales y terminan con un picor elegante que se queda en boca. Resultó el favorito de la noche.

Hazme olvidarla se mueve en otro registro: cremoso, tropical y efervescente. Combina gin 1535, Licor 43, jarabe de hoja de higo, lulo, cítricos y tonic dry Mr. Perkins. Es suave al inicio, casi sedoso, pero tiene un fondo fresco que lo hace fácil de tomar, perfecto para cuando la noche recién empieza.

En nuestra visita disfrutamos cocteles de autor como "Hazme olvidarla" y "Por retenerte". / Pierina Denegri Davies

El más refrescante del trío es Bamboleo, con angostura blanco, ron overproof Plantation, licor floral, cordial de mandarina, cítricos y una pizca de pimienta. Es ligero, vibrante y ligeramente especiado, como un paso rápido en la pista de baile.

La carta se completa con cervezas, cocteles tradicionales, mocktails y piqueos pensados para acompañar sin robar protagonismo: salchipapas, mini hamburguesas, alitas y spring rolls que cumplen el rol de sostener la noche mientras la música manda.

La carta también incluye coctelería clásica, basada en opciones como pisco, ron y vodka, entre otros. / Salseate

Un sábado, la pista y la orquesta

Llegamos un sábado a las 11 p.m., cuando el murmullo de la sala ya se mezclaba con los primeros coros que salían de los parlantes. A la medianoche, la banda tomó el escenario y el espacio cambió de temperatura. Sonaron clásicos como “Carnaval” de Celia Cruz, “Rebelión” de Joe Arroyo, “El aguacero” y “Trampolín” de El Gran Combo, y la pista dejó de ser un lugar de paso para convertirse en el centro de la función.

Había de todo: parejas con pasos precisos y giros milimétricos, otros con un son natural que se deja llevar por el cuerpo más que por la técnica, y también quienes se aventuraban sin saber bailar “bien”, pero con una sonrisa que lo decía todo. Nadie parecía fuera de lugar. Entre luces cálidas, vinilos y copas que chocan, Salseate logra lo que se propone: que la salsa no sea solo música de fondo, sino experiencia compartida.

Salseate hace homenaje a figuras icónicas del mundo de la salsa como Celia Cruz y Willie Colón. / Pierina Denegri Davies

En un verano que invita a salir, lidiar con el calor y brindar, este bar oculto en Miraflores se perfila como parada obligatoria para quienes entienden que hay canciones que no solo se escuchan: se bailan, se gozan y se recuerdan.