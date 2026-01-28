Por Diana Gonzales Obando

Para el documentalista Omar Young, los peruanos somos creyentes de una religión que se llama cocina. Y tras un viaje a Japón no dejó de sorprenderse por las similitudes de esa cultura con la peruana cuando de comida se trata: “Encontré gente muy similar a mí, que le encantaba ir a comer y, mientras tanto, comentar qué se comerá después”, nos dice el cineasta, radicado en Estados Unidos desde hace 16 años.

Conoce a los protagonistas de “Bunka”, el documental sobre la cocina nikkei y los sabores que conquistaron el mundo
Gastronomía

Conoce a los protagonistas de “Bunka”, el documental sobre la cocina nikkei y los sabores que conquistaron el mundo

Lagunilla, el restaurante que apuesta por el rebrote gastronómico de Ica: “La cocina de la región se lo merece”
Gastronomía

Lagunilla, el restaurante que apuesta por el rebrote gastronómico de Ica: “La cocina de la región se lo merece”

La Estampida, el restaurante en La Libertad que puso al Perú en el mapa internacional de las carnes
Gastronomía

La Estampida, el restaurante en La Libertad que puso al Perú en el mapa internacional de las carnes

La ruta del helado 2026: las novedades y propuestas que revolucionan los sabores de la temporada más calurosa del año
Gastronomía

La ruta del helado 2026: las novedades y propuestas que revolucionan los sabores de la temporada más calurosa del año