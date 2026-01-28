Conoce a los protagonistas de “Bunka”, el documental sobre la cocina nikkei y los sabores que conquistaron el mundo

Para el documentalista Omar Young, los peruanos somos creyentes de una religión que se llama cocina. Y tras un viaje a Japón no dejó de sorprenderse por las similitudes de esa cultura con la peruana cuando de comida se trata: “Encontré gente muy similar a mí, que le encantaba ir a comer y, mientras tanto, comentar qué se comerá después”, nos dice el cineasta, radicado en Estados Unidos desde hace 16 años.

El joven cineasta Omar Young, en el restaurante de cocina nikkei Shizen, cuyos propietarios forman parte del documental “Bunka significa cultura”. / Bunka significa cultura

Young estará unos días en Lima por el estreno de su primer largometraje “Bunka significa cultura” que verá la luz después de tres años de comenzar las grabaciones. El filme es el resultado de sus reflexiones e investigación alrededor de esa mistura de la cultura japonesa con la peruana, la que llamamos nikkei, y que comenzó a gestarse desde 1899, cuando los primeros inmigrantes japoneses a bordo del Sakura Maru arribaron a las costas del Callao.

Un tatuaje con sabor

Más allá de los animes con los que creció en los años 90 y la imagen de un takoyaki —bocadito popular japonés relleno de pulpo que ahora lleva tatuado en el brazo— que no se le fue de la mente por años, Omar no sabía de la magnitud de la influencia japonesa en nuestro país hasta que comenzó a preguntar y profundizar en sus manifestaciones. “La magia de lo peruano es que todas estas influencias culinarias, estas influencias culturales que llegan al Perú, se vuelven expresiones peruanas. Al mismo tiempo, tenemos comida con una historia y una tradición detrás. Incluso, a veces no se sabe de dónde provienen”, comenta el director.

El chef Hajime Kasuga pesca junto a su hija en escena del documental. / Bunka significa cultura

“Bunka es un documental sobre la cocina nikkei, pero que utiliza esta cocina como una vía para contar historias de identidad, legado, generaciones y migración. “Estamos hablando de poner la identidad en cada plato. Eso que hacían las abuelas de los personajes del documental, esos sabores que conocen desde niños, incluso el camino para encontrar lo que hoy están sirviendo, más allá de una fusión o de mezclar ingredientes, es cocinar con identidad”.

Testimonios detrás del plato

El cineasta contactó a los chefs Hajime Kasuga (Hanzo), Mayra Flores (Shizen), Carlos Yanahura (Yogashi) y Bruno Nakandakari (Bépocah, Tokio) para que, con su voz y mirada auténtica, sean los héroes de sus propias historias. También se han integrado las opiniones de expertos como el periodista Javier García Wong Kit; la presidenta de la Asociación Japonesa de Pisco, Natsue Nakandakari; y la gestora social Caroline Gibu.

Renato Kanashiro, Mayra Flores y Coco Tomita, del restaurante Shizen, en una escena del documental de Omar Young. / Bunka significa cultura

“Todos son completamente diferentes. Carlos Yanahura, de la pastelería Yogashi, tiene una propuesta de pastelería francesa y japonesa con ingredientes peruanos; es algo que no existe en el mundo. En Japón filmamos con Bruno Nakandakari, del restaurante Bépocah, donde hace comida tradicional peruana a partir de los sabores que recuerda, porque salió del Perú con la ola migrante de los años ochenta”, explica Omar sobre los personajes elegidos en el documental.

"Carlos Yanahura, de la pastelería Yogashi, tiene una propuesta de pastelería francesa y japonesa con ingredientes peruanos; es algo que no existe en el mundo", sostiene el director Young. / Bunka significa cultura

En el caso del restaurante Shizen, Omar buscó transmitir el vínculo entre Mayra Flores, Coco Tomita y Renato Kanashiro, que se traduce en su carta: “Cuando pruebas un plato de Shizen puedes sentir su historia, lo que han hecho juntos y, al mismo tiempo, quiénes son de manera individual”. Con la visión de Mayra, se remonta a su niñez en Piura, donde aprendió a preparar arroz con su abuela, y en el documental se la ve cocinándolo en la casa de Coco, aunque esta vez de una manera distinta, sin sal ni ajos: “Mayra tiene eso tan hermoso, tan peruano, de tomar estas influencias y convertirlas en algo peruano, y eso es admirable. Hay una conexión entre su historia de vida y la de sus compañeros”.

"En Japón filmamos con Bruno Nakandakari, del restaurante Bépocah, donde hace comida tradicional peruana a partir de los sabores que recuerda", dice el documentalista sobre el chef nikkei. / Bunka significa cultura

En “Bunka” también se sigue la historia de Hajime Kasuga desde el principio: “Desde su infancia, desde la primera salsa nikkei que preparaba su tía, hasta tener que decidir si se iba a meter a la cocina japonesa y luego poder llamarla cocina nikkei. Con estas historias súper personales ingresamos a ese microcosmos para entender mucho más”, reflexiona el director. Una vez terminado el documental, Omar se dio cuenta de que había mucho de él en estos testimonios —como peruano, como migrante, como admirador de la cultura nikkei—, y que fue una manera de encontrarse a sí mismo. //