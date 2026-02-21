Willie Colón (1950 – 2026): adiós al “Malo del Bronx” y símbolo mayor de la salsa | IN MEMORIAM

Se escribe: “El lamentable fallecimiento de Willie Colón”. Y no se exagera. Ha sido esa, tal vez, la pérdida más importante de la salsa este año, porque es difícil decir dónde empieza y dónde acaba su legado. La muerte ocurrió ayer en la ciudad de Nuevo York, cuna de sus más grandes temas y donde acostumbraba tocar en las esquinas cuando figuras como Eddie Palmieri, Tito Puente y Ray Barreto ya se perfilaban como los dueños del nuevo género.

Y aunque siempre pareció un villano de alguna cinta de mafiosos latinos, lo suyo fue cantarle al amor. Así lo aprendió de su abuela, con quien vivió sus primeros años, cuando aún era William Anthony Colón Román (Estados Unidos, 1950) y no el “El malo del Bronx”. Por aquellos días aprendió a hablar español, a usar la trompeta, aunque encontró en el trombón su máxima pasión, así como su principal herramienta en los proyectos que, a los 15 años, ya se iban concretando.

Con una orquesta pequeña entre manos conoció a Al Santiago, fundador del sello Alegre Records, quien rápidamente lo contrató y le prometió lanzar un disco que nunca saldría a la luz por problemas económicos. Sin embargo, el master del álbum llegó a manos de Johnny Pacheco, quien contrató a Colón para ser parte de su naciente proyecto: Fania Records.

Willie Colón, trombonista y productor nacido en el Bronx en 1950, fue una de las figuras centrales en la consolidación de la salsa como expresión musical y narrativa urbana. | Foto: EFE

El malo más bueno

Como parte de una de las disqueras que luego sería la más relevantes de la salsa, entabló amistad con Héctor Lavoe, con quien creó “El malo” (1967), “Cosa Nuestra” (1969), “Lo Mato (Si no compra este LP)” (1973) y otros ocho álbumes más en conjunto. También trabajó en solitario, lanzando temas como “Idilio” o “Gitana”. Sin embargo, uno de los momentos que marcaron al artista fue su sociedad con Rubén Blades, con quien creó el emblemático disco “Siembra” (1978).

El álbum redefinió la salsa como crónica urbana y consolidó una dupla que, con el tiempo, se fracturó por diferencias contractuales y disputas públicas sobre regalías y control artístico. La tensión escaló durante años en declaraciones cruzadas, hasta convertirse en uno de los distanciamientos más comentados del género. Hoy esa disputa está resuelta. Tras su muerte, Blades escribió en sus redes: “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”.

Rubén Blades y Willie Colón durante la etapa de mayor proyección internacional de la salsa; juntos firmaron el disco Siembra (1978), considerado uno de los más influyentes del género. (Foto: Difusión)

Otros artistas de la salsa como Grupo Niche, Willie González, Bobby Valentín, Jerry Rivera, Tito Nieves y Víctor Manuelle también lamentaron la partida del artista, quien hizo de todo un poco. En su faceta política fue candidato a defensor público de la ciudad por el Partido Demócrata en 2001. Impulsó la construcción del Centro Cultural Julia de Burgos y colaboró con fundaciones proinmigrantes vinculadas a la ONU. Aunque en sus últimos años apoyó la candidatura de Donald Trump.

En el cine incursionó en papeles secundarios en cintas como “La última pelea” y “Vigilante”, ambas de 1983, así como en “Salsa” (1988) y “La lotería del amor” (1994), protagonizada por Nicolas Cage y Bridget Fonda. También participó en novelas como “La intrusa” (1986), “Demasiado corazón” (1998) y “Corazón partido” (2005).

Comunicado difundido por la familia de Willie Colón confirmando su fallecimiento en Nueva York y agradeciendo las muestras de afecto recibidas desde distintos países de América Latina y Estados Unidos. (Foto: Difusión)

Aunque fue presentado como el hombre malo en sus propias portadas de disco, en 2014 se graduó de la Academia de Policía del Condado de Westchester, Nueva York, como subsheriff, ascendiendo de puesto hasta renunciar en 2020, cuando su salud empezó a deteriorarse con problemas para caminar y moverse.

El miércoles de esta semana fue internado de emergencia en el Lawrence Hospital de Bronxville debido a complicaciones respiratorias. Mientras amigos como Blades pedían cadenas de oración, a sus 75 años Willie Colón falleció junto a sus seres queridos, dejando una obra que no solo marcó una época, sino que ayudó a definir la identidad misma de la salsa como banda sonora de la vida latina fuera de sus países de origen.