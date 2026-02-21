Salsero Willie González despide a Willie Colón: “Fue inspiración para nuestra cultura latina”

El mundo de la música latina está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Willie Colón, el icónico trombonista, compositor y arquitecto de la salsa urbana, quien murió esta mañana a los 75 años, según informaron sus familiares en redes sociales.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia” , reza el mensaje.

Comunicado del fallecimiento de Willie Colón

La noticia ha provocado una inmediata reacción entre sus colegas, incluido el salsero Willie González, quien, a través de un emotivo comunicado, expresó su pesar y destacó el profundo impacto del maestro en la identidad latina.

“Hoy mi corazón está profundamente conmovedor por la partida de un gigante de nuestra música. Su legado marcó la historia de la salsa y abrió caminos para todos los que hemos tenido el honor de dedicar nuestra vida a este género. Fue inspiración, fue fuerza, fue identidad para nuestra cultura latina”, manifestó González.

Un adiós coral de las estrellas de la salsa

A pesar de las históricas diferencias personales, el cantautor panameño Rubén Blades envió su pésame a los familiares de Colón, reconociendo el vacío que deja quien fuera su socio en la creación de "Siembra" (1978), el álbum más vendido en la historia del género.

A su vez, el veterano músico Bobby Valentín, quien había solicitado cadenas de oración por su salud días atrás, destacó la visión del artista. “Me uno al dolor por la partida de un gran visionario, con una identidad propia. Su legado perdurará en todos nosotros”, dijo.

Otras figuras de la industria también compartieron sus testimonios, como Víctor Manuelle, quien describió a Colón como un “productor y visionario responsable de un nuevo sonido”, y Elvis Crespo, quien lo consideró “el productor más influyente que ha dado la salsa”.

Willie Colón deleitó a los peruanos. (Foto: Diego Toledo/Peru.com)

¿Quién fue Willie Colón?

Nacido en el South Bronx en 1950, William Anthony Colón Román revolucionó la música caribeña al inyectarle una narrativa cruda de la vida en la urbe.

Su asociación con Héctor Lavoe a finales de los años 60 redefinió el género mediante el uso del trombón líder y la fusión de ritmos folclóricos con el sonido neoyorquino.

Con más de 30 millones de discos vendidos, nueve Discos de Oro y un Latin Grammy a la Excelencia Musical, Colón también fue un defensor de los derechos de los inmigrantes.

La familia del músico ha solicitado privacidad durante este período de duelo. Aunque no se ha revelado la causa de su muerte, se sabe que estuvo internado en un hospital de Nueva York debido a complicaciones respiratorias.

