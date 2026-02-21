Salsero Willie González despide a Willie Colón: “Fue inspiración para nuestra cultura latina”

Resumen

El artista, de 75 años, murió la mañana de este sábado 21 de febrero, según informó su familia a través de un comunicado | Foto: Archivo GEC / EFE / Composición EC
Por Redacción EC

El mundo de la música latina está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Willie Colón, el icónico trombonista, compositor y arquitecto de la salsa urbana, quien murió esta mañana a los 75 años, según informaron sus familiares en redes sociales.

