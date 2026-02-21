Willie Colón, leyenda de la salsa, fallece a los 75 años

Luto en la música. Willie Colón, el legendario trombonista, compositor y pilar fundamental de la salsa, falleció la mañana de este sábado a los 75 años.

La noticia fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, señalando que “partió en paz, rodeado de su querida familia”.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón” , reza el emotivo mensaje compartido tanto en inglés como en español.

