Por Hernán Medrano Marin

Mientras buena parte del país estaba atenta a la segunda jornada del debate presidencial llevado a cabo el pasado martes 24 de marzo, el candidato a la Cámara de Diputados por el partido Fe en el Perú, Gilbert Infante, era atacado y asesinado a “ladrillazos” en circunstancias que aún no son esclarecidas del todo. Según comentó el líder del partido político, Álvaro Paz de la Barra, el hecho ocurrió en el distrito de Chorrillos, luego de culminada una actividad proselitista.

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