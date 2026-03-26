Tras el atentado, Infante fue trasladado a un centro de salud cercano, pero por razones logísticas fue llevado luego al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Pese a ser atendido, horas después se confirmó su deceso a causa de un paro cardiaco.

De la Barra detalló que Infante se dirigía hacia el debate presidencial donde precisamente el líder de la organización política tuvo participación. El candidato a diputado postulaba con el número 25.

Líder de partido se pronuncia

Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial de Fe en el Perú, confirmó que se trató de un crimen ejecutado con suma crueldad, pues Infante recibió varios golpes en la cabeza con un ladrillo.

“Es un momento dramático para el partido y también para la familia Infante. Ayer (martes), a horas de la noche, justamente cuando salía de un evento político fue asesinado”, manifestó.

El exalcalde de La Molina contó que Infante fue trasladado de emergencia a una posta cercana, en Chorrillos, pero que allí no pudo ser atendido, por lo que fue derivado al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, donde finalmente perdió la vida.

“Estaba yendo justamente a verse con los que nos han acompañado afuera del debate. Hoy (miércoles) recién a las 5 de la mañana me he enterado por su esposa y su familia. No es un accidente, es un asesinato. Fue atacado a ladrillazos”, precisó.

Este hecho ocurrió después de que allegados del entorno político advirtieran sobre amenazas previas contra Infante y otros miembros de su equipo. A propósito, Paz de la Barra afirmó que Infante había sido seguido durante las últimas dos semanas. No obstante, aun existen varias versiones sobre su muerte.

El candidato presidencial resaltó que Infante era parte de su equipo técnico legal con el cual se comprometía, de ganar las elecciones, a lograr la pacificación del Perú en 100 días.

Los hechos a detalle

De acuerdo con el parte policial al cual El Comercio tuvo acceso, las circunstancias que derivaron en la muerte de Gilbert Infante apuntan a una situación distinta a la señalada por el partido político. El documento recoge el testimonio de la esposa del candidato a diputado y de los dos suboficiales que llegaron hasta el hospital donde fue derivado.

En el acta se precisa que siendo las 4 y 40 de la madrugada del 25 de marzo, los suboficiales de tercera PNP Luis Enrique Barrón Galarreta y Miguel Alvarez Buitrón, pertenecientes a la comisaría San Antonio de Miraflores, fueron alertados sobre el ingreso de una persona fallecida al hospital de emergencia José Casimiro Ulloa, ubicado en la avenida República de Panamá, en Miraflores.

Al llegar al lugar, se encuentran con Teresa Gutiérrez Lizardo (49), la esposa de Infante, a quien proceden a entrevistar. La mujer refirió que a las 11 y 30 pm del 24 de marzo, unos vecinos le tocaron la puerta de su casa, en Chorrillos, y le comunicaron que su esposo se hallaba en el centro de salud San Pedro, tras ser encontrado (en posición cubito dorsal) en medio de la calle Alto Perú, a espaldas de la Iglesia San Pedro.

En el momento que fue hallado en plena vía pública, Infante estaba rodeado por unos sujetos desconocidos quienes al parecer habrían estado intentando llevarse sus pertenencias. Sin embargo, no lo lograron. La víctima fue trasladada inicialmente al centro de salud en mención.

En el centro médico, la esposa contó que vio a Infante convulsionar en una silla de ruedas, con síntomas de haber consumido alcohol y con un presunto hematoma en la parte trasera de su cabeza . Debido a falta de logística fue derivado al hospital de emergencia José Casimiro Ulloa a las 12 y 54 am.

Tras su ingreso fue llevado a sala de traumashock con el diagnóstico de trastorno sensorio y a fin de descartar una neumonitis por aspiración. El acta informa que allí se le brindó reanimación cardiopulmonar, entubación, pero que finalmente no resistió. Finamente, se confirmo su deceso a las 2 am del 25 de marzo.

Por el momento, las autoridades no han establecido de manera concluyente las circunstancias del hecho, por lo que el caso permanece en investigación.

¿Candidato recibía amenazas?

Álvaro Paz de la Barra denunció que varios miembros de su equipo técnico vinculados a la propuesta de pacificación, entre los que se encontraba Gilbert Infante, han recibido amenazas de muerte.

“Él (Infante) ha estado siendo amenazado, vino a mi casa conjuntamente con todos los demás que han estado siendo amenazados. Me han enseñado los mensajes. Le decían: “van a morir lentamente, así como tu presidente dice que nosotros en la cárcel tendremos cadena perpetua””, añadió.

Según señaló, los integrantes de su partido que han sido amenazados optaron por no denunciar los hechos a la Policía Nacional. “Francamente la política ya se está enlutando y ojalá que no le pase a otros partidos políticos”, expresó .

Asimismo, que pese a lo acontecido, aun existen integrantes del partido que continúan siendo amenazados, por lo que pide a las autoridades policiales que el crimen y esos hechos sean investigados. “Han estado amenazando a 8 personas de mi equipo del plan de Pacificación de 100 días, pero como tienen experiencia como militares, se han estado resguardando”, sostuvo.

Reacciones tras asesinato

Mediante redes sociales, familiares y amigos expresaron su pesar por la muerte de Gilbert Infante y publicaron varios mensajes donde se despiden de él, junto a fotografías. “Tu repentina y dolorosa partida quiebra el alma de todas las personas que te amamos. Mis condolencias a toda nuestra amada familia, en especial a su esposa e hijos”, dice uno de ellos.

En el caso del Partido Aprista Peruano (APRA), emitió un pronunciamiento en el que expresó su pesar por lo ocurrido y condenó de manera enérgica el asesinato. La organización transmitió sus condolencias a la familia de Infante, a sus compañeros de partido y a todas las personas afectadas por esta pérdida. En su pronunciamiento, enfatizó que ningún ciudadano debe perder la vida a manos de la delincuencia.

“Este crimen vuelve a poner en evidencia la dramática situación de inseguridad pública que atraviesa el país. La violencia criminal se ha convertido en una amenaza directa contra la convivencia democrática, el derecho al trabajo, la libertad de participación política y la tranquilidad de millones de familias”, se lee.

También, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la Presidencia de la República del Perú expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares y amigos cercanos de Gilbert Infante.

Otro candidato perdió la vida

Días atrás, también se suscitó la muerte de un candidato. Se trató de Napoleón Becerra, quien era el aspirante presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú). Su deceso fue a consecuencia de un accidente de tránsito, cuando se dirigía a actividades proselitistas en Ayacucho, el pasado 15 de marzo.

El hecho ocurrió en la carretera de Rumichaca, a unas dos horas de la ciudad, mientras el candidato viajaba con miembros de su comitiva. Emily Silva, candidata a diputada, confirmó su muerte y reportó que varios acompañantes resultaron heridos. Becerra era fundador y líder del PTE-Perú, organización que participaba por primera vez en unos comicios nacionales.