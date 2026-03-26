El músico británico Paul McCartney publicará el 29 de mayo un nuevo disco titulado "The Boys of Dungeon Lane", su decimoctavo en solitario, un álbum en el que el exBeatle, a sus 83 años, echa la vista atrás hacia su infancia.

La discográfica Universal emitió este jueves un comunicado en el que presenta un enlace para reservar el disco, ofrece los títulos de las 14 canciones que lo componen y permite escuchar digitalmente una de ellas, la balada "Days We Left Behind" (Los días que dejamos atrás).

La discográfica asegura que las canciones revelarán “recuerdos nunca antes compartidos” y otras instantáneas del joven Paul, mucho antes de hacerse famoso con The Beatles.

Califica los catorce temas como nacidos de un Paul “en un estado de ánimo sincero, vulnerable y profundamente reflexivo, escribiendo con una franqueza poco habitual sobre su infancia”.

“Dungeon Lane”, que da título al disco, es una calle de Liverpool que Paul frecuentaba al salir o regresar a su casa, con un libro de aves en las manos, en aquellos años de su primera infancia, cuando recuerda “los bares llenos de humo”, según reza la canción.

En una declaración promocional para el disco, McCartney, idealizando aquellos años, dice que su barrio era “bastante obrero. No teníamos nada, pero no importaba, porque toda la gente era estupenda y no te dabas cuenta de que no tenías mucho”.

Lucía de la Cruz, la reconocida cantante criolla de 78 años, fue trasladada de emergencia al hospital María Auxiliadora en Lima por una grave descompensación asociada a su diabetes. La artista permanece internada en estado delicado acompañada por sus hijos, lo que ha generado la cancelación de sus presentaciones, incluido su esperado concierto por sus 61 años de trayectoria musical.

El músico comenzó a gestar este decimoctavo disco hace cinco años, junto al productor Andrew Watt, en una sesión para intercambiar ideas.

Posteriormente vinieron sesiones tras sesiones de grabación entre Sussex (Inglaterra) y Los Ángeles, sin presiones de tiempo ni plazos.