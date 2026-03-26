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El músico comenzó a alumbrar este disco hace cinco años, junto al productor Andrew Watt, en una sesión para intercambiar ideas | (Foto: EFE)
El músico comenzó a alumbrar este disco hace cinco años, junto al productor Andrew Watt, en una sesión para intercambiar ideas | (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El músico británico Paul McCartney publicará el 29 de mayo un nuevo disco titulado "The Boys of Dungeon Lane", su decimoctavo en solitario, un álbum en el que el exBeatle, a sus 83 años, echa la vista atrás hacia su infancia.

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