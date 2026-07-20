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Los Rolling Stones en 2026: Mick Jagger (82), Keith Richards (82) y Ron Wood (79). Su baterista de toda la vida, Charlie Watts, falleció en 2021.
Los Rolling Stones en 2026: Mick Jagger (82), Keith Richards (82) y Ron Wood (79). Su baterista de toda la vida, Charlie Watts, falleció en 2021.
/ Mark Seliger
Por Oscar García

Siempre hay algo desconcertante en la idea de que los Rolling Stones sigan activos, vivos y rodando. El 10 de julio publicaron “Foreign Tongues”, su nuevo álbum de estudio, una confirmación de que las leyendas británicas atraviesan una inesperada primavera creativa que parecería incompatible con músicos tan veteranos y, en más de un sentido, sobrevivientes. Basta un dato para ponerlo en perspectiva: el más joven de sus integrantes oficiales, el guitarrista Ron Wood, tiene 79 años. Y, sin embargo, Mick Jagger y Keith Richards, ambos octogenarios, parecen haber redescubierto en esta etapa de sus vidas que la única forma de comunicarse que realmente les funciona es sentarse a componer canciones.

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