El cantante británico Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones y Ronnie Wood, guitarrista de la banda estuvieron en el clásico disputado entre el FC Barcelona y el Real Madrid en España por la fecha 11 de La Liga.

Los aficionados que estuvieron en el Estadio Estadio Olímpico de Montjuic, recinto que albergó a los equipos, disfrutaron al ritmo de los temas musicales de la agrupación.

Jagger y Wood visitaron el encuentro deportivo porque el Barcelona vestiría su camiseta con el icónico logo de la banda. En las tribunas del estadio también se observó el símbolo a tamaño grande con el lema Let’s Make It Legendary.

Los ingleses estuvieron en el clásico también por el lanzamiento de su nuevo disco ‘Hackney Diamonds’, así como la gira que los Stones darán en el 2024. Cabe precisar que la agrupación no estrena temas musicales hace 18 años.

Start Me Up, Paint It Black, Satisfaction fueron los temas musicales que hinchas de Barcelona y el Real Madrid corearon en compañía de los Stones en los previos al partido, generando emoción entre los asistentes.

¿Por qué Mick Jagger estuvo en el clásico del Real Madrid y el Barcelona?

La visita de Mick Jagger y Ronnie Wood fueron invitados por el club como parte del patrocinio que la banda otorgó al FC Barcelona. Asimismo, también se debe a la campaña de promoción del nuevo disco de los Stones llamado Hackney Diamonds.

Según informó Official Charts, el disco logró el primer lugar en ventas en Reino Unido. Por otro lado, la camiseta del Barcelona que tiene el icónico símbolo de los Stones, tiene un costo de 399 euros. Cebe mencionar que el FC Barcelona perdió ante el Real Madrid, quienes anotaron dos goles.