Rosselli Amuruz , parlamentaria de Avanza País, amenazó al presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Diego Bazán, con publicar unos supuestos “videos” de sus “fiestas” , esto tras conocer la aprobación del informe final de dicho grupo de trabajo que recomienda aplicarle una amonestación pública y una multa de 60 días por cambiar su versión respecto a si organizó o no la fiesta de cumpleaños de su pareja, Paul García, en la que fue asesinado un joven.

“Espero que sean iguales con los mochasueldos, presidente, a ver si usted en sus fiestas...Yo voy a publicar sobre sus fiestas y lo voy a hacer público”, manifestó Amuruz, tras conocer la votación, y salió de manera rauda de la sala.

La congresista Rosselli Amuruz reaccionó con agresividad luego que se aprobara en Comisión de Ética el informe que propone sancionarla



De manera inmediata, Bazán rechazó tales expresiones y aseguró que eso ocurre por ser “permisivos”. “No vamos a permitir faltas de respeto en esta comisión. Lamentablemente ese tipo de acciones que suceden en la Comisión de Ética es porque somos permisivos y porque salimos a defender lo indefendible. Ahí están las consecuencias”, enfatizó el legislador en plena sesión.

Tras ello, los integrantes de la Comisión de Ética, como Elías Varas, Margot Palacios y Héctor Valer, expresaron su rechazo a las expresiones de Amuruz y consideraron que representan una amenaza contra Diego Bazán, por lo que pidieron el inicio de un proceso de investigación.

“Presidente, es de lamentar lo que acabamos de ver y escuchar, y todo lo que ha sucedido, pero realmente ha sido un agravio directamente a su persona, como una amenaza, que van a publicar videos donde usted ha participado en fiestas, probablemente, yo no lo sé, pero lo cierto es que esto ya merece otro tipo de tratamiento, y debería abrirse una denuncia de oficio porque es una amenaza y una coacción directa”, señaló Varas.

Ante los periodistas tras finalizar la sesión, Diego Bazán anunció que se analizarán las expresiones para determinar si corresponde iniciar un proceso. Remarcó que no podía calificar el hecho debido a que sería adelantar opinión.

“No voy a adelantar posición, vamos a evaluar los hechos, vamos a revisar los videos, determinar técnicamente si corresponde a flagrancia y así lo aplicaremos”, manifestó.

Respuesta

En diálogo con Canal N, Rosselli Amuruz volvió a lamentar que se le sancione por las versiones que dio sobre participación y organización en la mencionada fiesta, y cuestionó que “no se le mida con la misma vara” a los congresistas ‘mochasueldos’.

La congresista Rosselli Amuruz negó haber amenazado a su colega, Diego Bazán, cuando se retiró abruptamente de la sesión de la Comisión de Ética tras escuchar el resultado de la votación que recomienda sancionarla



Ofreció disculpas a todos los peruanos por el “momento de exaltación” que tuvo, pero remarcó que no amenazó a Diego Bazán ni a los miembros de la Comisión de Ética. Sin embargo, afirmó que ellos tienen “una doble moral”.

“Mi colega Diego Bazán en su momento tuvo una fiesta de cumpleaños, para nadie es ajeno, y que también se abrió una investigación. Yo no hablé hacia todos los congresistas, le hablé al presidente. No es una amenaza porque es algo público. Yo no estoy diciendo algo que no lo sepas tú, que no lo sepa la población. En ningún momento dicho que voy a publicar, porque yo jamás podría decir algo que no cuento con las pruebas”, anotó.

No obstante, Amuruz dijo que no tiene problemas en que la Comisión de Ética le abra una investigación por su comportamiento y expresiones contra Diego Bazán.