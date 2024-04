El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, consideró que si hubiera existido un pacto entre la mandataria y la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se habría archivado la investigación por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.

En declaraciones a Canal N, indicó que hasta el momento no se han resuelto los tres pedidos que presentó para archivar el caso y por el contrario, Benavides Vargas presentó una denuncia constitucional contra Boluarte Zegarra ante el Congreso.

“Tengo tres pedidos –desde que soy abogado- de archivamiento de la denuncia y nunca fui escuchado. Por el contrario, si hubiera un pacto o una alianza –si consideramos las fechas que hubo el trato con el señor Nieves, que lo desconozco totalmente- se hubiera archivado. ¿Dónde está el pacto? Ese asunto no ocurrió”, expresó.

Asimismo, Campos enfatizó que un pliego interrogatorio “nunca es definitorio de algo” y pidió acabar con las “situaciones hipotéticas de invento”.

“Si hay delito tienes que ver que en cada muerte –que lamentamos profundamente- ha habido o no delito. Si no hay delito, dónde vas a construir algo. Si el policía ha usado el correctamente el arma, ¿dónde está el problema? Además, instruir el control social corresponde al deber constitucional que tiene el presidente de la República, qué pasó en cada caso es lo que se tiene que investigar y es tarea del Ministerio Público”, aseveró.

El abogado de la mandataria también indicó que no ha conversado al respecto con Dina Boluarte porque no le trajo ningún pliego interrogatorio e insistió que el resultado actual aleja cualquier posibilidad de especular sobre un pacto o una alianza.

“Lo que estoy llamado es a descartar estos pactos o alianzas que se señalan especulativamente y que van contra cualquier razonamiento. Nosotros todavía seguimos en investigación. Patricia Benavides denunció constitucionalmente a la presidenta de la república. Si hubiera un pacto y hubiera sido tan determinante ese pliego interrogatorio, hubieras tenido varios meses para poder archivar y no lo hizo, a pesar que se lo pedimos”, subrayó.

Finalmente, Joseph Campos dijo no conocer a Óscar Nieves, exconsejero de la presidenta, y al abogado Emerson Campos más allá de las diligencias con el fiscal supremo adjunto provisional Marco Huamán.

“Yo no tengo tratos, no conozco al doctor Nieves, no conozco al doctor Emerson Campos, no conozco más que partir de las diligencias que he tenido con el doctor Huamán”, sentenció.

Declaraciones de Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte. (Video: Canal N)

Como se recuerda, según la declaración de un testigo protegido del pasado 15 de abril, los abogados de Dina Boluarte tuvieron acceso previo a las preguntas que Patricia Benavides iba a hacerle durante la diligencia a través del fiscal Marco Huamán.

Detalló que en una reunión con Óscar Nieves, exconsejero de Boluarte, y el abogado Emerson Campos Maldonado, este último le narró que ya se tenían las preguntas que la entonces fiscal de la Nación le iba a realizar a la mandataria y que, incluso, se estaban trabajando en las respuestas.