Ortiz Acosta- de acuerdo con fuentes de El Comercio- decidió dar un paso al costado por razones personales. Esto a una semana de haber avalado la disolución del equipo de la Policía Nacional que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que es dirigido por la fiscal superior Marita Barreto.

Como nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter) juró el abogado Juan José Santiváñez Antúnez, quien desde el 17 de abril último hasta ayer se desempeñó como viceministro de Orden Interno. Y antes fue jefe de Gabinete de Asesores durante la administración de Víctor Torres en el sector.

Santiváñez Antúnez se ha convertido en el sexto ministro del Interior del gobierno de Boluarte Zegarra, quien está en Palacio de Gobierno desde el 7 de diciembre de 2022. Es decir, poco más de 17 meses.

El letrado también fue, por tres días en mayo del 2020, jefe del Gabinete de Asesores del entonces ministro del Interior, Gastón Rodríguez, durante el gobierno de Martín Vizcarra. En aquella oportunidad renunció, luego de que se revelara que había representado legalmente a integrantes de la Policía Nacional acusados de presuntos actos de corrupción.

Por ejemplo, uno de ellos fue el general PNP Héctor Petit Amésquita, quien fue denunciado por la presunta compra a precio sobrevalorado de rancho y equipos de protección contra el COVID-19. Otro de sus clientes fue el general PNP José Figueroa, acusado en el 2018 de tener una participación en la red criminal “Los Intocables Ediles”.

En febrero último, Santiváñez Antúnez dijo a RPP que ya no era abogado de estas personas.

“Son defensas que yo asumí en el ejercicio de mi profesión porque toda persona tiene derecho a su defensa”, expresó.

También contó que defendió, a “nivel administrativo”, al ex comandante PNP Enrique Prado Ravines y a otros implicados en el caso de Escuadrón de la Muerte en Piura.

En marzo de 2022, Ravines fue sentenciado a 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado y otros.

Santiváñez Antúnez es abogado de la Universidad de San Martin de Porres. Tiene un máster en Litigación Oral por la California Western School of Law (USA). También cuenta con un máster en Acción Política y Participación Ciudadana por la Universidad Rey Juan Carlos (España).

Defendió desactivación de equipo especial

Santiváñez Antúnez, como viceministro de Orden Interno, defendió la disolución del equipo de la Policía que brindaba apoyo al Eficcop, al subrayar que el sector, tras recibir una serie de informes jurídicos, determinó que la resolución con la que se creó este grupo era “manifiestamente ilegal”. “¿Tenemos que vivir y soportar esa ilegalidad porque no es el escenario ni el momento?”, se preguntó.

En el programa “Nunca de es tarde”, de RPP TV, el hoy titular del Mininter rechazó que la desactivación del equipo policial constituya un acto de obstrucción por parte del Ejecutivo a las investigaciones en contra de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la presidenta, respectivamente.

“[Cuando se remueve al equipo] no se sabía de la detención. Si hubiera un acto obstruccionista, ¿usted cree que la Diviac hubiera podido intervenir al hermano [de la jefa de Estado]”, expresó el viernes 10 de mayo.

La inestabilidad del sector

El ex viceministro de Orden Interno del Mininter Ricardo Valdés consideró que la salida de Ortiz Acosta, a solo un mes y medio de su designación, del Mininter demuestra “la inestabilidad” del sector. Agregó que esta es una de las principales preocupaciones, porque ante la inseguridad y el crimen organizado, la alta rotación “no contribuye a darle estabilidad a las estrategias”.

En comunicación con El Comercio, Valdés saludo que Boluarte haya nombrado a un ministro del Interior de origen civil, pero lamentó la elección de Santiváñez.

“Esta persona es conocida por ser defensor de policías en problemas y ha estado en diferentes oportunidades en el gabinete de asesores [del Ministerio del Interior] con poco éxito. Ahora, apenas tenía unas semanas como viceministro y no ha tenido ningún resultado para exhibir. No veo un futuro muy promisorio en la cartera”, remarcó.

Valdés sostuvo que el cambio de Ortiz tiene “un trasfondo político”, al recordar que ya desactivó el equipo de la Policía Nacional, que investigaba al hermano de la mandataria.

Recordó que el nuevo ministro del Interior ya ha comprometido su postura a favor de la disolución de este conjunto y que esto lo deja en una “situación muy débil”.

A su turno, el exministro del Interior Remigio Hernani consideró que la presidenta Boluarte ha nombrado como nuevo titular del Mininter “a un abogado inexperto en temas de seguridad”.

“Él no conoce el tema policial, piensa que porque viene de familia de un policía puede resolver los problemas del país, y no es así, él es un especialista en derecho administrativo y tiene conflicto de interés, porque ha defendido a muchos policías que han quebrantado la ley. Ha sido abogado de malos policías y hoy es ministro del Interior, es una contradicción”, dijo a este Diario.

Hernani refirió que la alta rotación de ministros en el sector revela que las personas convocadas por este gobierno “no encajan” y “no saben de seguridad”.

“No hay nadie que tome el toro por las astas y exija condiciones a la presidenta para ejercer el cargo. Los otros cinco ministros eran unos buenos para nada, estaban perdidos, y ahora este está mucho más perdido […] El desorden y el caos es innegable y las extorsiones están a la orden del día. Sería bueno que el nuevo ministro nos diga cuál es su receta”, acotó.

Por su parte, el exministro del Interior Carlos Basombrío dijo que “es un desastre” para cualquier política de seguridad, más allá de la calidad del titular del sector, que en solo 17 meses el país haya tenido a seis cabezas del Interior.

“La sola inestabilidad hace imposible el avance mínimo en el desarrollo de estrategias que vayan más allá de lo que se hace ahora, es decir ser reactivo y ejecutar algunos operativos policiales”, expresó.

Basombrío refirió que es muy probable que la alta rotación en el Mininter continúe y que la administración de Boluarte supere a los siete ministros del Interior nombrados por el gobierno de Pedro Castillo.

“El problema no es un ministro en particular, sino la forma cómo se escogen a los ministros, a la loca y sin ninguna vinculación con la estrategia gubernamental. Se busca a tres o cuatro personas, la mayoría dice ‘no’, pero siempre han un entusiasta que dice ‘sí’, y a ese nombran. No lo conocen, puede ser bueno o malo. Es irresponsable”, finalizó.

¿Quiénes son los otros ministros del Interior en el gobierno de Boluarte?

César Cervantes Cárdenas: 10 de diciembre de 2022 - 21 de diciembre de 2022

Víctor Rojas Herrera: 21 de diciembre de 2022 - 13 de enero de 2023

Vicente Romero Fernández: 13 de enero de 2023 - 17 de noviembre de 2023

Víctor Torres Falcón: 21 de noviembre de 2023 - 1 de abril de 2024

Walter Ortiz Acosta: 1 de abril de 2024 - 16 de mayo de 2024

El punto de vista “No hay una selección adecuada para un puesto tan importante” Por Oscar Valdés Dancuart Ex jefe de Gabinete Ministerial y exministro del Interior

Estos sucesivos cambios en el Ministerio del Interior reflejan que la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Gustavo Adrianzén, no saben qué hacer para contrarrestar la inseguridad ciudadana. Y parece que sacan a los ministros del sombrero, como si fueran conejos. Walter Ortiz renunció y a las pocas horas ya tenían al sucesor. No hay una selección adecuada para un puesto tan importante. Y al jurar al cargo, el nuevo ministro, Juan Santiváñez Antúnez, dijo que lo hace para “defender a la familia policial”, él es titular de un sector, no es el comandante general de la Policía, su deber es velar por los ciudadanos. Y la designación de este abogado, que era el viceministro, también revela que no hay cuadros serios dispuestos a trabajar con Boluarte. ¿La razón? No inspira confianza. Esta alta rotación significa la no continuidad de estrategias y planes en contra del crimen organizado. Las bandas están pendientes de todo y se adaptan con facilidad. En este escenario, la Policía ya va como los perdedores. Las cabecillas de las redes criminales tienen mayor permanencia en el tiempo que un ministro. El ministro del Interior es una bisagra entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. También es necesaria una reforma de la Policía Nacional. Por ejemplo, mejorar los procesos de selección de policías, que, a mi juicio, es débil. No se investiga a los postulantes y hay personas con vinculaciones a organizaciones criminales que se infiltran. Es urgente limpiar a la Policía Nacional de la corrupción. No se le puede dar el poder de cuidar a la ciudadanía a personas con nexos con redes delincuenciales. La inseguridad debe ser atacada por todos los frentes y para coordinar políticas multisectoriales se creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué no se convoca con mayor regularidad? La Policía Nacional en solitario no va a poder combatir a la delincuencia. De otro lado, el señor Ortiz ha sido utilizado por el gobierno para desactivar al equipo especial de la Policía [que apoyaba al Eficcop], a ese señor lo han ninguneado en el momento que la presidenta convocó directamente al jefe de la DIVIAC.

Más información

Ortiz juró el 1 de abril al cargo de ministro del Interior, en reemplazo de Víctor Torres Falcón, quien estaba al borde de la censura en el Congreso.

El fiscal de la Nación inició el viernes pasado una investigación preliminar en contra de Boluarte y de Ortiz Acosta por la disolución del equipo de la Policía de apoyo al Eficcop. Las pesquisas son por encubrimiento personal y abuso de autoridad.

En el primero, la fiscalía le atribuye el rol de presunta instigadora del delito; mientras que al saliente ministro se lo señala como autor.