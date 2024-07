Así, sus divertidas historias vistas desde la pandemia suman hoy más de 100 millones de ‘likes’. “Cuando mi esposo francés come pollo a la brasa” o “Cuando vas a la playa con tu esposa peruana” son los títulos de algunos de sus videos más exitosos. “Después de estudiar Contabilidad y ser militar en su país, Coco vino a Sudamérica para descansar. Lo conocí en Máncora, donde yo también hacía lo mismo después de trabajar sin parar en mis rubros: la administración de empresas y los negocios internacionales. La cuenta se creó para alegrar a la familia en la cuarentena, pero terminamos haciendo reír a muchos más”, comenta Caren. Al público le siguieron marcas y contratos, con lo cual terminaron por dedicarse de lleno a esto.

Coco sugiere que la clave del éxito está en el humor de las situaciones: “Lo que me encanta de la cultura peruana es la alegría de la gente, ese criollismo con que viven. También el que todo esté a la mano. Sales y una bodega, un emoliente. Y lo que menos, quizá, los prejuicios y el racismo. Ah, y esa manía de tocar el claxon cuando no hay necesidad”. Por lo demás, dice, todo ok. En los planes de ambos está el seguir vigentes con nuevas aventuras. Ya se viene, además, un viaje largo a Europa. Y, después, esperan el anhelado bebe.

God bless cevichito / Carla y David Gates

El ingeniero de sistemas David Gates (48) tiene que mentirle a su esposa, la enfermera quirúrgica Carla Canales (41), respecto de la hora en la que deberán salir de la casa hacia una fiesta. Sucede que ella siempre demora para estar lista. Él lo cuenta por Zoom en inglés desde Atlanta, donde residen, y ella se defiende divertida en español: “Pero, ojo, solo pasa con eventos sociales. Nunca con el trabajo o citas médicas”. Aquella es una de las pocas cosas que le molestan al estadounidense de la cultura que cobija entre sus más populares creaciones a la Inca Kola, la bebida de sabor nacional, por cierto, su favorita. Aunque no está seguro de si está generalizando sobre aquello. Le decimos que, bueno, sí existe “la hora peruana”. Él ríe y se reafirma. Agrega que, hecha esa excepción, todo lo que se vincula con el Perú es maravilloso: la alegría de vivir, la comida y “el chisme… ah, las sobremesas, saber quién está embarazada, quién se divorció…”. Y, por supuesto, también sus dos maravillosos hijos en trece años de matrimonio.

“Una prima que se quedó con nosotros en la pandemia comenzó a subir videos nuestros a TikTok y nos animó a continuar porque la gente se vacilaba. Así que empezamos con un bailecito. A la gente le gusta verlo sufrir con el español, comer sus lentejas todos los lunes y, sobre todo, cómo se aferra a nuestra forma de ser con tanto cariño. A él no fue nada difícil ‘peruanizarlo’ porque le encanta todo lo que tiene que ver con el Perú”, narra Carla. Su cuenta, @thegatesfamilia, tiene más de un millón y medio de seguidores y el plan es continuar alimentándola mientras eso les signifique a todos la construcción de momentos divertidos y recuerdos imborrables. “No hemos saltado a YouTube porque eso implica más tiempo de producción y tenemos trabajos de tiempo completo, pero quién sabe. Antes David era el más tímido, ¡y ahora solo quiere grabar videos!”, finaliza ella muerta de risa. Esta historia continuará.

De Rusia con amor / Jesús Mateo y Mariia Baygarova

A la moscovita Mariia Baygarova (22) no le gustan necesariamente todos los platos de comida peruana. Hay algunos a los que califica con el máximo puntaje como el lomo saltado y otros de los que no es tan fan como el ají de gallina. Para la profesional del márketing y el diseño, sin embargo, la cultura de su novio, el creador de contenido radicado en Madrid, Jesús Mateo Ruiz (32), tiene virtudes tan o más especiales que la gastronomía bicolor. Como, por ejemplo, el peso que poseen los valores familiares y ese sincero placer del peruano por acoger al foráneo como uno más de los suyos. Jesús y Mariia solo tienen ocho meses de relación, pero la madre de él ya le tiene reservado uno de los lugares más especiales de la mesa para la próxima Navidad.

Todo lo que está aprendiendo del Perú, ese remoto país sudamericano ubicado a 12 mil kilómetros de donde nació, está siendo compartido en la novel cuenta de TikTok @rusitayperuano, la cual es alimentada por el ‘expertise’ de Jesús, quien produce videos de viajes por Europa y turismo en Madrid. “Mariia comentaba mis videos y así entablamos conversación. Coincidió que ella se mudó acá y nos enamoramos rápidamente. A las semanas vivíamos juntos y todos nos comentaban sobre este raro encuentro amoroso de personas con tan distintos contextos. Ya hasta bromas hacíamos y así le propuse crear un TikTok que está funcionando bien. La idea es tener un recuerdo para nuestros futuros hijos, pero también divertirnos en el proceso”, dice Jesús. “Yo ya hablaba español, pero estoy mejorando. Mis padres están contentos con ello y hasta ensayaron un saludo en castellano por su cumpleaños. Por ahora todo marcha bien, aunque no faltan los comentarios fuera de lugar, como que estoy con él por algún interés, lo cual es falso. Lo quiero porque es cariñoso, paciente y aventurero”, concluye Mariia. El viaje para ellos, continúa.