Las conocemos como las ‘Mujeres de la PM’ y acaban de terminar una temporada exitosa del show “Planchando el despecho”. Ahora no están en la televisión, pero desde su videopodcast continúan con las conversaciones sobre temas cotidianos, como si estuvieron tomándose un café entre amigas y no existiera ninguna cámara al frente. Con honestidad. Hablan con frescura rompiendo tabúes y esquemas, con el lenguaje universal, que es el humor.

Conversamos con ellas vía Zoom sobre su trayectoria, así como esa amistad auténtica que mantienen a prueba de fuego.

/ Renato Nonajulca

-¿Cómo ha sido el camino para llegar a ser mujeres auténticas, exitosas y ‘de la PM’?

Almendra: Cuando las mujeres nos juntamos con amigas queridas terminamos siendo muy poderosas, individualmente y en grupo. Con los años, nos hemos ido acoplando. En el programa que teníamos en la tele decíamos las cosas que en ese momento no se hablaban, nos atrevimos y a la gente le pareció auténtico.

Rebeca: No podemos dar ejemplo de ser ‘Mujeres de la PM’ si nosotras mismas no nos creemos importantes, buenas madres o no nos reconocemos. Las mujeres siempre estamos siendo un poquito mezquinas con nosotras mismas y las ‘Mujeres de la PM’ no podemos predicar empoderamiento si no nos reconocemos como tales.

-¿Cómo lograron esa complicidad no solo en lo personal, sino en lo profesional? En las cámaras son como hermanas.

Gianella: Desde un principio pusimos códigos, nos decimos las cosas que nos molestan, de lo que no queremos hablar, lo que nos incomoda, respetamos nuestras diferencias. Además, nos reunimos para hacer nuestra propia catarsis. Finalmente, es una relación de cuatro y tiene sus complejidades.

Con la segunda temporada de "Planchando el despecho" lograron reunir a más de 33 mil almas. Proyectan visitar el interior del país con este show. / Lucía Arana

-Desde sus inicios tocaron temas tabú, hablaron de sexualidad y derrumbaron ciertos mitos como la imagen perfecta de la maternidad. ¿En estos años han notado cambios en la sociedad y en ustedes mismas?

Katia: Ha cambiado. Cuando empezamos “Mujeres sin filtro”, las mujeres en señal abierta hablaban de recetas de cocina o estaban en magacines de belleza y moda, nosotras hablamos honesta y abiertamente de lo que hablas con tus amigas cuando estás en confianza. Ahora siento que la gente está mucho más conectada con todo, con su sexualidad, con lo que pasa alrededor.

A: Ahora no se pueden tocar ciertos temas porque el mundo está a flor de piel. Estamos en una etapa muy rara, sobre todo en redes sociales donde cualquiera tiene el poder de decirte lo que sea sin dar la cara. No hemos crecido con la tecnología y vamos aprendiendo, nos equivocamos, a todos les pasa y se puede pedir perdón. No es excusa, pero vengo de otra época donde sí podías decir cosas y la gente no se ofendía tanto, pero está bien. Hay que aceptar esos cambios.

R: En lugar de cambio usaría la palabra transformación, ya que implica tomar lo que existe y evolucionar. En los podcasts hay temas que tomamos por experiencia propia y vemos que nuevas generaciones se suman, hay más caballeros y los vemos en los shows. Las ‘Mujeres de la PM’ están en constante evolución y crecimiento sin perder la esencia.

Las Mujeres de la PM suelen armar sus maletas y viajar por el mundo. En sus redes compartieron el safari por África, la visita a Orlando y Bogotá, entre otros destinos. / Instagram

-Como ‘Mujeres de la PM’ tienen un videopodcast exitoso, dan shows que rompen taquillas, millones de seguidores en redes sociales. ¿Cómo podrían definir ese éxito que perdura en el tiempo?

G: Desde el inicio del proyecto, no hubo más estrategia que hablar desde un lugar real mostrándonos como somos. En el camino, nos dimos cuenta del poder que existe cuando uno cuenta las cosas desde la verdad y la persona que tienes al lado se identifica. Ha sido hermoso y revelador.

A: Cuando las mujeres nos juntamos tenemos un poder inmenso. Los hombres también, no quiero desmerecerlos, pero no suelen hablar de sus problemas con los amigos, se comunican de otra manera. Nosotras sí los contamos y compartimos, eso es hacer una especie de terapia: las amigas te escuchan y te dan una cachetada (no literal) cuando necesitas reaccionar. Ese poder lo hemos compartido en el show donde también había hombres. Hay una parte dedicada a los hijos y vemos las lágrimas de hombres y mujeres. Es bueno expresarse sin ser juzgado, es algo que todos deberían sentir.

-En su trabajo apelan a la nostalgia con canciones de Yuri, Pandora, Tormenta. ¿Cómo les ha funcionado esta fórmula de revivir el pasado?

A: En “Planchando” y “Nubeluz” es alucinante cómo la gente al recordar la niñez o las épocas que los hicieron felices, vuelven a ser nuevamente niños y pierden la vergüenza.

G: Son canciones que directamente te encienden y no hay otra forma de cantarlas más que quedándote afónica. Son bien pelangochas, sufridas y automáticamente te llenas de energía. En la primera temporada de “Planchando” eran más mujeres, pero en la segunda hubo hombres y chicos jóvenes, adolescentes, nuestros hijos y sus amigos, todos cantando. Fue una sorpresa muy bonita.

R: También son canciones que nos llevan a recordar a la mamá, a la abuelita, a la familia o una reunión, quizá personas que ya no están y lo que evocan.

-Como profesionales, con una trayectoria en el teatro, el cine y la televisión, ¿pasando los 40 años, han sentido algún cambio en el sentido de las oportunidades laborales?

R: Lo que he sentido son muchos cambios hormonales [risas].

K: Algo que nos caracteriza es que buscamos nuestras propias oportunidades, no estamos sentadas esperando a que alguien nos llame.

A: Las redes han ayudado muchísimo a abrir una ventana a las personas que no tienen una pantalla, la televisión ha dejado de ser lo más importante o lo único como antes. Ahora es una herramienta más.

G: De alguna manera hemos roto mitos, cuando empezamos cuestionaban cómo van a estar cuatro mujeres en la noche, de qué van a hablar, tienen que estar al mediodía. Rompimos con eso y abrimos una puerta interesante para proyectos parecidos. Con la película “Soltera, casada, viuda, divorciada” [Gianella es la productora], la primera vez que presentamos el guion nos cuestionaban las edades, decían por qué los personajes tienen 40 o 50 años; tienen que ser de 30, sino será muy aburrido. Y resultó todo lo contrario. Hay camino y espacio para todos. No hay que limitarnos ni por la edad, ni el género, ni por nada. //

