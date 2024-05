El modus operandi de estos ciberdelincuentes es el siguiente. Aprovechando la confianza que los usuarios depositan en estas plataformas, los estafadores han creado una aplicación falsa que imita sus funciones. Esta situación afecta especialmente a los emprendedores que dependen de esta herramienta para gestionar sus ingresos diarios.

El equipo de Yape informó a El Comercio que es crucial que los usuarios estén alertas ante este tipo de amenazas y siempre verifiquen la autenticidad de las aplicaciones que descargan.

Los servicios ofrecidos por esta aplicación fraudulenta incluyen características aparentemente mejoradas diseñadas para atraer a usuarios desprevenidos. Es importante destacar que estas aplicaciones se promocionan a través de grupos de Facebook, uno de los cuales se denomina “Yape Fake 3.1 descargar”.

Una de estas páginas se llama “Ventas - Piura (Tambogrande / Cruceta / Las Lomas)”, donde se promociona la aplicación falsa simplemente haciendo clic en un enlace. Además, ofrecen falsas capturas para Yape y Plin. Por otro lado, en la página “Tarapoto Compras y Ventas por Facebook” también se ofrece este Yape falso. La publicación afirma que “Al introducir el número y el monto, el nombre aparece automáticamente. Se realizan actualizaciones permanentes”.

El equipo de Yape informó a El Comercio que es crucial que los usuarios estén alertas ante este tipo de amenazas y siempre verifiquen la autenticidad de las aplicaciones que descargan. “Es fundamental reforzar que, para evitar caer en este tipo de estafas, los usuarios deben revisar en su propia app de Yape cuando reciban un yapeo, para confirmar si realmente les llegó. Muchas veces, las estafas ocurren porque confían en lo que les dice la otra persona, pero siempre deben verificar el yapeo ingresando a su propia aplicación”, comunicaron.

Se estaría cometiendo un delito contra la propiedad industrial, tipificado en el artículo 222 del Código Penal.

Por otro lado, Interbank comentó a este diario que “Plin es una funcionalidad dentro del ecosistema digital de los bancos participantes, como Interbank, BBVA, Scotiabank entre otros. Las medidas de ciberseguridad para Plin son las que cada institución financiera establece para garantizar la seguridad de sus operaciones y que son reguladas por la SBS”.

Hasta finales del 2023, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha recibido un total de 609 denuncias por falsas transferencias de dinero.

Alcances penales

El abogado penalista Ronny Santillán explicó a El Comercio que existen dos tipos de responsabilidades penales: la de las personas que utilizan este Yape alterado y la de quienes lo comercializan. “En cuanto a la persona que utiliza el Yape alterado, puede ser acusada del delito de estafa, tipificado en el artículo 196 del Código Penal. Si la estafa es agravada, el responsable podría enfrentar hasta 8 años de cárcel”, señaló.

Si el usuario observa que la transacción no se ha completado, no debe entregar el producto al cliente.

Por otro lado, respecto a quienes comercializan estas aplicaciones, el especialista precisó que estarían cometiendo un delito contra la propiedad industrial, tipificado en el artículo 222 del Código Penal. “Las personas que ofrecen los Yapes alterados están adulterando un producto que es propiedad del BCP. Podrían enfrentar una pena de hasta 5 años”, mencionó.

Santillán recomendó que, si el usuario observa que la transacción no se ha completado, no debe entregar el producto al cliente. “También no es recomendable descargar cualquier enlace; todas las transacciones deben realizarse por medio de canales oficiales. Además, en caso de detectar un fraude, es crucial acudir a la policía para realizar la denuncia o dirigirse directamente a la Fiscalía. Los asuntos bancarios deben reportarse inmediatamente al banco”, resaltó.

Antecedentes

El año pasado, Sharon Domínguez reveló la estafa que sufrió en la óptica de sus padres, ubicada en Jesús María, a la altura de la cuadra cuatro de la Av. Arnaldo Márquez, a pocos metros del mercado San José. Dos personas fueron a su tienda para adquirir cuatro lentes de sol. “Cuando los clientes nos pagan por Plin, solemos entrar a la app del banco afiliado para revisar. No obstante, nos confiamos y les entregamos los productos antes de corroborar”, dijo a El Comercio.

Uno de los cuales se denomina “Yape Fake 3.1 descargar”.

Dos jóvenes, una mujer y un hombre, fueron los protagonistas de esta estafa. “Ella preguntaba por los lentes y pedía un descuento. Mientras tanto, nos dimos cuenta de que el chico discretamente se acercaba al QR que está colocado en una de las paredes de la óptica, esto lo hizo para escanearlo y saber a nombre de quién estaba la cuenta de Plin”, añadió Sharon.

Posteriormente, él empezó a manipular su celular, aparentemente editando una foto. La joven preguntó cuánto hay que pagar mientras se imprimía la boleta. En ese momento, su compañero seguía manipulando el celular hasta que finalmente mostró el pantallazo a los vendedores y les entregaron los lentes.

No pasaron ni 30 segundos cuando los comerciantes entraron a la plataforma de Interbank para cerciorarse de que el movimiento resultó exitoso. Es así que se dieron cuenta de que nos les llegó nada. Sin embargo, los jóvenes ya se habían ido. “Lo que nosotros creemos es que se trata de una app que genera pantallazos falsos y simula un pago con Plin, como una especie de Photoshop. El joven escaneó el QR del negocio, copió el nombre de la persona asociada a la cuenta y en su app colocaron todo”, dijo.

Una mujer y un hombre fueron los protagonistas de esta estafa.

Sharon Domínguez y sus padres perdieron cuatro lentes de sol valorizados en un total de 190 soles, todo en menos de 1 minuto. Hicieron la denuncia pública en sus redes sociales y lograron identificar a uno de los estafadores, la mujer, gracias a las cámaras de seguridad de local. Se trataría de Alejandra Barrera Castillo, quien en su perfil de Instagram publicó una foto con los lentes robados de la óptica. Señalaron que harán todo lo posible por encontrarla, quieren que ella y su cómplice asuman las consecuencias.

Se trataría de Alejandra Barrera Castillo, quien en su perfil de Instagram publicó una foto con los lentes robados de la óptica.