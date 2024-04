Cuantos más minutos permanezca usted en línea, aunque no le contesten o intente descifrar lo que le dicen, más ganan estos individuos. Los ciudadanos se dan cuenta de que han sido estafados cuando reciben su factura de celular y notan un monto superior al que pagan mensualmente. Esto se debe a que una parte de ese dinero ha ido a parar a los bolsillos de estos ciberdelincuentes.

Se estima que un peruano recibe un promedio de 18 llamadas spam al mes (foto: GEC). / CESAR CAMPOS

Si bien es cierto que esta modalidad apareció en Perú desde el 2019, este año los casos han tenido un notable aumento.

Perú es el segundo país más afectado por las llamadas no deseadas, según un informe de la empresa Truecaller Insights. Se estima que un peruano recibe un promedio de 18 llamadas spam al mes. De enero del 2020 a diciembre del 2023, Indecopi impuso 78 sanciones a 53 proveedores por realizar comunicaciones sin consentimiento, que ascienden a más de 5 millones 392 mil soles.

Estos números aparentemente provienen del extranjero. Los ciberdelincuentes utilizan estrategias tecnológicas para enmascarar los números con códigos internacionales, con el fin de no ser detectados. Si no hay una entidad oficial a la cual presentar el caso, no se puede registrar una denuncia formal.

Uno de los riesgos de este tipo de llamadas es contestar y decir “aló” varias veces, ya que de esa manera capturan la voz para imitarla mediante inteligencia artificial.

¿Cómo funciona este proceso?

El abogado experto en derecho digital y nuevas tecnologías Erick Iriarte declaró a El Comercio que esta modalidad tiene como protagonista a la llamada de vuelta o “call back”. “Estos números no suelen ser comunes. Hay números que ofrecen algún servicio, pero se debe pagar por los segundos o minutos en línea”, explicó.

“Este tipo de llamadas tienen un costo especial. El truco siempre será devolver la llamada; así es como caes en sus redes. Cuando el usuario devuelve la llamada, activa el sistema. Por ello, es recomendable no devolver llamadas de números que no conocemos, y menos si el número no es +51. Hay que tener cierta suspicacia”, agregó.

Iriarte mencionó que uno de los riesgos de este tipo de llamadas es contestar y decir “aló” varias veces, ya que de esa manera capturan la voz para imitarla mediante inteligencia artificial. “Hay un doble peligro, debemos tener cuidado”, advirtió.

Clonación de la voz

En un informe anterior, este diario reveló cómo la delincuencia utiliza la inteligencia artificial para sorprender a sus víctimas. la campaña #pasaenlacalle de El Comercio recogió al menos 55 casos en los que las víctimas oyeron, al otro lado del teléfono, una voz exacta a la de un familiar solicitando dinero por alguna “urgencia” o amenaza.

Erick Iriarte explicó a este Diario que se trata de la técnica del ‘deepfake’: programas que permiten escribir un texto para que sea convertido de forma casi inmediata en la misma voz de los audios que se obtuvieron previamente en las redes sociales de la víctima. En Estados Unidos, en enero de este año, se reportaron casos donde incluso algunas víctimas llegaron a pagar.

El Ministerio Público confirmó a El Comercio la existencia de casos similares, aunque indicaron que, por la complejidad técnica que demanda su investigación, los fiscales los vienen revisando de manera individual. “Al ser delitos de estafas que utilizan tecnologías de la información, las denuncias son atendidas por las fiscalías penales de turno, pudiendo recurrir a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia para solicitar un acompañamiento técnico y así acceder al tratamiento de la evidencia digital”, indicaron en un comunicado.

Con solo responder o devolver la llamada, se activa el sistema computarizado que comienza a cobrar dinero (foto: Pixabay).

Alcances legales

La abogada penalista del Estudio Linares y experta en temas de ciberdelitos Sophia Icaza mencionó que podría haberse cometido un delito de estafa agravada, tipificado en el artículo 196 A del Código Penal, cuya pena oscila entre 4 y 8 años. “El objetivo es obtener una ventaja económica indebida. Si devuelves la llamada, se acumulan segundos y minutos, y ese cargo se aplica en la cuenta de tu plan móvil”, explicó. Añadió que ante estos casos es posible presentar una denuncia de manera virtual ante la Fiscalía Penal de turno, la página web de la Fiscalía y las oficinas de la Divindat de la PNP.

Advertencia de la policía

La Policía Nacional del Perú (PNP) advirtió de la nueva modalidad de robo mediante llamadas telefónicas. El coronel PNP José Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Dirincri, explicó que en, generalmente, los números de teléfono de estas llamadas empiezan con códigos internacionales.

Se recomienda no devolver las llamadas que registren códigos internacionales (foto: Freepik).

Precisó que con solo responder o devolver la llamada, se activa el sistema computarizado que comienza a cobrar dinero a través de la línea telefónica del usuario agraviado. El saldo lo conocerá en la última facturación.

“Son montos pequeños porque depende de cuánto dura la comunicación”, detalló. La red criminal que genera ingresos con esta modalidad de robo inició en África Occidental y se extendió hasta Nueva York y Arizona en Estados Unidos. Ahora ya se usa en el Perú.

El jefe policial recomendó no devolver las llamadas que registren códigos internacionales y si normalmente no recibe este tipo de comunicaciones del exterior sugirió bloquear esta opción en su celular.