Esta nueva modalidad de estafa, delito de tráfico y falsificación de billetes ahora se hace a través de nuevas redes de contacto y a vista de todos. Los delincuentes aseguran que los billetes están hechos de algodón con lino, contienen manchas metálicas que cambian de color, con una tira de seguridad y pasan la prueba del agua. Es decir, aparentan ser prácticamente auténticos.

Se trata de los denominados ‘billetes G5′, los cuales son promocionados como réplicas de alta calidad, confeccionados con la más alta precisión y tecnología, de tal manera que puedan pasar desapercibidos ante cualquier filtro de seguridad y en diversos lugares. De acuerdo con las autoridades, esta actividad ilícita surgió en México hace unos meses y en el Perú ya se promociona sin ningún reparo por internet. Incluso, se sabe que se comercializa en algunos puntos del Centro de Lima.

Según reveló la Policía Nacional, los precios de los billetes falsificados varían dependiendo la cantidad a solicitar y su denominación. Asimismo, pueden ser adquiridos a través de pagos previos o contra entrega, usando monederos digitales como Yape o Plin. Respecto a la forma de envío esta es a través de motorizados si el destino queda en Lima Metropolitana o por Shalom si es a cualquier otra parte del país.

Una mirada desde adentro

El Comercio se infiltró en las redes de estas organizaciones delictivas a fin de conocer cómo operan, los recursos con los que cuentan para elaborar estos billetes de “alta calidad” y las artimañas que utilizan para captar a potenciales compradores. Para ello, se adentró en una de las plataformas favoritas de estas bandas: Marketplace. Resulta sorprendente la cantidad de avisos que existen en este sitio y a través de los cuales se ponen a la venta los ‘billetes G5′.

Estas personas actúan a la vista de las autoridades e incluso publican sus números para contactarlos por WhatsApp o Telegram y solicitar más detalles. En algunos casos, basta con escribirles por el mismo chat de Messenger para requerir información y precios. Entre los billetes falsificados que ofertan se encuentran los de la siguiente denominación: 20, 50,100 y 200 soles. Algunos inescrupulosos ofrecen también billetes falsos de 10 soles.

Algunos1 de los “paquetes especiales” que manejan estas redes son:

100 soles cambio de 1.200 G5

150 soles por 1.800 G5

240 soles por 2.400 G5

320 soles por 3.500 G5

450 soles por 5.000 G5

Un dato a resaltar es que los avisos también vienen acompañados de fotos y capturas donde se muestran sobres manila con supuestos ‘billetes G5′ en su interior. Los fajos son tantos que no llegan a entrar. Además, en cada uno de los sobres está escrito el nombre del destinatario. Todo esto lo hacen con el propósito de querer demostrar “confiabilidad” y “garantía”.

En tanto, entre los “requisitos” que exigen estas organizaciones delictivas para poder concretar la compra están el monto que el interesado quiere solicitar, el destino del envío, el número de teléfono, el nombre y el número del DNI. Una vez confirmado el pedido, solicitan que se les precise la dirección de envío y el método de pago. Cumplido todos estos pasos, ellos ya se encargan de coordinar lo demás.

El Comercio pudo conocer que las personas detrás de estos avisos son nada más que los últimos actores del eslabón, quienes se encargan de comercializar los billetes falsificados en internet. Sin embargo, más arriba se hallan otros actores más importantes y claves dentro de esta red delictiva. Hablamos de quienes imprimen los billetes y les dan los acabados de “última tecnología”. Aparte, se encuentran aquellos que trasladan el dinero falso a casas de distribución, ubicadas en distintas zonas de Lima.

Por otro lado, se descubrió que Facebook no es la única red social que es utilizada por estas personas inescrupulosas. También esta Tiktok, plataforma donde viene aumentado este tipo de avisos. Se trata de videos cortos donde aparece el servicio en mención y los números de contacto.

Con el propósito de simular una compra de ‘billetes G5′, este Diario contactó con uno de los avisos y preguntó por uno de los paquetes en promoción, que ofrecía 5 mil soles falsificados a cambio de 450 soles. Esta fue la respuesta: “Asu estás fuerte, pero quiero que me confirmes para poder conseguir esa cantidad para hoy en la noche. Porque como comprenderás no podemos estar con esa cantidad de dinero en el bolsillo”.

En tanto, el general PNP Nilton Santos Villalta mencionó que estas ofertas en redes sociales sobre billetes falsos de diferente denominación son promocionados como de categoría G5 para dar a atender que son de una altísima calidad y prácticamente indetectables por el ojo humano. No solo eso, afirman también que ninguna máquina ni aparato especializado puede desestimar su “autenticidad”.

“Comentan que es el top de la falsificación, billetes que aparentemente pasan como originales. Se esfuerzan para poder satisfacer al comprador y que el billete cumpla con todos los elementos de seguridad que uno original tiene”, comentó.

Por su parte, el coronel PNP Carlos Aguilar, jefe de la División de Investigación de Delitos contra Orden Económico, Financiero y Monetario, hizo hincapié en esta aparente perfección de los billetes falsificados y recalcó que estos cuentan con un contraste marcado si se los inclina de los mismos y les da la luz, tienen un alto relieve en ciertas partes y el cintillo de seguridad que logran insertar con una técnica muy especial.

Por otro lado, Jorge Chávez Cotrina, Fiscal Superior Titular y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, dijo que el tema de la comercialización y transferencia de billetes de un lugar a otro lo suelen hacer con ‘mulas’, o a través de agencias de transporte donde el dinero es mandado como encomienda.

"Modalidad es una estafa"

Abraham de la Melena, especialista en Análisis del Circulante del Banco Central de Reserva (BCR), descartó que existan los denominados billetes G5 y que estos se encuentren en circulación. Indicó que ciertas personas inescrupulosas vienen ofreciendo por redes sociales billetes que supuestamente presentan una alta calidad de impresión, pero que son en verdad copias simples hechas en papel bond. Es decir, se trataría de una nueva modalidad de estafa.

“No existen, son una modalidad de estafa. Los estafadores promueven por las redes sociales la venta de los billetes. Entonces, si yo quiero comprar estos billetes falsos, que me dicen que son de alta calidad, cuando se paga, envían un código QR donde no aparece ni el nombre ni el número del destinatario a quien se hace el pago. Entonces, cuando no me llegan los billetes, no hay a quién reclamar”, señaló el funcionario.

De la Melena señaló que hasta la fecha el BCR no ha recibido información sobre estas falsificaciones por parte de la Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario (OCN), teniendo en cuenta que todos los billetes falsos que se incautan en los distintos operativos les son enviados. Detalló que estas bandas delincuencias operan ofreciendo billetes falsos de supuesta alta calidad por internet a cambio de un monto mucho menor del valor de los billetes. Sin embargo, luego de que el cliente realiza el pago, el envío nunca le llega.

“Nosotros recibimos del sistema financiero todas las falsificaciones que incautan durante sus operaciones diarias. Estos billetes G5 nunca los hemos visto. Definitivamente es una estafa. Me contacto con esta persona de manera virtual, hago el pago mediante un código QR, aunque no aparece el teléfono ni el nombre de la persona. Al final nunca te van a llegar esos billetes y no te vas a ir a quejar a una comisaría. Resulta ser el negocio perfecto para el facineroso”, explicó.

Asimismo, sobre los videos en redes sociales donde se observa a una persona pasando los billetes G5 por filtros de seguridad, como luz ultravioleta y otros, a fin de querer demostrar la supuesta alta calidad del producto, el especialista del BCR mencionó que no es más que un engaño, pues para ello se valen de billetes verdaderos.

Billetes G5 son considerados como una nueva modalidad de estafa. (Foto: Andina)

“Hemos analizado los videos y lo que nos damos cuenta es que colocan billetes genuinos para dar a entender una supuesta comprobación de la calidad de los mismos. Estos supuestos billetes no tienen ninguna calidad en especial ni pueden poner en riesgo el sistema financiero”, dijo.

De la Melena destacó que como BCR reciben permanentemente información de los papeleros de seguridad, de impresores de billetes y de empresas relacionadas con el tema de la seguridad para billetes de banco, lo que genera que siempre estén evaluando desarrollos y mejoras en la seguridad. “Hoy en día el billete se ha convertido en un elemento dinámico, hay que ir cambiando, actualizando y mejorando los billetes para facilitarle al público la autenticación”, sostuvo.

¿Cómo identificar autenticidad?

De la Melena aseguró que el BCR utiliza la misma tecnología y tipo de impresión en todos sus billetes, por lo que no habrá diferencia entre aquellos de diferente denominación siempre y cuando sean auténticos. Agregó que estos sellos de seguridad solo están en poder de los bancos centrales, por lo que no pueden ser replicados con exactitud utilizando cualquier otra máquina o modalidad.

“El sistema de impresión que genera el alto relieve y todas las otras herramientas que se usan para generar los billetes solo se venden a los bancos centrales. Uno no puede ir y pedir este tipo de impresora porque no se las van a vender”, precisó.

Asimismo, resaltó que no existe tecnología que iguale la calidad de las impresiones de los billetes auténticos emitidos por el BCR. En ese sentido, recomendó utilizar el método de toque-mire-gire a fin de lograr identificar la autenticidad de un billete y descartar aquel que no cumpla con todos los filtros de seguridad: