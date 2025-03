El incendio de gran magnitud que se desató la tarde de este lunes en un depósito clandestino de juguetes, ubicado en la cuadra 10 del jirón Cangallo, en el Cercado de Lima, sigue sin ser controlado. El siniestro, que inicialmente fue clasificado como código 3, ha escalado a código 5 debido a su intensidad y el riesgo de propagación a inmuebles aledaños.

Este incendio ha mantenido a los bomberos trabajando arduamente durante más de 20 horas en un intento por controlarlo. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre cómo se originó el fuego y, especialmente, cómo se expandió hasta afectar un total de cuatro inmuebles. Según la Municipalidad Metropolitana de Lima, los daños incluyen cuatro predios afectados, además de dos quintas completamente deterioradas, con el riesgo de que la Quinta Santa Rosa pueda colapsar.

Continúan los trabajos para apagar el incendio en el jirón Cangallo en el Cercado de Lima. Foto: gec.

De acuerdo con los vecinos de la zona, aproximadamente 100 personas, distribuidas en 20 familias, viven en la Quinta Santa Rosa y se encuentran actualmente afectadas por el incendio.

El Brigadier General CBP Mario Luis Potesta Martínez, en declaraciones a El Comercio, informó que en este momento hay 46 bomberos trabajando en el lugar. Aún se desconoce la causa exacta del incendio, aunque se sospecha que fue provocado por el exceso de temperatura y la acumulación de objetos inflamables, como juguetes de materiales altamente combustibles.

Los bomberos aún no pueden confirmar que el desastre esté controlado. Por el contrario, según indicó el Brigadier General de los Bomberos, Alfonso Panizo Otero, existe la posibilidad de que el siniestro se salga de control.

Vista del incendio, desde el frontis del Congreso de la República. La contaminación por el humo viene afectando a visitantes del Centro Histórico. Foto: gec.

Juan Carlos Morales, cdmte. gral. del Cuerpo de Bomberos, indicó que no ingresarán al almacén de Barrios Altos donde inició el incendio por riesgo de colapso y que podrían apagarlo completamente recién el jueves



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/acggXnOHuE — Canal N (@canalN_) March 4, 2025

Panorama

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), al menos 17 personas han resultado afectadas por inhalación de humo. Para atender la emergencia, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) desplegó dos ambulancias con personal médico, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud (COES Salud) mantiene el monitoreo del caso. Las llamas han alcanzado viviendas cercanas, lo que obligó a los bomberos a evacuar a los vecinos, muchos de los cuales retiraron sus pertenencias por temor a que el fuego continúe avanzando.

Cómo se originó y propagó el incendio

El comandante general del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Morales, explicó que el siniestro se originó en el sexto piso de un edificio de seis niveles, donde se almacenaban de manera ilegal juguetes y plásticos.

Además, en una entrevista con El Comercio, el brigadier e integrante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Jorge Canal, indicó que las viviendas de la zona suelen tener usos múltiples, como centros de acopio o almacenes de productos plásticos y electrónicos. “Es posible que se haya realizado algún trabajo de ampliación de espacios de almacenamiento, para lo cual se habrían utilizado herramientas que producen chispas, como soldaduras”, dijo.

Gran incendio continúa en el sector de Barrios Altos en el centro histórico de Lima. Foto: gec.

Añadió que el fuego pudo haberse propagado debido a la cercanía de las viviendas. “El incendio podría haber ingresado a través de ventanas o ductos de ventilación, lo que permitió que se acumulara y creciera rápidamente, proceso conocido como convección”, sostuvo.

El vocero de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Mario Casaretto, confirmó que el edificio afectado funcionaba como un depósito clandestino de juguetes y operaba sin certificado de Defensa Civil ni licencia de funcionamiento.

Aparente peligro para la maternidad

El Minsa descartó que el Instituto Nacional Materno Perinatal, ubicado cerca del área afectada, haya sido afectado por el siniestro, ya que el humo se dirige en dirección contraria.

Se observa la salida de productos que parecerían más bien de almacenes clandestinos. Foto: gec.

Sin embargo, por disposición del alcalde Rafael López Aliaga, el personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Metropolitana y del Equipo de Intervención Rápida participó en la evacuación de personas, junto con agentes de Seguridad Ciudadana y Fiscalización. Además, se coordinaron acciones con Sedapal y los distritos cercanos para el abastecimiento de agua mediante cisternas, con el fin de controlar la emergencia.

Recorrido del premier

El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Gustavo Adrianzén, estuvo presente registrando el desarrollo del incendio en el jirón Cangallo, en el Cercado de Lima, aunque fue recibido con abucheos por parte de los vecinos.

Adrianzén ofreció una conferencia de prensa en la que precisó que el incendio comenzó en uno de los almacenes que guardaban plásticos, alimentos y otros productos inflamables. “En la Plaza Italia se está colocando una carpa de atención múltiple. [...] Tenemos operando no menos de 150 bomberos voluntarios. Queremos expresar nuestra más profunda preocupación, porque estos sucesos no son ajenos a nuestra memoria”, señaló.

Salida del premier Gustavo Adrianzén de la zona del incendio, vecinos abuchearon a la autoridad. Foto: gec.

Daño irreversible a una víctima

María Inés Quiroz, gerente de oferta flexible del Seguro Social de Salud (EsSalud), informó que a un trabajador de Sedapal se le tuvo que amputar parte de un dedo durante la atención de la emergencia. “Es un trabajador de Sedapal. Mientras operaba la máquina, sufrió una amputación de un pedazo del dedo y está siendo trasladado al Hospital Almenara”, manifestó.

El trabajador fue identificado como César Velázquez Araujo, quien estaba realizando labores relacionadas con el manejo de la bomba de agua cuando ocurrió el accidente. El personal de EsSalud le brindó los primeros auxilios.

Testimonios

Los vecinos del Centro de Lima atraviesan momentos de gran angustia, y la situación se ve agravada por el riesgo inminente de colapso estructural. “A mí no me interesan las carpas, puedo dormir en el suelo, pero lo que no quiero es que se queme mi casa. (...) Les suplico a todos que nos ayuden”, expresó una mujer que reside en la Quinta Inmaculada Concepción, ubicada junto al lugar del siniestro.

Vecinos angustiados. Foto: gec. / Julio Reaño

Los vecinos temen que, si la situación no mejora, el derrumbe del edificio afectado podría desencadenar una tragedia aún mayor. Algunos señalaron que, a pesar de los esfuerzos realizados, el alcalde Rafael López Aliaga “aún no se pronuncia y no ha tomado medidas eficaces para garantizar nuestra seguridad”.

Angela Espinoza, una residente del lugar, manifestó que los bomberos se retiraron durante la madrugada debido a la falta de agua. “Estamos muy preocupados porque, si el edificio afectado colapsa, puede ocurrir cualquier desgracia. Ni el alcalde ha dado la cara. Nos dijeron que están esperando que se caiga”, agregó.

“Desde las seis de la tarde no se ha acercado ninguna autoridad. Hemos tenido que salir para cuidar nuestras vidas. No tenemos a dónde ir y solo confiamos en Dios. Estoy con mis hijos y mi esposo esperando un milagro. No podemos irnos porque nuestras casas están aquí y algunas personas han intentado entrar”, declaró Rosa Pérez, otra de las vecinas afectadas.

El incendio que inició ayer en el Centro de Lima sigue sin ser controlado, afectando varias cuadras y generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Foto: gec.

Futuro

El brigadier general Alfonso Panizo Otero, comandante territorial del Cuerpo de Bomberos de Lima y Callao, informó que la situación sigue siendo crítica. "Tenemos incendio para un día más. No podemos controlar la extinción, no tenemos cómo acceder“, explicó Panizo, señalando que la infraestructura del lugar impide un combate efectivo.

Cercado de Lima: Tras más de 20 horas intentando controlar un incendio en Barrios Altos, se utiliza una retroexcavadora para abrir un forado que permita a los bomberos ingresar y extinguir el fuego



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/cMqsLlPabH — Canal N (@canalN_) March 4, 2025

Número de emergencias

El sistema SAMU de atención médica de urgencia opera las 24 horas del día y es gratuito. Para solicitar su ayuda, solo debes marcar el 106.

Además, la Cruz Roja está disponible para atender desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad o vida. Puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.