Esta revelación se da en el marco del anunció de bloqueo de celulares robados realizado por Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y la puesta en marcha de esta etapa, que inició el lunes 22 de abril. Todo ello busca intensificar las medidas contra la comercialización de dispositivos móviles ilícitos.

Los distritos de Cercado de Lima, Santiago de Surco, Ate Vitarte, La Victoria, Puente Piedra, San Juan de Miraflores (SJM), San Juan de Lurigancho (SJL), Ventanilla e Independencia albergan galerías donde se venden celulares robados.

1. Cachina Fashion - Cercado de Lima.

2. C.C Polvos azules - Cercado de Lima.

3. C.C Mesa Redonda (Las Malvinas) - Cercado de Lima.

4. C.C Polvos rosados - Santiago de Surco.

5. Mercado modelo Huaycán - Ate Vitarte.

6. C.C Unicachi - Cercado de Lima.

7. C.C La portada de Gamarra 2 - La Victoria.

8. C.C El Dorado - Ate Vitarte.

9. Mercado Puente Piedra.

10. Av. San Juan cuadra 11 - SJM.

11. Mercado 1 de octubre - SJM.

12. Mercado El Coloso- SJL.

13. La cachina del 12 (Canto Grande) - SJL.

14. La cachina de Pachacútec - Ventanilla.

15. C.C Manco Cápac - La Victoria.

16. Galería Bellotas II (Las Malvinas) - Cercado de Lima.

18. Mercado Central Fevacel - Independencia.

19. Progreso 1 (Las Malvinas) - Cercado de Lima.

20. Progreso 2 (Las Malvinas) - Cercado de Lima.

21. Galería Virgen del Chapi / El Cañón – SJM.

Se llevaron a cabo 53 intervenciones, entre operativos y megaoperativos, en grandes galerías de venta de celulares durante los primeros meses del 2024. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

La Dirección de Seguridad del Estado y la División de Investigación de Delitos Contra el Estado de la PNP informaron a este diario que los resultados obtenidos provienen de los operativos realizados la última semana. “Realizamos megaoperativos el pasado viernes y sábado, con la participación de 50 detectives de la Seguridad del Estado, 100 efectivos de la Dinoes, 100 miembros del serenazgo de la Municipalidad de Lima y 50 integrantes de la Unidad de Servicios Especiales, sumando un total de 300 efectivos”, explicó.

Además, se llevaron a cabo 53 intervenciones, entre operativos y megaoperativos, en grandes galerías de venta de celulares durante los primeros meses del 2024. “El trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Dirección de Seguridad del Estado y la División de Investigación de Delitos Contra el Estado permitió la incautación de miles de celulares, así como de laboratorios equipados con tecnología para el desbloqueo, flasheo y cambio de IMEI de los celulares robados”, precisó.

La entidad resaltó que no ha podido clausurar los locales porque esa responsabilidad recae en el área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima. “Es la comuna la que debe coordinar con la municipalidad de cada sector. Deberían ser más estrictos y proceder al cierre de estos locales”, comentó.

La PNP precisó que ha realizado trabajos preventivos en Las Malvinas en colaboración con las municipalidades distritales.

“Hemos intervenido a las personas que vendían estos equipos, pero finalmente no se puede hacer mucho porque ellos son el último eslabón de la cadena. Son solo la fachada. Los verdaderos responsables son aquellos que roban los celulares. Fuera de las galerías, a escasas cuadras o metros, existen puntos donde los ladrones se reúnen con los compradores o intermediarios para desbloquear y liberar los teléfonos robados. Es preocupante”, sostuvo.

La PNP precisó que ha realizado trabajos preventivos en Las Malvinas en colaboración con las municipalidades distritales, el Ministerio Público, el Indecopi, entre otros.

Durante los primeros tres meses del 2024, se incautaron aproximadamente 1.751 celulares de procedencia dudosa. Hasta la fecha, solo en la galería comercial “Las Malvinas”, ubicada en el Cercado de Lima se han realizado 11 megaoperativos. Como resultado de estas intervenciones, se han confiscado 1.315 dispositivos celulares, 1.097 accesorios para móviles y 46 equipos de cómputo con aplicativos para cambiar IMEI. Estos operativos han sido dirigidos por el Coronel PNP Walter Bryan E. Ramos Gómez, jefe de la División de Investigación de Delitos Contra el Estado.

Esta información fue brindada por la PNP a El Comercio (foto: Hugo Curotto). / Hugo

Análisis

Miguel Ángel Barriga, coronel PNP en retiro y especialista en seguridad ciudadana, añadió que es necesario un trabajo integral entre las autoridades, específicamente entre la PNP y el Ministerio del Interior. “Deben crear campañas para que los jóvenes rechacen la compra de celulares manchados de sangre”, sumó.

Por su parte, César Ortiz Anderson, presidente y fundador de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC), explicó que, con estas campañas, la demanda en el mercado de celulares robados puede reducirse. “Los alcaldes tienen que comunicar que, al comprar estos dispositivos, habrá más víctimas”, dijo. Precisó que hay más personas que sufren de estos robos y no denuncian, extendiendo así las cifras mencionadas.

Celulares robados bloqueados

Desde el 22 de abril, el Osiptel ha implementado un sistema en el cual los celulares que sean bloqueados por robo quedarán invalidados inmediatamente para su uso (tanto el chip como los equipos), algo que antes ocurría con un breve desfase. Además, la medida incluye una lista de equipos que deben ser bloqueados y otra de equipos autorizados para operar en las redes móviles del país, conocida como lista de celulares válidos. Esta medida busca fortalecer la lucha contra el robo y el comercio ilegal de equipos móviles.

Los equipos móviles que se activen y no estén registrados por las empresas importadoras recibirán una alerta para que regularicen su situación.

La lista de celulares bloqueados incluye equipos reportados como robados o perdidos, así como aquellos con IMEI inválido o clonado. Las empresas operadoras enviarán un mensaje de texto o SMS a los usuarios de estas líneas informándoles que sus celulares serán bloqueados. Si el abonado no está de acuerdo con el bloqueo, puede acudir a la empresa operadora que le proporciona el servicio para presentar un cuestionamiento al respecto.

Los equipos móviles que se activen y no estén registrados por las empresas importadoras recibirán una alerta para que regularicen su situación, aunque no serán bloqueados por el momento. Si un usuario recibe un mensaje de texto o SMS indicando que su celular no está registrado en la lista de celulares válidos del Renteseg, debe acudir de inmediato a la empresa que le vendió el celular y exigir que se regularice la situación del equipo.

El Osiptel informó a El Comercio que en estos momentos el sistema está recién iniciando y que en los próximos días podrán difundir estadísticas e información al respecto.

La lista de celulares bloqueados incluye equipos reportados como robados o perdidos.

¿Puede un policía pedirte tu celular para revisar el IMEI?

El Coronel PNP Walter Ramos, jefe de la División de Investigación de Delitos Contra el Estado, declaró a El Comercio que los policías verifican los códigos IMEI principalmente en operativos y ante la flagrancia de un delito. “Lo hacemos de forma aleatoria y velando por la intimidad de los ciudadanos. Se ha incrementado este proceso en intervenciones a conductores motorizados debido a la alta frecuencia de los robos en moto”, mencionó Ramos.

Ramos indicó que esta acción es una consecuencia de la proliferación del mercado negro de celulares. “Ante el alza de los índices de criminalidad, todos debemos colaborar con la seguridad y justicia”, afirmó el coronel.