Durante los últimos días, Lima ha experimentado madrugadas muy frías seguidas de mañanas muy cálidas, lo que ha provocado un cambio repentino en el clima para los ciudadanos. A raíz de esto, surge la duda sobre por qué se produce este tipo de fenómeno y hasta cuándo van a continuar.

La ingeniera y especialista en meteorología del Senamhi, Raquel Loayza, informó a El Comercio que se ha observado que la temperatura nocturna y de madrugada es la más baja de todo el día. Luego, en la mañana, la radiación solar comienza a aumentar. “Entre las 6 y las 7 a.m., se registran las temperaturas más bajas, especialmente en el litoral costero. Lo que sucede es que la corriente marina suele ser fría en esta época. Esta condición de mar frío es un factor importante para la formación de cobertura nubosa. Así, tenemos un cielo cubierto de neblina por las mañanas, por lo que la temperatura es baja, pero después la radiación solar va en aumento ”, explicó.

El sistema climático se está reajustando para las condiciones invernales (foto: gob.pe).

En este caso, se hace referencia al concepto de microclima, es decir, aquellos factores característicos de un espacio específico, como los elementos o variables climáticas.

La experta añadió que esto suele ocurrir en toda Lima. “En promedio, se puede observar un cambio de temperatura de 15 a 25 °C; amanece frío, pero luego los rayos solares calientan el clima. Realizamos pronósticos a corto plazo y calculamos la presencia de brillo solar hasta el domingo”, mencionó.

El ingeniero meteorólogo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Cristóbal Pinche informó que esto es algo típico de la temporada de otoño, previo al invierno. “El sistema climático se está reajustando para las condiciones invernales, especialmente durante la noche. Hay fuertes vientos y el mar se enfría aún más durante la noche, lo que provoca una cobertura nubosa muy ligera. Estas neblinas van desapareciendo a lo largo del día, y comenzamos a disfrutar de horas soleadas”, acotó.

Enfrentarse a un fuerte frío puede provocar hipotermia, mientras que un intenso calor puede causar golpes de calor.

Agregó que estos cambios repentinos son más frecuentes en aquellos distritos cercanos al litoral costero. “Estimo que esto podría durar hasta el mes de junio, es decir, cuando comienza el invierno”, precisó.

Problemas en la salud

El médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Minsa Manuel Espinoza indicó a El Comercio que las temperaturas pueden afectar a una persona si no está adaptada al clima . Enfrentarse a un fuerte frío puede provocar hipotermia, mientras que un intenso calor puede causar golpes de calor.

“Para evitar la hipotermia, es importante usar un abrigo adecuado cuando hace mucho frío. Sin embargo, la ropa de lana o algodón no es la más adecuada, ya que estas fibras retienen la humedad del sudor, lo que puede afectar al organismo. Es preferible optar por tejidos sintéticos. Por otro lado, para prevenir golpes de calor, se recomienda usar ropa holgada de manga larga, evitar salir entre las 10 a.m. y las 4 p.m. para no exponerse al sol, buscar lugares ventilados y mantenerse bien hidratado”, dijo.

Senamhi precisó que estos cambios de temperaturas ocurren en todo Lima (foto: Agencia Andina).

Panorama en la selva y sierra

El Senamhi ha informado que la selva experimentará lluvias de moderada a fuerte intensidad hasta el jueves 18 de abril. Estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.

La entidad alertó sobre los departamentos que podrían verse afectados, entre los que se encuentran Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Además, el Senamhi informó que la selva peruana experimentará un descenso de temperatura debido al ingreso del segundo friaje del año. Detalló que durante ese período se espera un descenso de temperatura mínima con valores cercanos a 21 °C y temperaturas máximas que oscilarán entre 24 °C y 29 °C en la selva centro y sur.

El Indeci recomienda usar ropa de abrigo como chompas, guantes y gorros; y proteger a niños y ancianos (foto: Andina).

Por otro lado, respecto a la sierra, se estiman temperaturas mínimas de hasta 10 °C bajo cero en localidades sobre los 4.000 metros de altura. También se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 35 kilómetros por hora, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna.

Los departamentos de posible afectación son Apurímac (provincias de Antabamba y Cotabambas), Cusco (Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Quispicanchi) y Puno (Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román, Sandia, Yunguyo y Puno).

Ante este aviso del Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda tomar las medidas necesarias para cuidar la salud, como evitar la exposición al cambio brusco de temperatura y cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

“Es necesario usar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a niños y ancianos. En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe evacuar de inmediato hacia el centro de salud más cercano”, dijo.