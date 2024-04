La cantante Karol G ofreció un concierto para todos sus seguidores peruanos. Numerosos fans de la artista llegaron al Estadio San Marcos para disfrutar de su espectáculo. Sin embargo, para la ciudadana Mayra Lisa Salvatierra, esa noche tan esperada terminó en un desafortunado accidente, según dijo, causado por los fuegos pirotécnicos que acompañaron el final de la presentación de la intérprete.

La joven que asistió al estadio compartió la experiencia que vivió durante el primer concierto de Karol G en el país. Relató que sufrió una lesión en uno de sus ojos a causa de dichos pirotécnicos utilizados al finalizar el show .

Según su testimonio, no recibió asistencia del personal en las carpas de emergencia. “La pasé muy mal después del concierto. Al terminar la presentación, lanzaron varios fuegos pirotécnicos que, obviamente, se elevaron. Todo el escenario estaba precioso y todos grabábamos. Yo estaba a pocos metros de la pasarela del escenario cuando sentí que algo me entró en el ojo. Entonces, bajé la cabeza y pensé ‘algo me entró, algo me entró’”, explicó.

La joven afirmó que al principio intentó mantener la calma hasta que sintió algo punzante en su ojo. Acto seguido, se dirigió rápidamente a las carpas rojas, donde se encontraba el personal de emergencias, y les explicó su situación. Sin embargo, según relata, la respuesta que recibió fue que no podían hacer nada al respecto.

“Una de ellas se acercó y me dijo ‘no, no podemos tocarte el ojo, no podemos hacer nada. Corre al baño y lávate en el lavamanos’”, mencionó. Añadió que no había lavamanos a la vista, por lo que le dieron un vaso con agua para que pudiera lavarse el ojo.

La persona que acompañaba a la joven fue quien le bajó un poco el párpado y se dio cuenta de que tenía algo negro en el ojo. Intentó remover el objeto pero no logró limpiarlo completamente. Posteriormente, tuvo que esperar cerca de media hora para salir del estadio y, después de varios intentos para tomar un taxi, llegó a un hospital, donde finalmente recibió la atención médica adecuada para su ojo.

Mayra terminó con quemaduras en la parte superior del ojo, por lo que le colocaron un parche. “Les pido a todos los que asistan que se cuiden mucho, porque allí no sé quiénes los van a auxiliar. Si esto hubiera sido más grave y hubiera perdido el ojo, no sé qué habría pasado. Cuídense, por favor. Afortunadamente, todavía conservo mi ojo y pronto me quitarán el parche”, señaló.

Problemas en la organización

La abogada experta en protección al consumidor Karina Olano señaló que fueron las mismas personas encargadas del evento las que tuvieron que trasladar a la herida. “En este tipo de casos, es importante acudir al Indecopi para presentar una denuncia administrativa contra el organizador o los organizadores del evento”, afirmó.

“Como consumidores de un evento, lo mínimo que se espera es que, ante cualquier incidente o accidente dentro del concierto, se nos brinde auxilio. Aquí se ha cometido una negligencia; en concreto, una falta al deber de idoneidad, que está estipulada en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Además, se ha incurrido en una infracción según el artículo 25 del mismo Código”, afirmó.

La experta añadió que, si Indecopi resuelve a favor de la mujer, la medida correctiva para la empresa organizadora debería ser la retribución económica de todos los gastos médicos que ella incurrió debido a la falta de atención adecuada durante el concierto.

Por su parte, la abogada experta en derecho del consumidor María del Pilar Segura señaló la importancia de identificar al productor responsable. “Las carpas deben ofrecer una alta seguridad a los espectadores para evitar cualquier riesgo relacionado con la salud de los asistentes”, afirmó.

“Hubo un problema de idoneidad. No se cumplió con la responsabilidad, ya que la carpa no estaba adecuadamente preparada para este tipo de situaciones. Se entiende que no están obligados a contar con una clínica, pero sí con un medio de transporte para que los asistentes puedan ser trasladados al centro clínico más cercano”, señaló.

La especialista añadió que se observa una vulneración al deber de idoneidad tanto por parte del productor como de terceros. “Esto podría resultar en una multa de hasta 3 UIT”, afirmó.

Se le solicitó descargos a la empresa organizadora Bizarro Live Perú, pero hasta el cierre no se recibió respuesta.

Sanciones impuestas

Indecopi informó a El Comercio que, durante los últimos cuatro años, se han impuesto 89 sanciones y multas que suman 127.2 UIT a nivel nacional, en relación con conflictos en conciertos. En total, 23 proveedores fueron sancionados, y la falta de idoneidad representó el 92.1% de estas sanciones.