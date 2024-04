Luego de los tres conciertos que ofreció Grupo 5 este último fin de semana, un ciudadano denunció que, pese a haber pagado las entradas desde la página oficial de Teleticket, su grupo de amigos no pudo ingresar al show ya que otras personas utilizaron sus entradas.

A puertas de los próximos conciertos de Karol G este 12 y 13 de abril, se evidencia un supuesto uso indebido que podría estar ocurriendo dentro del sistema de la compañía Teleticket, rompiendo la ilusión de los seguidores de distintos artistas y orquestas.

En la red social “X”, el usuario @idbeenateenidle mencionó que “mis amigos compraron entradas para el concierto del Grupo 5 de esta noche (5 de abril) y se dan la sorpresa de que las entradas ya fueron usadas; y la encargada, en vez de ayudarlos, lo único que hace es decir: ‘se tiene que retirar’ (...). No es la primera vez que pasan estos casos con Teleticket y ya debe parar. Además de perder el dinero, es la ilusión y el tiempo de las personas involucradas. Lo peor es la manera en cómo la encargada trata a los afectados”.

OTRA VEZ CON TELETICKET. Mis amigos compraron entradas para el concierto del grupo 5 de esta noche y se dan la sorpresa que las entradas ya fueron usadas y la encargada, en vez de ayudarlos, lo único que hace es decir: “EL SEÑOR SE TIENE QUE RETIRAR” @teleticketperu pic.twitter.com/dNcJlpIVIl — ⚡️ (@idbeenateenidle) April 6, 2024

Agregó que “Teleticket, en pocas palabras, menciona que fue culpa de mi amigo que le hayan hackeado la cuenta. Ya se hizo el reclamo ante el Indecopi. Por otro lado, nos preocupa que la compañía no quiera ayudarnos. Qué lamentable es su sistema y la falta de apoyo hacia sus consumidores”.

La modalidad

El 22 noviembre del 2023, el escritor Gustavo Rodríguez ya había denunciado algo similar. “Me encaminé con mi novia, su hijo adolescente y mi hermano menor al concierto de The Cure en Lima. Habíamos comprado las entradas en Teleticket con seis meses de anticipación. Esa noche fuimos al estadio de San Marcos. Sin embargo, cuando llegó el momento de presentar el código de nuestras entradas, nos dicen que ya han sido usadas a las 4 de la tarde y teníamos que hacernos a un lado“, dijo.

Agregó que no había a quién reclamar, ya que no se observaba ningún módulo de ayuda. “Al día siguiente presenté mi queja en Teleticket y solicité la devolución del dinero. No había compartido absolutamente con nadie las entradas. La respuesta fue que cada comprador era responsable de su código “, mencionó.

Lo más probable es que haya sido un problema de brecha humana. Es decir, alguien dentro del sistema fue quien tuvo acceso.

Gustavo contó que un asistente del concierto de The Cure le escribió y envió capturas de una conversación suya con un emprendedor que, bajo la marca Ángel Ticket´s, ofrecía entradas baratas con la condición de que se ingresara temprano al estadio . “El informante anónimo me dijo que no entró en dicho juego al intuir que eso implicaba perjudicar a compradores legítimos ”, resaltó.

Luego de realizar el reclamo, el Indecopi organizó una audiencia de conciliación con los representantes de Teleticket. “Yo me presenté, pero la respuesta de la compañía seguía siendo que yo era el responsable de haber sido estafado . No pensaban en la posibilidad de que la plataforma pudo ser crackeada por bandidos externos o internos (...). No se solidarizan con sus clientes“, acotó.

En relación a este tema, el abogado especializado en defensa del consumidor Juan Ñahue expresó que para prevenir ser víctima de estafas u otros tipos de engaños al comprar entradas para un concierto, es importante evitar adquirirlas en reventa o a través de empresas que no ofrezcan garantías suficientes de compra. “Es recomendable abstenerse de tomar fotos a las entradas, ya sean virtuales o físicas, y de compartirlas en redes sociales, ya que esto podría exponerlas a ser duplicadas”, agregó.

La marca Ángel Ticket´s, ofrecía entradas baratas con la condición de que se ingresara temprano al estadio.

El abogado experto en derecho digital y nuevas tecnologías Erick Iriarte explicó a El Comercio que este tipo de sistemas suelen almacenar códigos QR en una base de datos centralizada. Entonces, alguien pudo haber entrado y sacado una copia de dicha información. “El sistema de Teleticket pudo haber sido vulnerado. Esta vulneración ocurre de dos tipos: una vulneración externa donde alguien rompe la red, o una vulneración interna donde el responsable fue alguien que trabaja o trabajó desde adentro y tenía los permisos de acceso”, dijo.

Esta fue la respuesta de Teleticket al ciudadano que sufrió la clonación de su entrada para ver a Grupo 5.

El experto añadió que lo más probable es que haya sido un problema de brecha humana. Es decir, alguien dentro del sistema fue quien tuvo acceso . “Resulta difícil que haya sido alguien externo porque esas bases de datos suelen estar encriptadas (…). Es recomendable que las empresas tengan sistemas sólidos y validados. Deben tener control sobre su personal, ya que los usuarios confían en estas compañías. Esa confianza tiene que verse reflejada en que el sistema no tenga falencias”, sugirió.

Alcances legales

La abogada penalista del Estudio Linares Fernanda Bobadilla señaló a este Diario que podrían haberse cometido dos delitos. En primer lugar, se hablaría de un fraude informático, tipificado en el artículo 8 de la Ley de Delitos Informáticos, la Ley 396. Este señala que el que procura para otro un provecho ilícito en perjuicio de un tercero mediante la alteración de datos informáticos, será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años.

En segundo lugar, mencionó el delito de estafa agravada, tipificado en el artículo 196 A del Código Penal, y cuya pena es no menor de 1 ni mayor de 6 años. “Si no se llega a determinar cuál es la manera en la que Teleticket previene estas conductas, lo que correspondería es que las personas dejen de comprar ahí porque habría un riesgo (…). Hay que acudir al Indecopi, pero también al Ministerio Público y a la Policía”, mencionó.

Por otro lado, la PNP señala que para prevenir estafas se debe evitar comprar en reventa. Sin embargo, no hay una medida precisa para evitar que los revendedores acaparen las entradas en la web. / JOEL ALONZO

El equipo de El Comercio se puso en contacto con Teleticket para solicitar sus descargos. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la empresa.