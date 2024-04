Como estos casos, según la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), durante el año 2023 se han impuesto un total de 40 sanciones a clínicas privadas en el Perú por negligencia. Estas sanciones representaron un promedio de multas de 728.57 UIT.

Razón social o nombre comercial Tipo de sanción impuesta Valor de sanción impuesta - UIT CLINICA PRONTTO SALUD Amonestación escrita No aplica CLINICA PRONTTO SALUD Amonestación escrita No aplica CLINICA PRONTTO SALUD Amonestación escrita No aplica CLINICA PROVIDENCIA (INVERCONSULT S.A.) Multa 59 VILLA MARIA DEL TRIUNFO SALUD S.A.C. Multa 59 CLINICA RICARDO PALMA S.A / ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A Multa 3 CLINICA RICARDO PALMA S.A / ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A Multa 3 CLINICA INTERNACIONAL S.A. Multa 4 CLÍNICA RICARDO PALMA Multa 59 CLÍNICA RICARDO PALMA Multa 5 CLÍNICA RICARDO PALMA Amonestación escrita No aplica CLÍNICA INTERNACIONAL - SEDE LIMA Amonestación escrita No aplica PACIFICO SALUD S.A. EPS Multa 78 ADMINISTRADORA CLÍNICA RICARDO PALMA S.A. Multa 59 ADMINISTRADORA CLÍNICA RICARDO PALMA S.A. Amonestación escrita No aplica ADMINISTRADORA CLÍNICA RICARDO PALMA S.A. Amonestación escrita No aplica CALLAO SALUD S.A.C. - HOSPITAL ALBERTO LEONARDO BARTON THOMPSON Multa 3.7 PACIFICO SALUD SA EPS Multa 59 CALLAO SALUD S.A.C. - HOSPITAL ALBERTO LEONARDO BARTON THOMPSON Multa 3.87 CLINICA SAN BORJA Multa 1 MEDICENTRO EL POLO (CLÍNICA INTERNACIONAL - MEDICENTRO EL POLO) Multa 13 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. Multa 10 SANITAS PERÚ S.A. EPS Multa 59 SANITAS PERÚ S.A. EPS Amonestación escrita No aplica LA ESPERANZA DEL PERÚ S.A / CLÍNICA SAN BORJA Multa 3 Oncosalud S.A.C. Multa 59 La Positiva Compañía de Seguros y Reaseguros SA Multa 59 La Positiva Compañía de Seguros y Reaseguros SA Multa 5 RIMAC Seguros y Reaseguros Multa 6 PACIFICO SALUD SA EPS Amonestación escrita No aplica PACIFICO SALUD SA EPS Amonestación escrita No aplica CONSULTORIOS MÉDICOS SAN LUIS/ DURAND FERREL EDUARDO JAVIER Amonestación escrita No aplica CONSULTORIOS MÉDICOS SAN LUIS/ DURAND FERREL EDUARDO JAVIER Amonestación escrita No aplica CONSULTORIOS MÉDICOS SAN LUIS/ DURAND FERREL EDUARDO JAVIER Amonestación escrita No aplica CONSULTORIOS MÉDICOS SAN LUIS/ DURAND FERREL EDUARDO JAVIER Multa 59 ORTIZ LANDEO KATHERINE SUSAN Amonestación escrita No aplica ORTIZ LANDEO KATHERINE SUSAN Amonestación escrita No aplica ORTIZ LANDEO KATHERINE SUSAN Amonestación escrita No aplica ORTIZ LANDEO KATHERINE SUSAN Multa 59 MEDAVAN – MEDICINA AVANZADA S.A. Amonestación escrita No aplica

Lo sucedido

Tras el repentino fallecimiento de la joven de 23 años, conocida como la “Muñequita Milly”, su familia confirmó que la causa de su muerte fueron complicaciones derivadas de una intervención realizada por Víctor Barriga Fong, quien ya había enfrentado denuncias previas por presunta negligencia médica.

El hermano de la cantante denunció que después de la cirugía, ella tuvo que ser trasladada a la clínica Inca en Miraflores. La artista se sometió a la operación el 27 de marzo y fue dada de alta de inmediato. Sin embargo, al regresar a su hogar, experimentó intensos dolores, los cuales, según se alega, fueron minimizados por el doctor. Estos dolores se intensificaron y, lamentablemente, la cantante falleció dos días después. Por esta razón, sus familiares están exigiendo justicia.

El fiscal a cargo del caso, Guillermo Peñaloza, reveló que fue el propio Fong quien llevó a la paciente a la clínica Inca.

El esposo de la cantante, Wilfredo Quispe, estuvo presente afuera de la Morgue de Lima mientras se realizaba la autopsia en el cuerpo de su esposa. Se confirmó que Fong llevó a la joven a la clínica Inca, donde ocurrió el fallecimiento, y posteriormente salió del lugar, utilizando una mascarilla y un gorro que ocultaban su identidad.

Pronunciamientos

El titular del Ministerio de Salud, César Vásquez, expresó su pesar por el fallecimiento de la “Muñequita Milly”. Asimismo, informó que Susalud está interviniendo la clínica Santa Catalina, donde la mujer fue sometida a la operación. “Lamento profundamente esta pérdida humana y expreso mi solidaridad y condolencias a la familia y seguidores de esta artista, cuya carrera profesional apenas comenzaba a despegar y prometía un futuro brillante”, declaró.

“En primer lugar, se investigará si se obtuvieron las autorizaciones necesarias y si se brindaron garantías para llevar a cabo este tipo de procedimientos. En segundo lugar, en caso de encontrar alguna responsabilidad, se determinará su nivel. Después de completar una investigación exhaustiva y seguir el debido proceso establecido en nuestras normativas administrativas, se tomarán las medidas disciplinarias necesarias, si corresponde”, añadió.

El doctor Fong salió de clínica donde murió la "Muñequita Milly".

Además, el presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Enrique Ríos, indicó que “debido a este caso, el doctor será convocado al Consejo Directivo de nuestra sociedad para que brinde su declaración. Dependiendo de sus declaraciones, evaluaremos si hay indicios de una posible violación a nuestro código de ética. En caso afirmativo, se remitirá al comité de ética para su revisión correspondiente”, mencionó.

Asimismo, el fiscal a cargo del caso, Guillermo Peñaloza, reveló que fue el propio Fong quien llevó a la paciente a la clínica Inca, dado que su centro médico no cuenta con servicios de cuidados intensivos. “Al parecer, se trataría de una septicemia derivada de una posible negligencia médica”, precisó. Hasta el momento, el médico no ha sido detenido, pero la clínica Santa Catalina fue clausurada por la Municipalidad de La Victoria.

La clínica Santa Catalina, donde se operó la fallecida cantante "Muñequita Milly", fue clausurada por la municipalidad de La Victoria (Foto: SuSalud).

Más denuncias contra el doctor

En julio del 2023, la diseñadora de vestidos de novia Cinthia Vigil acusó al médico de negligencia médica. Compartió imágenes que muestran graves afectaciones en partes de su cuerpo después de que el médico le inyectara polímeros en los glúteos. “No solo he tenido que luchar por mi salud física, sino que esta situación ha afectado mi bienestar emocional y mi negocio. He guardado silencio durante mucho tiempo sobre quién es responsable del daño irreversible a mi salud”, comunicó.

La diseñadora Cinthia Vigil también denunció al Dr. Víctor Fong por mala praxis.

Por otro lado, la actriz Maricielo Effio buscaba mejorar la apariencia de su abdomen, pero lamentablemente terminó con un vientre distendido y un ombligo deformado. Debido a estas complicaciones, decidió denunciar al médico. “Siempre seguí al pie de la letra las instrucciones postoperatorias: asistí a terapias, recibí masajes y utilicé la cámara hiperbárica. Sin embargo, al cabo de dos o tres meses, empecé a notar cambios en mi abdomen. Fue entonces cuando le consulté al médico qué estaba ocurriendo. Su respuesta fue que parecía que mi cuerpo estaba desarrollando fibrosis”, explicó. Cinco meses después, al no ver ninguna mejoría, Effio se sometió a una nueva intervención. “Pasó el tiempo y no hubo mejoría alguna”, lamentó.

La artista afirmó que el doctor nunca le informó sobre la posibilidad de desarrollar fibrosis. “Omitir información relacionada con una cirugía constituye una violación de la ética profesional. Ahora tengo una bolsa de piel en mi vientre y un ombligo deformado debido a un mal corte. Lamento profundamente haberme sometido a esa operación”, confesó.

Maricielo Effio lamentó la muerte de la Muñequita Milly y pide que se investigue su caso.

Finalmente, a principios del 2022, Sheyla Rojas alarmó a sus seguidores al mostrar síntomas de parálisis facial después de someterse a una liposucción de papada con el doctor Fong. “Experimenté un proceso inflamatorio muy grave. Al principio, ni siquiera podía comer (...). Al día siguiente, viajé y también tomé medicamentos, lo que causó una mala reacción. Ahora la inflamación está disminuyendo y estoy recibiendo terapia semanalmente para tratar la parálisis facial”, explicó.

Alcances legales

El abogado penalista del Estudio Linares Roberto Noriega declaró a El Comercio que en muchos casos lamentablemente se exceden los riesgos permitidos. “La investigación fiscal servirá para recopilar declaraciones, informes técnicos, informes médicos, y otros, lo cual ayudará a esclarecer la causa de la muerte. También es posible que otras personas que participaron en la operación hayan cometido errores”, señaló.

Precisó que podría haberse cometido el delito de homicidio culposo, definido en el artículo 111 del Código Penal. Este artículo establece que quien cause la muerte de una persona puede ser condenado a una pena privativa de libertad de 1 a 6 años. “La pena puede aumentar si se demuestra que hubo una falta de observancia de las reglas profesionales. Es decir, si se determina que el médico no cumplió con las normas de su profesión, entonces se podría aplicar la figura agravada de este delito”, explicó.

Con el fin de verificar si un centro de salud está autorizado, los consumidores pueden consultar el Renipress.

Añadió que, en caso de determinarse, por ejemplo, que se emplearon instrumentos quirúrgicos inadecuados o contaminados, se podría considerar el delito de homicidio simple según el artículo 106 del Código Penal. Bajo esta figura, la pena oscila entre 6 y 20 años de privación de libertad.

“La diferencia entre homicidio culposo y simple radica en que en el primero no se tiene la intención de causar la muerte de una persona, pero esta ocurre debido a imprudencia o negligencia . En cambio, en el segundo, se actúa con conocimiento del riesgo de cometer un delito, pero se procede de manera irresponsable (...) Este tipo de casos deben ser denunciados ante la División de Homicidios de la Policía Nacional o el Ministerio Público”, enfatizó.

El abogado especializado en derecho del consumidor Juan Ñahue afirmó que, en caso de determinarse que se han violado los derechos en materia de salud, Susalud, en ejercicio de sus facultades, puede imponer una multa de hasta 500 UIT. Además, señaló que la familia afectada puede presentar una denuncia administrativa contra la clínica, sin incurrir en costos. Una vez recibida la denuncia, la autoridad inicia las diligencias correspondientes para recopilar información. Posteriormente, basándose en la información recabada, se puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador, el cual puede concluir con la imposición de una multa.

Además, el experto ofreció recomendaciones. “Con el fin de verificar si un centro de salud está autorizado para proporcionar determinados servicios, los consumidores pueden consultar el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Renipress). A través de esta herramienta gratuita, podrán obtener información sobre los servicios para los cuales el establecimiento de salud está autorizado, así como otros aspectos importantes que les ayudarán a tomar decisiones más informadas”, señaló.