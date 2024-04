La plataforma inDrive se ha visto envuelta en un nuevo escándalo. Resulta que el 9 de abril el ciudadano Juan Daniel Barreda publicó en “X” que fue agredido mientras hacía uso del servicio de transporte. Este caso se suma a las tantas denuncias que tiene la aplicación, razón por la cual diversos expertos han recomendado tener precaución al momento de pedir un taxi.

“Gente, ya no tomen inDrive, los delincuentes también están allí. Me rociaron un líquido y me golpearon horrible. Quise defenderme porque sé defensa personal, pero ya eran tres contra mí y no pude pararme. Sentía que se me iban las fuerzas. No lo cuento para q me tengan pena, sino por precaución”, dijo el hombre.

Gente ya no tomen InDrive, los delincuentes tambien estan alli, me rociaron un líquido, me golpearon horrible quise defenderme xq se defensa personal pero ya eran 3 contra mi y no pude pararme,sentia q se me iban las fuerzas, no cuento para q me tengan pena sino por precaución — Juan Daniel (@juandabarrera2) April 9, 2024

Alcances legales

Fernanda Bobadilla, abogada penalista del Estudio Linares, sostuvo que en estos casos se puede haber cometido el delito de lesiones leves agravadas. Este ocurre cuando se daña a una persona, ocasionándole una enfermedad o incapacidad hasta por 30 días. La pena es no menor de tres ni mayor de seis años. Si la lesión está presente por menos de 20 días ya no es un delito, es una falta. “Si el afectado requiere hasta 10 días de descanso médico, ya no habría una pena para los responsables, sino una prestación de servicios comunitarios”, indicó la especialista.

Por otro lado, mencionó el delito de robo agravado. Este sucede cuando un grupo de personas hace uso de la violencia con la finalidad de sustraer las pertenencias de su víctima. La experta asegura que la pena privativa de la libertad para este delito es no menor de 12 ni mayor de 20 años.

El personal de inDrive no puede responder por los delitos que cometió el conductor debido a que la responsabilidad penal es individual. / Julio Reano

Grado de responsabilidad

Karina Olano, abogada experta en protección al consumidor, explicó a este Diario que “al tomar un taxi de aplicativo, el pasajero espera que los conductores hayan pasado un proceso de verificación, lo que hará que se sientan seguros de abordar y tener un servicio en óptimas condiciones (...). inDrive no puede limitar su responsabilidad por lo sucedido. El personal está en la obligación de filtrar a los conductores para brindar seguridad”, dijo.

La abogada Fernanda Bobadilla indicó que el personal de inDrive no puede responder por los delitos que cometió el conductor debido a que la responsabilidad penal es individual. No obstante, si la empresa no llevó a cabo de manera adecuada los procedimientos para garantizar que los conductores sean personas confiables, puede tener una responsabilidad civil. De esa manera, el equipo se verá obligado a hacer una reparación económica al afectado.

Recomendaciones

Eduardo Quesquén, gerente de Tecnología de Moventi, precisó que es necesario filtrar a los conductores a través de sus antecedentes. Agregó que es importante mantener una verificación permanente de las calificaciones y comentarios que los pasajeros mandan. “Hay que hacer un análisis llamado ‘minería de datos’. Es decir, estudiar toda la información recolectada por la plataforma para así prevenir algún riesgo”, concluyó.

El Ministerio de Justicia informó que en la app no existe evidencia de que los datos personales de quienes se inscriben como usuarios o conductores sean veraces y exactos.

Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor ‘Elegir Perú’, sostuvo que una vez que el pasajero pide un taxi, la aplicación muestra el nombre y apellido del conductor, así como la placa, modelo del auto y una fotografía. Antes de subir al vehículo, hay revisar que esos datos coincidan con la persona que está al volante. En caso algo no coincida, se debe cancelar el servicio.

Los descargos

InDrive compartió con El Comercio su posición al respecto. “Rechazamos cualquier acción que atente contra la integridad física y psicológica de los ciudadanos. Hasta el momento, no hemos recibido denuncias por parte de los usuarios a través de nuestros canales internos. Sin embargo, hemos intentado establecer contacto con los implicados a raíz de las publicaciones realizadas en redes sociales, y estamos a la espera de más información para llevar a cabo una investigación interna. No hemos recibido solicitudes de las autoridades investigadoras hasta este momento”, informó.

“Tomamos con absoluta seriedad cualquier situación que pueda comprometer la seguridad de nuestros usuarios y reafirmamos nuestra disposición para colaborar con las investigaciones oficiales. Es importante destacar que el año pasado publicamos nuestro primer informe de seguridad, el cual reveló que el 99,9% de los viajes transcurrieron sin incidentes ni problemas entre el 2022 y la primera mitad del 2023. Además, en ese periodo bloqueamos más de 1.919 cuentas sospechosas o criminales, solo en la ciudad de Lima”, comunicó.

La compañía también añadió que ha optimizado sus funciones de seguridad para incluir la ubicación en tiempo real, un botón de emergencia, asistencia personalizada, un filtro para los conductores, entre otras medidas. “Reiteramos nuestro llamado para que cualquier delito o agresión sea denunciado ante las autoridades correspondientes, e invitamos a reportarlos a través de nuestro formulario web”, añadió.

inDrive se pronuncia tras caso de joven asaltado.

Más casos en inDrive

El 3 de junio del 2023, Josué Durand decidió tomar un taxi de inDrive, el cual lo llevaría de Pueblo Libre a Miraflores para así dirigirse al gimnasio. Todo parecía normal; sin embargo, en ese momento se dio cuenta de que el conductor tomó otra ruta.

Tres sujetos subieron al vehículo, dos de ellos poseían armas de fuego. Retuvieron al ciudadano por media hora, mientras tanto le quitaron su iPhone 14. Además, le exigieron que brindara las claves de sus cuentas bancarias, así como sus datos personales y los de su familia. “Me golpearon en la cabeza con un arma y comencé a sangrar demasiado”, dijo a El Comercio.

Josué terminó con la cabeza ensangrentada.

Luego, lo sacaron del auto. Fue así que terminó deambulando en las calles de La Victoria con la cabeza ensangrentada hasta que una transeúnte lo auxilió. El equipo de inDrive dijo “condenamos enérgicamente este tipo de acontecimientos; por lo mismo, nos encontramos en entera disposición de colaborar con las autoridades, así como de brindar cualquier información para esclarecer estos hechos”.

Ese mismo año ocurrió algo similar, Leslie, quien prefirió llamarse así para proteger su identidad, pidió un taxi de inDrive para regresar a casa luego de trabajar como Dj en Miraflores. Un auto rojo la recogió a la altura de la tercera cuadra de la calle Berlín. “Me dormí por un instante y cuando desperté no reconocí la ruta por la que iba el taxi. Pregunté al conductor qué ruta estaba tomando y no me respondió”, contó la joven.

El chofer no se detenía, pese a los reclamos de Leslie. Ella cogió su equipo de Dj y saltó del vehículo en movimiento. Una patrulla de serenazgo pasó por la zona y ella corrió hacia el vehículo. Para su sorpresa, se encontraba en Barranco. Llegó a casa a las 7 a.m. “Ingresé a mi cuenta de InDrive y me di cuenta de que el viaje no estaba en el historial”, señaló.

Las víctimas se han mostrado en contra de los pronunciamientos que ha brindado la empresa (foto: inDrive).

El Comercio contactó a inDrive sobre el reclamo de Leslie. “Desde que supimos del caso comenzamos el protocolo de seguimiento iniciando con las investigaciones pertinentes y estableciendo contacto inmediato con la usuaria”, se lee en su pronunciamiento. Leslie niega que la empresa haya actuado de esa manera.

Minjusdh advierte sobre inDrive

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), sostuvo que “en cumplimiento de la función fiscalizadora en materia de protección de datos personales, se han verificado deficiencias en la información de la empresa inDrive ”.

La entidad determinó que en la app no existe evidencia de que los datos personales de quienes se inscriben como usuarios o conductores sean veraces y exactos . Es decir, no existe certeza de que la empresa cuente con un mecanismo que le permita impedir que se registre información falsa.

Dicho ministerio sostuvo que no hay seguridad en la app. / MANUEL MELGAR

Según la directora de Fiscalización e Instrucción Olga Escudero no hay seguridad respecto a qué pasa con los datos personales de los usuarios, ni tampoco se evidencia un mecanismo que dé certeza de que el conductor que realiza el viaje sea el mismo que se identifica previamente en la aplicación.