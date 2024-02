¿Alguna vez te has preguntado cuánto calor soportan los ciudadanos en la capital? Cada vez que un municipio decide podar un árbol en su distrito en pleno verano, hace que la temperatura del suelo aumente más de 7°C. Eso fue lo que El Comercio constató durante un experimento realizado el 14 de febrero en las horas de mayor sol, al medir la temperatura bajo la sombra de un árbol y compararla con la temperatura en el mismo lugar, pero sin sombra.

El panorama se agrava si se considera la brecha de áreas verdes en Lima: según Lima Cómo Vamos, únicamente en San Borja, San Isidro y Miraflores hay 10 m2 de áreas verdes por habitante, mientras que el resto de distritos no llegan ni a los 2 o 3 m2. Es importante precisar que no todas las áreas verdes de la capital tienen árboles, evidenciado una creciente problemática.

La sombra que generan los árboles en los parques ayuda a disminuir la temperatura de manera significativa (foto: Alessandro Currarino). / ALESSANDRO CURRARINO

Experimento

El experimento se hizo en cuatro distritos. En el parque Ramón Castilla de Lince, el medidor de temperatura a las 12:25 pm registró en la vereda con sombra 35,8°C, mientras que, en contacto directo con el sol, la temperatura de la superficie subía hasta 40,6°C. Sobre el pasto, a las 12:34 pm, la cifra pasó de 32,8°C en sombra a 39,4°C expuesto al sol.

En el Parque El Olivar de San Isidro se realizó el mismo procedimiento. En este caso, a las 12:53 pm se comprobó que, en la vereda, la temperatura fue 34,3°C en sombra, pero alcanzaba los 41°C bajo el sol. Por otro lado, a las 12:55 pm, la temperatura del pasto era de 34,3°C en sombra y 41,6°C en contacto directo con el sol.

Durante el experimento, el Senamhi afirmó que actualmente se registran valores de radiación UV de hasta 11 bajo el sol, pero en la sombra estos se reducen a la mitad (foto: Alessandro Currarino).

Las veredas del parque Miguel de Cervantes del Centro de Lima, a la 1:18 pm, alcanzaban los 36,2°C en sombra y 42°C bajo el sol; mientras que a la 1:21 pm, en el pasto se registraban 34,9°C con sombra y 42,5°C sin ella.

En el parque Francisco de Asís en San Borja, a las 2:01 pm, se registró en la vereda una temperatura de 36°C con sombra y 41,6°C bajo el sol. Por otro lado, a las 2:04 pm, en el pasto se registraban 33,4°C en sombra y 36,3°C al estar expuesto al sol.

Lima es una de las ciudades más expuestas al calor y con la mayor contaminación del aire, razón por la cual es importante contar con árboles (foto: Alessandro Currarino). / ALESSANDRO CURRARINO

Condiciones climatológicas

El ingeniero meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) Piero Rivas explicó a El Comercio que al estar debajo de un árbol se genera un efecto de enfriamiento en la sensación térmica. “ La sombra que generan los árboles en los parques ayuda a disminuir la temperatura de manera significativa . Un solo árbol podría lograr una disminución de 1°C a 2°C, mientras que una gran plantación de árboles de 3°C a 4°C”, dijo.

También indicó que, al tener temperaturas frías, se estimula la formación de vientos, los cuales pueden refrescar aún más a los ciudadanos . “Los árboles muy frondosos como las poncianas o los ficus pueden ayudar a generar más sombra y, de esa manera, la población se protege de los rayos ultravioleta. Actualmente tenemos valores que llegan casi a 11 en el índice UV, pero la sombra de un árbol puede marcar la diferencia en días soleados, ya que este índice baja hasta casi la mitad”, sostuvo.

Los árboles frondosos como las poncianas o los ficus pueden ayudar a generar más sombra y, de esa manera, la población se protege de los rayos ultravioleta (foto: Alessandro Currarino).

Rivas añadió que otra forma en la que los árboles reducen la temperatura es a través de la evapotranspiración, es decir, cuando evaporan agua y absorben calor del ambiente. “Sería ideal poder mantener una mayor cantidad de áreas verdes, eso implica un mayor presupuesto por parte de las autoridades, pero eso ya depende de cada gestión distrital”, acotó.

El ingeniero meteorólogo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Cristóbal Pinche resaltó que el hecho de estar expuesto a la radiación solar involucra un problema de salud pública. “La sombra, en este caso natural, sirve para proteger a la población. Sin embargo, las autoridades locales no están considerando la inversión pública para instalar sombras, lo cual es una necesidad. Se debe realizar mantenimiento a todos los parques”, dijo.

Expertos sostienen que es importante que los árboles estén distribuidos de manera estratégica (foto: Alessandro Currarino). / ALESSANDRO CURRARINO

Importancia en el aspecto urbano

La directora del área de Conocimiento de Lima Cómo Vamos y especialista en temas ambientales Patricia Alata informó a este diario que los árboles son muy importantes para las ciudades debido a las olas de calor que se están experimentando en la capital, además de que ayudan a purificar el aire. “Se está observando que distintos distritos están generando polémicas por la tala de sus árboles, pero los ciudadanos están protestando ya que estos ayudan a que la ciudad sea más confortable. Cuando uno camina por una calle arbolada, se siente más a gusto”, dijo.

Comentó que Lima es una de las ciudades más expuestas al calor y con la mayor contaminación del aire, razón por la cual es importante contar con árboles. “Las áreas verdes que tenemos en Lima no son suficientes, y además están mal distribuidas ; hay una inequidad en la ciudad”, acotó. Precisó que solo en San Borja, San Isidro y Miraflores se alcanzan los 10 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, mientras que el resto de distritos no llegan ni a los 2 o 3 metros cuadrados. “De esta manera, se evidencia que solo en algunos distritos una persona tiene a su disposición más de 10 metros cuadrados de área verde”, indicó.

Alata agregó que las municipalidades distritales son las encargadas de ejecutar las obras, por lo que deben invertir de forma adecuada . “Tampoco se trata de sembrar cualquier tipo de palmera que no sea relevante para un determinado espacio. Los municipios deben saber qué especies arbóreas son adecuadas para cada zona. Debe haber un replanteamiento en la distribución de las áreas verdes que garantice un tránsito seguro y amigable para los peatones”, enfatizó.

Los árboles también reducen la temperatura a través de la evapotranspiración, es decir, cuando evaporan agua y absorben calor del ambiente (foto: Alessandro Currarino).

El urbanista especializado en paisajismo y conservación ecológica Gustavo Díaz sostuvo que los pavimentos de cemento no absorben calor, por lo que es importante contar con cobertura vegetal en los parques. “Esto ayuda a reducir el calor, sumándose a las sombras que brindan los árboles”, agregó. Mencionó que es importante que los árboles estén distribuidos de manera estratégica . “Respecto a cuántas áreas verdes y árboles hay en cada distrito, las municipalidades tienen conteos que no están actualizados o no son muy precisos (...) Hay poca cobertura arbórea en Lima, los parques suelen tener solo hierbas y pasto ”, detalló.

Explicó que en Lima hay muchos parques pequeños, pero no de gran tamaño ni de una agrupación importante de árboles. “Es necesario tener parques más extensos, con mayor vegetación y que estén mejor distribuidos”, indicó.

Tener áreas verdes con sombras va a propiciar la actividad física (foto: Alessandro Currarino). / ALESSANDRO CURRARINO

Problemas en la piel y salud mental

La dermatóloga Carmen Prada explicó a El Comercio que cuando la radiación ultravioleta llega a la superficie terrestre, el hecho de tener árboles hará que la sensación térmica disminuya. “Un índice UV mayor de tres significa un riesgo moderado, pero actualmente estamos experimentado casi 11, lo que puede traer repercusiones en la salud, como quemaduras, cáncer de piel, inflamación de las capas superficiales de la piel, y más enfermedades crónicas . La población de mayor riesgo son los niños y adultos mayores (…). Los árboles cumplen un rol muy importante en la absorción de la radiación”, dijo.