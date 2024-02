El Poder Ejecutivo emitió el 1 de febrero el Decreto Supremo N° 011-2024-PCM, mediante el cual se declaran los días no laborables del 2024 sujetos a compensación para los trabajadores del sector público. De este modo, este diario pudo constatar que, desde el 2018 hasta este año, la cantidad de fechas no laborables aumentó de 3 a 7.

Se han declarado no laborables a nivel nacional las siguientes fechas de este año: viernes 26 de julio, lunes 7 de octubre, viernes 6 de diciembre, lunes 23 de diciembre, martes 24 de diciembre, lunes 30 de diciembre y martes 31 de diciembre del 2024. La elección de estas fechas busca crear puentes entre los feriados calendarios y los días no laborables a fin de fomentar el turismo interno.

Los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en la norma.

Además, se informó que las horas no laboradas por los trabajadores del sector público durante los días no laborables serán compensadas, según corresponda, en los 10 días inmediatos posteriores o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función de sus propias necesidades.

En los considerandos de la norma se indica que los días no laborables se declaran desde hace más de una década con el fin de crear fines de semana largos propicios para la práctica del turismo interno. También se establece que los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en la norma, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores.

La evolución de los días no laborables para el sector público

El Comercio corroboró que, desde hace seis años, la cantidad de días no laborables ha ido aumentando progresivamente, comenzando con 3 y llegando finalmente a 7. Durante el año 2018, a través del Decreto Supremo 021-2017-TR, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) estableció como días no laborables sujetos a horas de trabajo compensables las siguientes tres fechas: viernes 27 de julio, viernes 31 de agosto y viernes 2 de noviembre de 2018.

Cantidad Fecha 1 Viernes 27 de julio del 2018 2 Viernes 31 de agosto del 2018 3 Viernes 02 de noviembre del 2018

Un año después, también se tuvieron un total de tres días no laborables declarados por el gobierno: martes 30 de julio, jueves 29 de agosto y jueves 31 de octubre del 2019.

Cantidad Fecha 1 Martes 30 de julio del 2019 2 Jueves 29 de agosto del 2019 3 Jueves 31 de octubre del 2019

En el 2020, pese a que muchos ciudadanos pensaron que sería un año cargado de feriados y días no laborables, la pandemia provocó que la cifra se mantuviera en solo tres fechas: lunes 27 de julio, viernes 9 de octubre y jueves 31 de diciembre del 2020.

Cantidad Fecha 1 Lunes 27 de julio del 2020 2 Viernes 9 de octubre del 2020 3 Jueves 31 de diciembre del 2020

En el 2021, el gobierno publicó el Decreto Supremo 161-2021-PCM, donde declaró un total de cinco días no laborables, con el fin de fomentar entre los trabajadores el turismo interno e impulsar la reactivación económica: lunes 11 de octubre, martes 2 de noviembre, viernes 24 de diciembre, lunes 27 de diciembre y viernes 31 de diciembre del 2021.

Cantidad Fecha 1 Lunes 11 de octubre del 2021 2 Martes 2 de noviembre del 2021 3 Viernes 24 de diciembre del 2021 4 Lunes 27 de diciembre del 2021 5 Viernes 31 de diciembre del 2021

En el 2022, la cantidad de días no laborables aumentó a ocho: lunes 3 de enero, lunes 2 de mayo, viernes 24 de junio, lunes 29 de agosto, viernes 7 de octubre, lunes 31 de octubre, lunes 26 de diciembre y viernes 30 de diciembre del 2022.

Cantidad Fecha 1 Lunes 3 de enero del 2022 2 Lunes 2 de mayo del 2022 3 Viernes 24 de junio del 2022 4 Lunes 29 de agosto del 2022 5 Viernes 7 de octubre del 2022 6 Lunes 31 de octubre del 2022 7 Lunes 26 de diciembre del 2022 8 Viernes 30 de diciembre del 2022

El año pasado, en el 2023, se declararon un total de siete fechas como días no laborables: lunes 2 de enero, viernes 28 de abril, viernes 30 de junio, jueves 27 de julio, lunes 9 de octubre, jueves 7 de diciembre y martes 26 de diciembre del 2023.

Cantidad Fecha 1 Lunes 2 de enero del 2023 2 Viernes 28 de abril del 2023 3 Viernes 30 de junio del 2023 4 Jueves 27 de julio del 2023 5 Lunes 9 de octubre del 2023 6 Jueves 7 de diciembre del 2023 7 Martes 26 de diciembre del 2023

Finalmente, con el Decreto N° 011-2024-PCM, este año se asignaron nuevamente siete fechas como no laborables: viernes 26 de julio, lunes 7 de octubre, viernes 6 de diciembre, lunes 23 de diciembre, martes 24 de diciembre, lunes 30 de diciembre y martes 31 de diciembre del 2024.

Cantidad de días no laborables Fecha 1 Viernes 26 de julio del 2024 2 Lunes 7 de octubre del 2024 3 Viernes 6 de diciembre del 2024 4 Lunes 23 de diciembre del 2024 5 Martes 24 de diciembre del 2024 6 Lunes 30 de diciembre del 2024 7 Martes 31 de diciembre del 2024

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3 3 3 5 8 7 7

Análisis

La abogada laboralista Pamela Castro explicó a El Comercio que la premisa de los días no laborables es ampliar los fines de semana para fomentar el descanso y, de esta manera, impulsar el turismo. “Estos días aplican para el sector público, mientras que en el sector privado se puede negociar (...). La compensación de horas no es opcional, debe realizarse dentro de los 10 días siguientes. Además, es importante tener en cuenta que estos días no laborables no pueden ser sustituidos por días de vacaciones”, señaló.

Agregó que la distinción entre un día laborable y un feriado radica en que el primero debe ser compensado, y es opcional; es decir, el servidor público puede decidir si tomarlo o no; mientras que el segundo es de carácter obligatorio.

Expertos indicaron que las políticas establecidas deben considerar la situación real del país (foto: Freepik).

Por otro lado, la consultora laboral de “eQuivalius”, Teresa Lescano, señaló que “en el Perú, los trabajadores tienen hasta 30 días de vacaciones y 16 feriados, lo que lo convierte en el país con más días libres entre los miembros de la OCDE y la Alianza del Pacífico. Sin embargo, también es importante destacar que nuestro país registra una de las tasas más bajas de productividad laboral”.

Añadió que las políticas establecidas deben considerar la situación real del país. “¿Cómo puede cada institución verificar si los trabajadores realmente compensan los días no laborables? Es necesario implementar una estrategia que sea multisectorial y multidisciplinaria, que beneficie tanto al sector turístico como al de productividad laboral y económica. No se está evaluando adecuadamente el impacto de las normativas que se están promulgando; por lo tanto, es crucial buscar alternativas”, enfatizó.