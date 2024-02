Vecinos de las cuadras 1 y 2 de la Av. Ricardo Tizón y Bueno, en el distrito de Jesús María, denuncian que se está llevando a cabo una construcción que podría afectar a las viviendas colindantes. Afirman que las paredes de otros edificios han sufrido fisuras como resultado de la demolición realizada en la zona. Además, aseguran que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó cambios en la zonificación y nomenclatura del área, convirtiendo la zona de un jirón a una avenida, y cambiando su clasificación de residencial de densidad media a alta; lo que permitirá la construcción de más pisos de los originalmente permitidos, aumentando de 8 a 17.

Este proyecto está ubicado en Ricardo Tizón y Bueno 160, y antes era un predio que contaba con dos pisos. Sin embargo, todo cambió cuando se otorgó el anteproyecto y la licencia de demolición. Los residentes del distrito han presentado múltiples quejas. Hasta antes del 2019, solo se permitía un máximo de 8 pisos debido a que la zona era de densidad media. No obstante, con el cambio de zonificación, ahora se podrían construir hasta un máximo de 17 pisos (densidad alta), lo cual requeriría ajustes en las redes de agua y desagüe, así como en las vías de tránsito, ya que la cantidad de familias en la zona aumentaría y habría una alta concentración poblacional .

Vecinos denuncian que sus departamentos han sufrido fisuras y daños estructurales en las paredes producto de la demolición (foto: Britanie Arroyo). / GESAC > BRITANIE ARROYO

Además… En el 2016, durante el mandato del alcalde distrital Carlos Bringas (2015-2018), la Municipalidad de Jesús María presentó la propuesta de reajuste integral de zonificación. Posteriormente, en el 2019, bajo el mandato de Jorge Muñoz (2019-2022), la MML finalmente aprobó dicha propuesta, la cual implicó cambiar la zonificación de Ricardo Tizón y Bueno de RDM a RDA.

En una entrevista con El Comercio, María Rivera, vecina del condominio Plaza Monet, ubicado al costado del proyecto, señaló que “Tizón y Bueno es una calle angosta de 8 cuadras que comienza en el cruce de la Av. Brasil y la Av. Olavegoya (...). A raíz de nuestros cuestionamientos, la municipalidad ha realizado encuestas para revertir la nomenclatura de avenida a jirón, pero hasta enero del 2024 no tenemos información sobre el estado de esas encuestas”, mencionó.

En el 2019, la zona de Ricardo Tizón y Bueno pasó a ser de densidad media a densidad alta, lo que permite una mayor cantidad de pisos por edificio. Vecinos denuncian que esto los perjudica porque se trata de una vía angosta.

Enfrentamientos

En mayo de 2022, la constructora Lynx del grupo Cygnus presentó el anteproyecto para su aprobación ante el Municipio de Jesús María, el cual finalmente fue aprobado por la comisión de arquitectura. “Llama la atención que Tizón y Bueno se considere una avenida, cuando la vía no cumple con las características de una avenida. En sus 8 cuadras no hay un edificio que supere los 7 pisos. Esta aprobación afecta los derechos de los vecinos colindantes ”, señaló la vecina.

Posteriormente, en junio de 2022, la subgerencia de obras privadas y planeamiento urbano de la municipalidad distrital otorgó la licencia de demolición. “Representantes de la constructora Lynx iniciaron contacto con la administración de nuestro condominio. Presentaron un protocolo de demolición donde en ningún punto contemplaban medidas de seguridad para las viviendas colindantes. No se habían realizado tomas fotográficas ni se había presentado un peritaje inicial del estado de nuestras viviendas por seguridad. Sin embargo, la Municipalidad de Jesús María hizo caso omiso a nuestros reclamos”, dijo.

Vecinos denuncian construcción de edificio que los afecta en Jesús María (foto: Britanie Arroyo). / GESAC > BRITANIE ARROYO

María Rivera añadió que su departamento ha sufrido fisuras y daños estructurales en las paredes producto de la demolición . “Me he visto en la obligación de mudarme a otro lugar hasta que pase toda esa tormenta. Mi salud mental se ha visto totalmente deteriorada. La constructora y la municipalidad de Jesús María hacen caso omiso. Es indignante que siendo una calle de una sola vía y tan angosta sea considerada una avenida cuando debería ser un jirón”, reiteró.

Así se verá la construcción cuando finalice. El edificio contará con 17 pisos.

Por otro lado, otra vecina del condominio Plaza Monet, Liliana Laurente, declaró a este diario que su domicilio también presenta graves fisuras y rajaduras. “He tenido que mudarme por los fuertes ruidos y el polvo, pero mi padre de 91 años sigue viviendo ahí. Toda la cuadra está decepcionada de la municipalidad. Se ha cometido un error al considerar esa calle como una avenida y no como un jirón . Lamento mucho que suframos este tipo de atropellos. Me da un inmenso dolor, pedimos que alguien nos ayude”, sostuvo.

Vecinos afirman que ruido supera los 90 decibeles

La ciudadana afirmó que en todo momento la administración del condominio brindó facilidades para que los representantes de la inmobiliaria tomaran fotografías. Sin embargo, parece ser que solo fotografiaron algunos departamentos y las áreas comunes del condominio. “ Iniciaron trabajos de demolición sin verificar el estado de las viviendas colindantes . Están trabajando con una máquina retroexcavadora, poniendo en peligro nuestra vida y seguridad al no contar con protección de mallas. Los trabajos realizados en la etapa de demolición han causado grietas, ruido y polvo excesivo”, reiteró.

Los vecinos han solicitado la limpieza de sus departamentos debido al polvo excesivo, así como la reparación de las grietas causadas por la demolición. “El 4 de mayo de 2023, la obra comenzó sin haber realizado previamente un peritaje del estado actual de nuestras viviendas, y sin la visita de un inspector municipal. Las irregularidades hasta el día de hoy no han sido corregidas . Por lo tanto, los vecinos afectados presentamos una denuncia ante la comisaría, la cual está siendo investigada preliminarmente por el Ministerio Público en la Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima - Breña - Rímac - Jesús María”, dijo.

Además… La zona es una avenida y, según la Municipalidad de Jesús María, siempre ha sido así. Sin embargo, la actual gestión se ha comprometido a cambiar la nomenclatura de la vía, de una avenida a un jirón. Además, el personal municipal también aseguró que propondrá cambiar la zonificación para que la zona vuelva a ser RDM. "Esto será más complicado porque no lo aprobamos nosotros directamente, sino que dependerá de la rapidez de la Municipalidad de Lima", indicó el municipio distrital a El Comercio.

Vecinos están molesto por los ruidos molestos y el polvo que deja la construcción.

Protestas

Los vecinos han salido a protestar en distintas ocasiones exigiendo se respeten sus derechos; no obstante, sostienen que han recibido una carta notarial de la constructora indicando que serían denunciados por ejercer su “derecho a queja”. “Estos actos constituyen un amedrentamiento desproporcionado. Por su parte, el municipio no ha querido abordar la problemática del cambio de nomenclatura y zonificación en la vía. Hasta el momento, no nos han aceptado una audiencia con el alcalde distrital (...). Actualmente, ya se está construyendo el segundo piso”, dijeron los residentes del condominio Plaza Monet en un comunicado proporcionado a El Comercio.

Esta es la carta notarial que compartieron los vecinos del condominio Plaza Monet.

Vecinos han protestado frente al proyecto, pero fueron intervenidos por la policía.

Los vecinos afirmaron que la Municipalidad de Jesús María ha presentado una denuncia en su contra ante el Ministerio Público por presuntamente obstaculizar el funcionamiento de servicios públicos, después de llevar a cabo una protesta.

“Un grupo de personas se reunieron en la cuadra 1 de Tizón y Bueno para protestar contra las obras de construcción que está llevando a cabo la empresa Lynz. Realizaron un desplazamiento sin previa comunicación oficial, ocupando las calzadas de varias calles de Jesús María hasta llegar a la municipalidad, lo que interrumpió el libre tránsito”, se lee en la denuncia.

Denuncia que presentaron los vecinos a este diario.

Análisis

El arquitecto, urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, Aldo Facho, indicó a este diario que hay dos puntos que abordar en este tema. En primer lugar, el proceso de cambio de zonificación, el cual fue una propuesta de la Municipalidad de Jesús María y en el 2019 fue aprobada por la MML. “ El reajuste de zonificación integral establece que se puedan realizar edificios de densidad media a densidad alta , permitiendo mayor cantidad de pisos en las edificaciones”, dijo.

Explicó que, de acuerdo a los planos de zonificación residencial de la ordenanza Nº 1076-MML, las zonas de densidad media tienen permitido hasta 8 pisos, mientras que para las zonas de densidad alta se realiza el siguiente cálculo: 1,5 (el ancho de la vía + los retiros), lo que, según la información técnica del proyecto y lo dicho por los vecinos, da un promedio de 17 pisos.

“En cuanto a la avenida Tizón y Bueno, los retiros normativos son de 5 metros. La altura máxima se calcula multiplicando por 1,5 el ancho de la vía más el ancho de los retiros normativos de ambos frentes. Se suman los dos retiros (5m+5m=10m) al ancho de la vía (20m), lo que da 30m. Luego esta cifra se multiplica por 1,5, obteniendo 45m. Además, se divide 45 entre 2,6 (siendo 2,6m la altura promedio para un departamento), lo que da 17,3 pisos. Finalmente, este número se redondea a 17 pisos . Es importante señalar que la altura que se implementó no se basó en los parámetros urbanos vigentes. En su lugar, se aplicó el reglamento de VIS que estaba vigente en ese momento”, dijo.

Máximo de pisos permitidos en la zona de acuerdo a la zonificación aprobada por la MML.

En segundo lugar, mencionó que también es importante abordar el aparente cambio de nomenclatura. “ La nomenclatura tiene que ver con cómo llamamos la calle, si jirón o avenida . En este caso, los vecinos se preguntan en qué momento una zona que siempre han pensado que era un jirón pasó a ser una avenida. Esto también impacta directamente en la altura de las viviendas, y no es algo reciente, sino de muchos años atrás. Hasta ahora, ninguna gestión de la municipalidad distrital ha podido explicar bajo qué criterio técnico la zona pasó a ser considerada una avenida ”, acotó.

Vecinos protestando contra la construcción del proyecto que contempla 17 pisos.

Mencionó que es importante un trabajo de fiscalización de la Municipalidad de Jesús María. “La construcción cumple con el marco normativo vigente, pero los vecinos se han dado cuenta de que esta situación efectivamente los está perjudicando mucho en su calidad de vida”, dijo.

Descargos

José Benavides, gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad de Jesús María, informó a El Comercio que Ricardo Tizón y Bueno pudo haber sido un jirón, pero en realidad es una avenida. “Aparece como avenida, quizás coloquialmente a lo largo del tiempo la gente la ha conocido como un jirón , y por eso la controversia que se ha generado”, dijo.

Fisura en la pared de edificio colindante a la construcción (foto: Britanie Arroyo). / GESAC > BRITANIE ARROYO

Anunció que el municipio va a tomar la iniciativa para cambiar oficialmente la nomenclatura de la zona de avenida a jirón . “Por otro lado, respecto al cambio de zonificaciones, este se dio en el 2019, y nosotros tomamos la posta el año pasado, así que ya nos habíamos encontrado con este cambio completamente hecho y aprobado por la MML”, acotó.

“Nosotros realizamos revisiones periódicas a todos los proyectos, este es uno de los tantos que tenemos en el distrito (señaló que son 60 en todo Jesús María, y 3 de ellos están en Tizón y Bueno). Todas las edificaciones producen daños, pero sabemos que hay formas de evitarlo. La municipalidad está detrás de las inmobiliarias para que reparen las fisuras de viviendas colindantes (...). Justo esta semana toca hacerle una revisión al proyecto, es ahí donde se exigirá que se reparen los daños ”, dijo.

Ahora se puede observar que se ha puesto una especie de malla que divide la construcción de uno de los condominios cercanos (foto: Britanie Arroyo). / GESAC > BRITANIE ARROYO

Respecto a cuándo se cambiará oficialmente la nomenclatura, Benavides mencionó que se pretende terminar los procedimientos internos en una semana o diez días. Luego, el proyecto pasará al Concejo Municipal. “Este concejo decidirá si se queda como avenida o jirón. Esperemos, por la salud de los vecinos, que se pueda cambiar a jirón y así las edificaciones futuras ya no serían de 17, sino de menor tamaño. Calculamos que esta sesión del consejo se dé entre fines de febrero y la primera semana de marzo a más tardar”, sostuvo.

Señaló que la gestión del alcalde Jesús Gálvez no realizó ningún cambio de jerarquía de vías. “En los archivos de esta entidad edil no se encuentran antecedentes oficiales de nomenclatura. La vía denominada Ricardo Tizón y Bueno nunca fue jirón, siempre fue avenida (...). Ha habido 2 paralizaciones de la obra por no cumplir con las medidas de seguridad. Las quejas ingresadas por los vecinos están siendo atendidas. Asimismo, existen quejas que ya han sido atendidas y subsanadas por la constructora en cuestión . No se puede suspender la obra, pues la inmobiliaria tiene su licencia de edificación otorgada por la Municipalidad de Jesús María (en la anterior gestión) en concordancia con las normas legales vigentes”, añadió.

Vecinos anuncian que ya se está por construir el segundo piso (foto: Britanie Arroyo). / GESAC > BRITANIE ARROYO

Aclaró que también se tiene pensado proponer un cambio en la zonificación para regresar a una RDM. Además, reiteró que se exigirá a la inmobiliaria que compense los daños a los vecinos colindantes, pero el proyecto continuará, ya que la actual gestión no puede suspender una licencia que fue aprobada por administraciones y normativas anteriores.

Del mismo modo, se solicitó descargos a la MML y a la constructora en cuestión, pero hasta el cierre de esta nota, no se recibió respuesta al pedido de este diario.