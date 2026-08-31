Los vecinos de Jesús María llegan a los comicios del próximo 4 de octubre con una preocupación central: el futuro del Campo de Marte. Son 12 las candidaturas inscritas para las elecciones municipales y, hasta el momento, los vecinos alegan escuchar pocas propuestas sobre la recuperación del emblemático, además de otros problemas que enfrenta el distrito respecto al orden y seguridad.

Entre los candidatos figuran dos exalcaldes: Enrique Ocrospoma (2007-2014) y Jorge Quintana (2019-2022). Entre los rostros nuevos figura Luiz Reátegui, quien ha sido regidor de Lima y quien quedó segundo lugar en las elecciones 2022, con menos de 6.000 votos de diferencia frente al actual alcalde Jesús Gálvez, de Renovación Popular.

El oficialismo ha presentado la candidatura de Daniel Li, quien ha sido regidor del distrito (2019-2022), y lo mismo sucede con Podemos, quien postula al exregidor Enrique Delhonte. Mientras que Jesús María es uno de los pocos distritos de Lima donde Fuerza Popular ha conseguido inscribir candidatura con la lista encabezada por Roberto Aymar.

—Demandas—

Karla Macciotta, vecina del sector 1, zona 1, subzona 3A de Jesús María, indicó que una de las mayores preocupaciones radica en el futuro del Campo de Marte. “No queremos que se prodiga en la actual gestión con la obra, sino que la nueva administración que se instale en el 2027 se encargue del proyecto. Han matado más de 90 árboles por negligencia, al no regarlos y cortarles las raíces”, dijo.

En entrevista con Tenemos que Hablar, videopódcast de El Comercio, el diputado Frank Krleck, también vecino de Jesús María, mencionó que otro problema es la entrega indiscriminada de licencias de construcción que ha tenido efectos en el embotellamiento de vehículos y otros problemas de servicios. “El tráfico se ha vuelto bien pesado, no se puede entregar licencias de manera indiscriminada”. Respecto al Campo de Marte, anotó: “hubiera esperado más de la gestión actual, y espero que la nueva gestión tome cartas en el asunto”.

En seguridad, la vecina Macciotta refirió que no se percibe la presencia de serenos en las calles “Parece que tenemos serenos fantasmas”, dijo.