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Resumen

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Los exalcaldes y exregidores se enfrentan por el trono municipal en Jesus Maria, donde el mayor reto pendiente es el Campo de Marte.
Los exalcaldes y exregidores se enfrentan por el trono municipal en Jesus Maria, donde el mayor reto pendiente es el Campo de Marte.
Por Martin Hidalgo

Los vecinos de Jesús María llegan a los comicios del próximo 4 de octubre con una preocupación central: el futuro del Campo de Marte. Son 12 las candidaturas inscritas para las elecciones municipales y, hasta el momento, los vecinos alegan escuchar pocas propuestas sobre la recuperación del emblemático, además de otros problemas que enfrenta el distrito respecto al orden y seguridad.