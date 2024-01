A comienzos del verano, surgen las dudas entre los ciudadanos acerca de cómo se desarrollarán las altas temperaturas en la capital. Frente a esta incertidumbre, el Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) ha explicado a El Comercio que se esperan temperaturas de 30°C a 32°C tanto en los próximos fines de semana como durante los meses de febrero y marzo.

La especialista en meteorología del Senamhi, Raquel Loayza, indicó a este diario que no se presenciarán como tal olas de calor, ya que esto significaría tener días consecutivos con temperaturas por encima de lo normal, pero de manera excesiva. “Por ahora, estamos experimentando valores por encima del rango normal. En otras palabras, los días son cálidos. En este momento, nos encontramos en el contexto de un Niño débil, no podemos afirmar que estamos experimentando un verano normal . En el invierno pasado, vivimos un evento de Niño fuerte, que hizo que pareciera primavera, ya que no hubo mucho frío”, expresó.

En los próximos días aumentará la presencia del sol en Lima, alcanzando temperaturas de hasta 30°C (foto: gec). / JORGE CERDAN

Indicó que actualmente, bajo el contexto de un Niño débil, los días se mantienen cálidos y las cifras no sobrepasan de manera exorbitante los valores normales. Por ello, más que olas de calor, estamos experimentando altas temperaturas . “Lo que ocurrió en los primeros días de enero es que hubo muchas lluvias en la sierra que llegaron a Lima. Esto tiene repercusiones de la siguiente manera: las lluvias de la sierra son trasladadas por el viento hacia la capital. Es por eso que solían haber lloviznas en las noches de la costa, y al día siguiente aparecía el sol ”, acotó.

Loayza aseguró que en los próximos días aumentará la presencia del sol en Lima, alcanzando temperaturas de hasta 30°C . “Estos días disfrutaremos de cielos con más horas de brillo solar”, comentó.

De acuerdo a lo indicado por la especialista, las temperaturas para este fin de semana serían las siguiente.

Temperatura en la zona litoral, como el Callao: alrededor de 27°C. Zona más fresca.

Zona más fresca. Temperatura en la zona noroeste de la capital, como Puente Piedra y Carabayllo: 30°C. Zonas más calientes.

Zonas más calientes. Temperatura en la zona este de la capital, como Santa Anita, Ate y La Molina: de 29 a 30°C.

Temperatura en la zona central de la capital, como el Centro de Lima y San Borja: de 27 a 28°C.

Temperatura en la zona sur de la capital, como Villa EL Salvador y Villa María del Triunfo: 27°C. Zonas con más vientos y cobertura nubosa, sobre todo, en las mañanas.

“En los meses de febrero y marzo vamos a experimentar picos más altos de calor, llegando hasta los 32°C”, añadió la experta.

Para inicios de febrero la temperatura de Lima este estará entre los 30 y 31°C (foto: Andina).

Distritos de Lima alcanzarán picos de calor de 32 °C en febrero: ¿cuáles son?

Durante el resto de enero Lima Metropolitana tendrá temperaturas diurnas entre 27 y 31 °C; sin embargo, para febrero se espera un ligero incremento con picos de hasta 32 °C en algunos distritos , según los pronósticos del Senamhi.

“Para inicios de febrero la temperatura de Lima este, que incluye los distritos de La Molina, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Ate, entre otros, estará entre los 30 y 31°C, con algunos picos que llegarían a los 32°C”, explicó Lourdes Menis, especialista en Predicción Climática del Senamhi.

Primeros días de enero fueron los más calurosos de los últimos 5 años en Lima Metropolitana

Lima Norte alcanzó una temperatura máxima de 30°C, mientras que los distritos al este de la capital se acercan a los 29°C con una sensación térmica de hasta 31°C. Se trata de valores por encima de lo registrado en los últimos cinco años en la capital.

Las temperaturas mínimas estarían por encima de lo normal en gran parte del país, excepto en la costa sur y sierra sur, donde el escenario más probable es que se encuentren dentro de sus rangos normales (foto: gob.pe).

De acuerdo con los datos históricos de las estaciones meteorológicas del Senamhi, la temperatura máxima del 10 de enero del 2024 fue entre seis y dos grados mayor a la registrada el mismo día del 2020 al 2023. Mientras que las estaciones de La Molina y San Juan de Lurigancho, en la zona este, presentaban 27.3 y 28.2°C el año pasado, y ahora han reportado 29.1°C en ambos casos. La estación de San Martín de Porres es la de mayor incremento, entre 21 y 22°C hasta el 2023 y 27.6°C para el 2024.

El ingeniero Matt Nieto, especialista en meteorología del Senamhi, explica que esto se debe a la influencia de El Niño costero y la presencia de vientos que mantienen un cielo despejado sin nubosidad. “La estación del Campo de Marte (Jesús María) es representativa para el centro de Lima Metropolitana. Ahí, el promedio climatológico normal de enero es alrededor de 25.6°C y en la noche 20.4°C. Actualmente se están registrando temperaturas por encima de lo normal”, indicó a El Comercio.

El último informe de Perspectivas climáticas de Senamhi para el periodo enero a marzo 2024, publicado el 15 de diciembre pasado, advertía que se esperaban temperaturas máximas del aire “superiores a lo normal en todo el país a excepción de la costa sur”, mientras que las temperaturas mínimas también estarían por encima de lo normal en gran parte del país, excepto en la costa sur y sierra sur, donde el escenario más probable es que se encuentren dentro de sus rangos normales.

De acuerdo a la página oficial del Senamhi, Puente Piedra, Santa Anita, Jesús María y San Borja registran una sensación térmica de 31 °C.

Picos de calor

El investigador estadístico Antonio Quispe sostuvo que este domingo el Perú alcanzaría una ola de calor. “Según el modelo GFS, este domingo Lima y Callao superarían largamente los 30°C mientras que la selva bordearía los 40°C, con sensaciones de calor récord en el día y la noche (...). Las próximas 2 semanas serían las más calientes del verano 2024 en el Hemisferio Sur. Este 2024 continúa rompiendo récords históricos de calor debido al aceleramiento del calentamiento global”, dijo.

Fuerte y claro: Este domingo el Perú alcanzaría el pico de su última #OlaDeCalor !!!



Según el modelo GFS este domingo Lima y Callao superarían lárgamente los 30C mientras que las selva bordearía los 40C con sensaciones de calor récord en el día y la noche!!!



Protéjanse... pic.twitter.com/yIRN2FieA4 — Antonio M Quispe, MD, PhD 🇵🇪 (@drantonioquispe) January 24, 2024

Por otro lado, ayer la ciudad de Piura registró una temperatura máxima de 36°C, con una sensación térmica que superó los 40°C. No obstante, en varias zonas persiste la falta de suministro continuo de agua potable. Este problema se agrava debido al almacenamiento inadecuado, propiciando la proliferación del mosquito transmisor del dengue.