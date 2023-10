La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) realizó un reporte de las inversiones de empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento. Es así que reveló que solo un 13,98% del presupuesto total asignado fue usado durante el primer semestre del 2023. De acuerdo a los directivos de dicha entidad, esto evidencia una necesidad de mejora en la gestión de los recursos.

En esa línea, Mauro Gutiérrez Martínez, presidente ejecutivo de la Sunass, respondió a El Comercio cuáles son los distritos de la capital más afectados por la ausencia de una adecuada ejecución de inversiones en agua y alcantarillado. “Lima es una ciudad que va creciendo a una velocidad constante. Podemos evidenciar que los más perjudicados ante esta problemática son Villa María del Triunfo, Comas, Carabayllo y San Juan de Lurigancho . Mientras que en el Callao el distrito más afectado es Ventanilla ”, dijo.

En la presentación del reporte de inversiones, participaron la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, el presidente ejecutivo de la Sunass, Mauro Gutiérrez, y el director ejecutivo del Otass, Carlos Benites (foto: Sunass).

Además, recalcó que los recientes cortes de agua obedecieron a un tema de conexión de la atarjea para promover una mejora en las tuberías de la zona sur de Lima, más no han obedecido a la ineficiente inversión.

Escasez del servicio de agua y alcantarillado

Gutiérrez Martínez explicó que se hizo el estudio porque las inversiones deben mejorar los servicios. “Si las inversiones no se ejecutan, no se incrementan los indicadores de calidad. Dada su importancia, la Sunass monitorea el cumplimiento del programa de inversiones de las empresas prestadoras”, mencionó.

Indicó que, para cerrar la brecha de saneamiento, el Perú necesita alrededor de 120.000 millones de soles anuales, mientras que los programas de inversiones vigentes tienen programado en promedio 712 millones de soles. “Este presupuesto es insuficiente y, peor aún, el avance de la ejecución es bajo”, dijo. Además, resaltó que 3.100 millones de personas no acceden a agua potable a nivel nacional y 8.600 millones no cuentan con alcantarillado.

El presidente ejecutivo de la Sunass, Mauro Gutiérrez, exponiendo los resultados del estudio (foto: Sunass).

Los resultados

Los criterios fueron los siguientes: el orden y la eficacia de las inversiones programadas. En total, se evaluaron a 38 empresas prestadoras del servicio de agua, las cuales fueron distribuidas en cuatro grupos: siete empresas grandes (primer grupo), ocho empresas grandes (segundo grupo), doce empresas medianas y once empresas pequeñas.

38 empresas prestadoras Siete empresas grandes (primer grupo) Ocho empresas grandes (segundo grupo) Doce empresas medianas Once empresas pequeñas

El porcentaje promedio de la inversión utilizada de cada grupo fue de 13,8% (siete empresas grandes), 16,2% (ocho empresas grandes), 15,7% (doce empresas medianas) y 10,2% (once empresas pequeñas).

Ejecución de inversiones de empresas grandes (primer grupo)

Empresa operadora Porcentaje Sedapal 33.5% Sedapar (Arequipa) 21.4% EPS Tacna 19.6% SedaCusco 8% EPS Grau (Piura) 7.4% Sedalib 6.5% Epsel (Lambayeque) 0%

Ejecución de inversiones de empresas grandes (segundo grupo)

Empresa operadora Porcentaje Emapa Cañete 37.4% Sedacaj (Cajamarca) 27.3% Agua Tumbes 16.3% Seda Ayacucho 14.1% Emapa San Martín 13.4% Semapach (Chincha) 12.8% SedaLoreto 6.3% EmsaPuno 1.9%

Ejecución de inversiones de empresas medianas

Empresa operadora Porcentaje Emapisco 68.5% Aguas de Lima Norte 33.3% EPS Moyobamba 31.2% EPS Ilo 27.4% Emusap Abancay 22% EPS Barranca 4.2% EPS Moquegua 1.8% Emapacop (Pucallpa) 0.1% EPS Chavín 0.06% EPS Selva Central 0% Emapa Huaral 0% Emapat (Puerto Maldonado) 0%

Ejecución de inversiones de empresas pequeñas

Empresa operadora Porcentaje EPS Huancavelica 37.9% Yauli La Oroya 35.5% Emusap (Chachapoyas) 20.9% EPS Sierra Central (Tarma) 13.4% EPS Chanka (Andahuaylas) 4.9% Emapavings (Nazca) 0% EMAG (Quillabamba) 0% EPS Roja 0% Emapab (Amazonas) 0% EPS Calca (Cusco) 0% Emapa Pasco 0%

De las 38 empresas, solo tres tuvieron un nivel de logro ‘muy bueno’, dos ‘bueno’, y siete ‘regular’; mientras que 26 empresas desaprobaron la evaluación con notas de cero a nueve, lo cual implica un retraso en las mejoras de la prestación de servicios de agua.

Cuadro de calificación

Nivel de logro Empresas prestadoras Nota Sobresaliente - - Muy bueno - Sedacaj

- Emapisco

- Sedapal - 18

- 17

- 16 Bueno - EPS Ilo

- EPS Tacna - 13

- 13 Regular - Aguas de Tumbes

- Seda Ayacucho

- EPS Moquegua

- EMAG

- Sedalib

- EPS Yauli La Oroya

- Emusap Chachapoyas - 12

- 11

- 11

- 10

- 10

- 10

- 11 Crítico - SedaCusco

- Emapa San Martín

- Epsel

- EPS Chavín

- Semapach

- Aguas de Lima Norte

- Sedapar

- Emapa Cañete

- EPS Selva Central

- EPS Grau

- EPS Sierra Central

- SedaLoreto

- EmsaPuno

- Emapacop

- Emapab

- EPS Barranca

- EPS Chanka

- EPS Moyobamba

- Emapavings

- Emusap Abancay

- Emapat

- Emapa Huaral

- EPS Rioja

- EPS Huancavelica

- EPS Calca

- Ema Pasco - 9

- 8

- 7

- 7

- 7

- 6

- 6

- 6

- 6

- 5

- 5

- 4

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 1

- 1

- 1

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

Gutiérrez resaltó que, en promedio, la ejecución de las inversiones programadas de las 38 empresas durante el primer semestre del 2023 es de 13,98 % en promedio, indicador que demuestra la necesidad de mejorar la gestión de las empresas para acelerar el cierre de brechas de agua potable y alcantarillado.

En el caso específico de Sedapal, esta empresa ejecutó el 33,5%. Cabe resaltar que, para el primer semestre del año, las empresas están siendo evaluadas sobre el 50% del presupuesto total, es decir, de enero a junio.

Pese a haber sido de las empresas mejor calificadas, estas últimas semanas Sedapal tuvo bastantes cuestionamientos por el corte masivo de agua que afectó a veintidós distritos de la capital. Sobre todo, por su demora en brindar detalles a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. Ante esto, los ciudadanos tuvieron que tomar diversas medidas, como recolectar agua en sus hogares o dirigirse a puntos de acopio.

Mejoras en el modelo de inversión

Carlos Benites director ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), señaló que es importante reconocer que el modelo de asistencia técnica no ha tenido los resultados esperados. “El modelo no ha funcionado, eso nos lleva a la necesidad de una reestructuración. En primer lugar, deben existir indicadores de gestión orientados a resultados y mejoras”, dijo.

El director ejecutivo del Otass, Carlos Benites, resaltó la necesidad de una reforma en el sistema de inversiones de empresas prestadoras de agua (foto: Sunass).

El director adicionó que aquellos modelos de asistencia técnica con los que no se puede evaluar los resultados al final de un periodo deben desaparecer . “Debe haber factores medibles y cuyo impacto pueda evaluarse (...). Muchos proyectos se quedan paralizados por una inadecuada gestión. No hay empresa igual a otra, pero la asistencia técnica se hace como si todas fueran iguales”, acotó.

Benites mencionó la necesidad de la incorporación de actores locales como la sociedad civil, así como un rol más activo del Otass, no solo en la promoción de las inversiones, sino también en su articulación en determinados territorios.

Por otro lado, Hania Pérez de Cuéllar, Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), indicó que el sistema ha fracasado y el Otass no ha cumplido su función. “Por eso, hemos planteado una reestructuración, tenemos que reconocerlo como Estado, esto viene de muchísimos años atrás”, dijo.

Agregó que es un problema no solo de financiamiento, sino también de gestión. “Estos dos están intrínsicamente relacionados, con una mala gestión no logramos un buen financiamiento y viceversa. Estamos trabajando en el gobierno para diversificar las fuentes de financiamiento. Es importante recuperar el rol promotor y rector del ministerio, estableciendo políticas y marcos normativos”, comentó.

Es necesario precisar que en esta evaluación no entran las empresas prestadoras que se encuentran en periodo de transición (foto: Sunass).

Solución de contingencias

Respecto a los problemas que traerá el Fenómeno El Niño a las empresas de agua y alcantarillado, la titular del Ministerio de Vivienda añadió que se asignará más de 500 millones de soles para que las empresas puedan prepararse y responder ante este fenómeno , monto que servirá para adquirir maquinaria que mitigue los efectos, como cisternas y plantas contabilizadoras.

Además, la ministra se pronunció sobre un posible subsidio, es decir, una forma de ayuda con el objetivo de promover determinadas políticas económicas y sociales. “Es una posibilidad establecer un esquema de subsidio inteligente. Estamos en conversaciones. Es importante entender que hay gente que puede pagar agua y gente que no. Lo vemos, por ejemplo, con aquellos ciudadanos que tienen que recibir agua de camiones cisterna. Se trata de un problema social y no podemos continuar de esa manera. No obstante, la privatización de Sedapal es un asunto que no está en la agenda de esta gestión”, dijo.

Pérez de Cuéllar sostuvo que hay diferentes aristas que solucionar, una de ellas es el nivel de fragmentación que existe en las empresas prestadoras. Por otro lado, también hay problemas con relación a recursos humanos, corrupción, capacidad de ejecución, entre otros. “Necesitamos diversificar con rigor técnico, pero también con equidad. De esa manera, cerraremos las brechas de agua y saneamiento, y encontraremos un punto de equilibrio”, adicionó.