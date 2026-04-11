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Sedapal ha dispuesto 19 camiones cisterna para la atención de los sectores afectados. Foto: Andina
Sedapal ha dispuesto 19 camiones cisterna para la atención de los sectores afectados. Foto: Andina
Por Redacción EC

Luego de que se reportara interrupciones en servicio de agua potable, debido una falla en el sistema eléctrico de la planta de tratamiento Provisur, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) inició una labor de supervisión en los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar.

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