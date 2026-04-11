Luego de que se reportara interrupciones en servicio de agua potable, debido una falla en el sistema eléctrico de la planta de tratamiento Provisur, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) inició una labor de supervisión en los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar.

El corte de suministró ha afectado a más de 9000 usuarios, lo que ha llevado a que el organismo regulador, a través de un oficio formal, exhortará a Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) a cumplir con sus obligaciones operativas.

Sunass exige a Sedapal garantizar la continuidad del servicio mediante camiones cisterna u otros medios. Además, les pide mantener informada a la población a través de una comunicación clara, oportuna y confiable sobre los horarios y puntos de distribución, mientras agilizan las reparaciones técnicas.

Según los registros del sistema de interrupciones de Sunass, los trabajos de restablecimiento del servicio podrían extenderse hasta por cinco días.

Exigen solución inmediata

En respuesta a la emergencia, Sedapal ha dispuesto una flota de 19 camiones cisterna para atender a los sectores afectados.

Simultáneamente, personal de Sunass sigue verificando en campo que la distribución del recurso sea efectiva, que los trabajos de reparación continúen y que la información brindada a la población sea oportuna y confiable.

Por último, Sunass recordó que el incumplimiento de estas medidas preventivas puede derivar en sanciones conforme a la normativa vigente.

Asimismo, habilitó la línea gratuita Fono Sunass 1899 para que los ciudadanos reporten incidencias o falta de atención durante el periodo de contingencia.