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Desde su debut en 2020, la serie creada por Darren Star se ha posicionado como uno de los activos más populares de Netflix | Difusión
Desde su debut en 2020, la serie creada por Darren Star se ha posicionado como uno de los activos más populares de Netflix | Difusión
/ CAROLE BETHUEL/NETFLIX
Por Redacción EC

Tras su reciente paso por Italia, la exitosa comedia romántica de Netflix, ‘Emily in Paris’, trasladará el rodaje de su sexta temporada a Grecia y Mónaco, según informó este viernes el medio Variety.

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