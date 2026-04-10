Tras su reciente paso por Italia, la exitosa comedia romántica de Netflix, ‘Emily in Paris’, trasladará el rodaje de su sexta temporada a Grecia y Mónaco, según informó este viernes el medio Variety.

El proyecto, protagonizado por la actriz Lily Collins, tiene previsto iniciar su fase de producción el próximo mes de mayo.

Aunque los detalles específicos de la trama se mantienen bajo estricta reserva, el desarrollo de la historia sugiere una continuación directa de los eventos previos.

Emily busca reinventarse en Roma, pero cuando el amor, el trabajo y la lealtad se interponen en su camino, la «dolce vita» se transforma en un caos.

Mientras que las primeras entregas se centraron casi exclusivamente en París y localidades como Saint Tropez o Megève, la quinta temporada marcó un hito al trasladar gran parte de su acción a Roma y Venecia.

A su vez, el elenco principal regresará para esta nueva entrega, confirmando la participación de figuras clave como:

Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau)

(Sylvie Grateau) Ashley Park (Mindy Chen)

(Mindy Chen) Samuel Arnold (Julien)

(Julien) Bruno Gouery (Luc)

(Luc) Lucien Laviscount (Alfie)

Desde su debut en 2020, la serie creada por Darren Star se ha posicionado como una de las más populares de Netflix.

*Con información de EFE