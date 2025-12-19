La quinta entrega de “Emily in Paris” (también conocida en “Emily en París”) llegó a Netflix con una banda sonora que se ha convertido en protagonista por derecho propio. Así, ¿reconociste cada uno de los temas que se escuchan en la producción? Pues, en las siguientes líneas, te presento la lista de canciones de la temporada. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie de Netflix retoma la historia de Emily, la joven que consiguió el trabajo de sus sueños en París.

Sin embargo, ahora en Roma, ella tiene que seguir haciendo malabares para compaginar trabajo, amistad y amor mientras vive aventuras apasionantes y afronta todo tipo de retos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Emily in Paris” - Temporada 5:

LISTA DE CANCIONES DE LA TEMPORADA 5 DE “EMILY IN PARIS”

Tal como te puedes imaginar, la música juega un papel crucial en los 10 episodios de la quinta entrega de la producción.

En las siguientes líneas, descubre cada uno de los temas que acompañan las aventuras de nuestra protagonista.

Episodio 1 (“La Dolce Emily” o " La dolce Emily “):

“Mi Ami Mi Odi” de Elodie

“Run Run” de Kid Francescoli

“Sei Tutta Un Rock” (1959) de Nick Pagano

“Faience” de Alex 100, November Ultra

“Tutti a Vendere il Rex” de Nino Rota from “Amarcord”

“Sur Les Quais du Vieux Paris” de Lucienne Delyle

“Racconti d’Amore” de Piero Piccioni

“OMG (feat. Louis Sixteen)” de Dopamoon

Episodio 2 (“Got to be Real” o “ Debe ser auténtico" ):

“Ma Che Bella Compagnia” de Melania, Christian Lisi

“Cuba Libre” de Nico LaOnda

“La Vita Fantastica” de Dopamoon

“A Roma Tutto È Bello” (1960) de Miranda Martino

“Espresso”, interpretado por Ashley Park

“Mille Incendi” de Anthony Lazaro

“Neon Love” de Odessa

“Caramal (Mon Coeur S’ouvre à Toi)” de Munya

“Got to Be Real” de Cheryl Lynn

Episodio 3 (“Intimissimi Issues” o “ Problemas de Intimissimi “):

“Wait for Me” de Franky Selector feat. Banda Maje

“Ciao Milano” de Spring in July

“Maladdiction” de Kiz

“Libertango” (usado en la escena de baile de Mindy y Alfie)

“Please” de Ex Habit Omido

“Sintetica” de Rosario Ligammari, Vasily Igor, Ky Phung, François Nguyen

“Amore Bello” de Kid Francescoli

Episodio 4 (“Rome Has Fallen” o “ Roma ha caído “):

“Canta” de Julietta, The Human Experience, David Satori

“Quando Ti Vedo Così” de Sergio Sandrini

“La Più Dolce Serenata” de Rosetta Fucci

“Buscie D’Ammore” de Mimi Doris

“A Vucchella” de Tony Dalli, Roland Shaw & His Orchestra

“Io Voglio Te” (1959) de Maurizio Arena

“Besties Only” de Ruby Red

“Bricks in a Wall” de SLUMB feat. Aurus

“Weekend a Rome” (cover) de The Rodeo

Episodio 5 (“Bonjour Paris!”):

“Eau Froide” de Rallye

“Codeine” de Metro Verlaine

“Sous Les Néons (feat. Jeanne Bonjour)” de Slowaves

“Oops! I Did It Again”, interpretado por Ashley Park

“Rétrograde” de Ferielle

“Massive Alright” de Benjamin Nakache, Campbell E Browning, David Bossan, Matthieu Rosenzweig

“Piège de la Nuit” de Chambre 317

“En Boucle” de Caroco

“L’Amour Incertain” de Dorothee Rascle, Marie Morales Lopez De Lerena

“Je Danse, Ce Soir” de Mirabell ft. Clyde

“L’Amour Ca Vient et Puis Ca Passe (1945)” de Roberte Marna

“Je Te Pardonne” de Marvin Marchand

“White Flag (Cover)” de UTO

Episodio 6 (“The One Where Emily Goes to the Embassy” o “ El de cuando Emily va a la embajada “):

“I Don’t Want to Be Friends” de Rosemary Fairweather

“Pantera Blue” de Nara Sayonara

“Stay As You Are” de Msaki & Tubatsi

“Rockin’ Good Time” de Sharon Mayeux

“You Don’t Know” de Paul Cox

“Party in the USA” de Miley Cyrus

“Moi Je” de Lou De La Falaise

“Sometime Ago” de Slowwind

“Un Air de Fête” de Corine

Episodio 7 (“Second Chances” o “ Segundas oportunidades “):

“Strange Love” de Panache!

“Carmen (Blanche Palace Remix)” de Mathilda

“Bel et Bien” de Matild

“Petite Larme” de Jim Caplan

“Reve Party” de Bolivard

“Un Jour ou l’Autre” de Juniore

“It’s Raining Men”, interpretado por Ashley Park

Episodio 8 (“Fashion Statement” o “ Un estilo propio “):

“Facile Da Dire” (versión italiana) de Sasha Distel

“Viens (Radio Edit)” de Motel Club

“Fresh Out of the Oven” de Tony Brown

“Viens, Maintenant” de Fervorr

“Nowhere I’d Rather Be” de Falamour

“Libertango” (Remix de HENRI)

“OMG (Feat. Louis Sixteen)” de Dopamoon

“L’Oddeur de Tes 2 Yeux” de Vérité Absolue

“You Always Say (feat. Prudence)” de French 79

Episodio 9 (“La Belle Époque”):

“BFF (ft Les Files et Christophe)” de Dopamoon

“Quelqu’un Quelque Part” de Clio

“Le Feu” de Walter Astral

“Hold Up” de Axel Enderlin

“Come What May”, interpretado por Ashley Park

“Le Luci Della Città” de Anthony Lazaro

Episode 10 (“Veni, Vidi, Venezia”):

“Stradivarius” de Piergiorgio Farina

“Amaro Erotico” de D’aniello

“C’ E’ Un Francese” de Musica Da Ripostiglio

“Singin’ in the Rain” de Gene Kelley

“Singin’ in the Rain” (Remix) de Obsimo

“Affection” de Rose Rose

“Run to You” de Lanney x RAY

“Evviva II Surf” de Mimi Berté

“Sky Queen (Night Version)” de Rose Rose

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “EMILY IN PARIS”?

La temporada 5 de la serie “Emily in Paris” está disponible de manera exclusiva en Netflix.

Entonces, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Philippine Leroy-Beaulieu asume el rol principal de Sylvie Grateau en la serie "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí