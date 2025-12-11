Si hay una dupla creativa que ha llamado la atención de los cinéfilos y de los amantes de la temporada de premios en los últimos años, esa es—sin dudas—la del director Yorgos Lanthimos y la actriz Emma Stone. Y es que, desde su primer trabajo conjunto en la aclamada “The Favourite” (en español: “La favorita“, 2018), ya han firmado juntos el mediometraje ”Bleat" (“Vlihi“, 2022), el videoclip ”Beth’s Farm" (2025) del músico Jerskin Fendrix y las películas “Poor Things” (“Pobres criaturas“, 2023), ”Kinds of Kindness" (“Tipos de gentileza“, 2024) y ”Bugonia" (2025), la cual es la cinta que te recomiendo en las siguientes líneas.

Vale precisar que esta es una adaptación de “Salvar el planeta Tierra” (también conocida como “Jigureul jikyeora!” o “Save the Green Planet!”), producción surcoreana del 2003 dirigida por Jang Joon-hwan.

Así, con un guion de Will Tracy, la música de Jerskin Fendrix y la dirección de fotografía a cargo de Robbie Ryan, “Bugonia” se presenta como una estupenda comedia negra que explora géneros como la ciencia ficción y el thriller.

Todo esto con las notables actuaciones de Jesse Plemons (más Philip Seymour Hoffman que nunca), Aidan Delbis (quien me dejó una estupenda primera impresión) y la ya mencionada Emma Stone (muy de Oscar en un protagónico para el que se rapó la cabeza de verdad).

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bugonia”:

¿DE QUÉ TRATA “BUGONIA”?

Cuando dicen “nunca dejes que adivinen tu próximo movimiento” se refieren a esta película. Y es que si bien tiene el sello marcadísimo de Lanthimos, cuenta con ese toque de suspenso que tanto bien le hace a una obra como esta.

Resulta que la trama arranca con Michelle Fuller (Stone), la CEO de una megacorporación farmacéutica que es secuestrada por Teddy Gatz (Plemons) y su primo Don (Delbis).

¿La razón? Pues, Teddy—un joven obsesionado con las conspiraciones globales—está convencido de que la ejecutiva es una extraterrestre enviada para destruir la Tierra desde adentro.

Entonces, lo que comienza como un acto de paranoica (y hasta absurda) “protección planetaria”, pronto se transforma en un relato en el que la lógica de un tenaz captor coexiste con el sentido de supervivencia de su presa.

Por supuesto, la pregunta crucial está en el aire: ¿realmente Michelle es la exitosa empresaria que dice ser o acaso sí es un alíen que intenta acabar con la humanidad?

¿QUÉ OTROS ACTORES APARECEN EN “BUGONIA”?

Además de Emma Stone, Jesse Plemons y Aidan Delbis, el elenco principal de “Bugonia” incluye a otro par de actores:

Stavros Halkias como Casey Boyd , un policía local que conoce a Teddy desde que fue su niñero.

, un policía local que conoce a Teddy desde que fue su niñero. Alicia Silverstone como Sandy Gatz, la madre de Teddy.

¿CÓMO VER “BUGONIA”?

Tras su lanzamiento previo en cines de Estados Unidos y España, “Bugonia” se estrenó en la cartelera peruana el jueves 11 de diciembre del 2025.

Para consultar funciones y horarios, puedes revisar las plataformas oficiales de cadenas como Cineplanet, Cinépolis y Cinemark. ¡No te la pierdas!

El póster de "Bugonia", película del director Yorgos Lanthimos que se desarrolla a lo largo de 118 minutos de metraje (Foto: Focus Features / Universal Pictures)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí