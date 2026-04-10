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Tras la difusión del material, que incluía un video conmemorativo, la cadena de noticias retiró el contenido de todas sus plataformas | Foto: EFE
Tras la difusión del material, que incluía un video conmemorativo, la cadena de noticias retiró el contenido de todas sus plataformas | Foto: EFE
Por Redacción EC

El actor Michael J. Fox, conocido globalmente por su papel en la trilogía "Back to the Future" (Volver al Futuro), aclaró que las informaciones sobre su fallecimiento, difundidas esta semana por una cadena internacional de noticias, son falsas.

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