El actor Michael J. Fox, conocido globalmente por su papel en la trilogía "Back to the Future" (Volver al Futuro), aclaró que las informaciones sobre su fallecimiento, difundidas esta semana por una cadena internacional de noticias, son falsas.

El malentendido se originó por una publicación errónea de la cadena CNN, que difundió un obituario prematuro titulado “Recordando la vida del actor Michael J. Fox”.

Tras la difusión del material, que incluía un video conmemorativo, la cadena retiró el contenido de todas sus plataformas, emitió un comunicado admitiendo su equivocación y extendió disculpas formales al intérprete y a su familia.

El actor canadiense Michael J.Fox posa en la alfombra roja de la 89 edición de los Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California hoy, 26 de febrero de 2017. EFE/ARMANDO ARORIZO / ARMANDO ARORIZO

¿Cuál fue la respuesta Michael J. Fox ante los rumores de su muerte?

Con su característico humor negro, Fox desmintió el rumor sobre su muerte mediante un comunicado en la red social Threads, bromeando sobre la reacción que habría tenido ante la noticia de su supuesto fallecimiento.

Comunicado de Michael J Fox en su cuenta de Threads

“Pensé que el mundo se acababa, pero al parecer solo soy yo y estoy bien. Con cariño, Mike”, escribió el actor para tranquilizar a sus seguidores. En la misma publicación, agregó: “Te relajas, esto pasa una vez al año” .

En medio de los rumores, Fox asistió el pasado martes a un evento en Los Ángeles para promover la tercera temporada de Shrinking, la serie de comedia de Apple TV+.

El recordado Frodo de la trilogía “El Señor de los Anillos” vuelve a la cartelera local como el Abogado del Diablo en “Boda sangrienta 2”. A propósito de este estreno, hablamos con Elijah Wood.

En esta producción, Fox interpreta a ‘Gerry’, un personaje que padece la enfermedad de Parkinson, condición que el actor enfrenta en la vida real desde los 29 años.

Este papel es un hito para su carrera, pues no solo representa un retorno a la actuación, sino que comparte escenas con el destacado Harrison Ford, bajo la dirección del director Bill Lawrence.

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