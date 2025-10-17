La marca de relojes Casio anunció el lanzamiento de una edición limitada de su reloj CA-500WEBF-1A en celebración por el 40 aniversario de la película “Volver al futuro” (“Back to the Future”).

Dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, “Volver al futuro” es una de las películas más recordadas de todos los tiempos, contando las aventuras (y desventuras) de un científico y su joven ayudante, atrapado en la década de los 50 por un experimento con una máquina del tiempo. La gran popularidad del filme llevó a que se convirtiera en una trilogía, con las secuelas llegando a los cines en 1989 y 1990.

Como se recordará, en la segunda parte del filme el personaje de Marty McFly (Michael J. Fox) utilizaba como reloj un Casio CA-50W, un reloj calculadora cuyo precio relativamente cómodo hizo que se mostrara ubicuo en la década de los 80 y los 90.

El CA-500WEBF-1A es el sucesor de este reloj, manteniendo la misma apariencia y funcionalidades, pero cambiando el plástico por el metal.

En el caso de esta versión para el aniversario, Casio ha incorporado elementos de “Volver al futuro” y de su icónico DeLorean, incluyendo la tipografía con la que la máquina del tiempo muestra la fecha, mientras que la parte posterior del reloj presenta el diseño del condesador de flujo.

La edición limitada del reloj costará US$120 y vendrá en un estuche que imita la apariencia de un casette de VHS de “Volver al futuro”. Las preórdenes se abrirán este 21 de octubre.